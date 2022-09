Les lecteurs disent que COVID, l’avortement et les armes à feu peuvent affecter les choix de vote – Shaw Local

Alors que vous envisagez, espérons-le, de profiter d’un week-end de vacances, voici quelques réflexions récentes de ma boîte de réception :

Le 23 août, j’ai invité les lecteurs à partager les questions qui subsistent ou les facteurs qui pourraient s’avérer décisifs lors de l’élection entre le gouverneur JB Pritzker et le sénateur d’État Darren Bailey, R-Xenia.

Un lecteur de La Salle a écrit pour dire qu’il «croit en fait que le plus gros problème qui pourrait déplacer l’aiguille, et qui reste à venir, est la pandémie et la façon dont elle a été gérée dans l’Illinois par le gouverneur Pritzker. Je pense que dans les débats et les campagnes publicitaires de ces derniers jours, Bailey s’attaquera durement au gouverneur à ce sujet, et peut-être qu’il y a des questions sans réponse dans l’esprit de certains électeurs.

Scott T.Holland

Un autre e-mail: “Malheureusement, je ne pense pas pouvoir voter pour Pritzker, qui dit qu’une mère a le droit de tuer son enfant à naître, ou Bailey, qui dit que c’est bien d’avoir des armes d’assaut.”

Ma boîte de réception reste ouverte. Qu’est-ce qui peut influencer votre vote ou vous inciter à rester chez vous ?

Répondant à la chronique de mardi encourageant les gens à chercher un poste local, Michael Keniley de Plainfield a écrit avec des suggestions supplémentaires sur les exigences de la pétition de nomination, car le guide officiel des candidats offre ces informations limitées :

“Les candidats doivent contacter l’autorité électorale ou le responsable électoral local chargé de recevoir le dépôt de la pétition de nomination et / ou d’élection à un poste pour plus d’informations sur le nombre spécifique de signatures requises sur une pétition de nomination pour un poste spécifique ( ou pour les données nécessaires pour calculer ce nombre).

Selon Keniley, “Certains commis locaux offriront le minimum nécessaire et certains n’offriront simplement que le pourcentage (en gros, VOUS devez le découvrir vous-même).” Il suggère aux candidats de rassembler au moins 50% de plus que le nombre requis, ou mieux encore le double, afin d’avoir un coussin suffisant si les opposants contestent les signatures.

D’autres conseils incluent l’achat de listes électorales au bureau d’un greffier de comté et l’obtention d’un “deuxième ensemble d’yeux avertis pour examiner le paquet avant le dépôt” ainsi que l’obtention d’aide pour préparer et déposer correctement les déclarations d’intérêt économique.

“Le candidat potentiel peut malheureusement avoir besoin de consulter un avocat pour combattre une objection, les élections ne sont plus libres”, a-t-il écrit. “Malheureusement, de nombreux grands candidats échouent dans leurs efforts pour simplement faire inscrire leur nom sur un bulletin de vote en raison de faux pas et du” bon vieux programme des garçons et des filles “. “

S’il est vrai qu’il n’est pas nécessaire d’être affilié à des républicains ou à des démocrates pour se présenter au conseil municipal ou au conseil scolaire, il est indéniable que la politique locale est souvent dominée par ceux qui ont l’expérience et la compréhension des règles parfois obscures.

La période de dépôt des candidatures est ouverte, je serais intéressé de connaître les expériences des débutants qui tentent de se faire élire.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.