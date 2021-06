La renaissance du Royaume-Uni

Il y a CINQ ans aujourd’hui, la Grande-Bretagne et une majorité de lecteurs de Sun ont pris une décision capitale. Déjà, 17 mois seulement après notre départ définitif de l’UE, nous avons obtenu gain de cause.

Les sortants ont été avertis d’un tsunami de pertes d’emplois, de fuites d’affaires, d’une économie détruite et d’un effondrement des prix de l’immobilier si nous osions nous libérer.

Les lecteurs de Sun ont fait le bon choix sur le Brexit – nos meilleurs jours sont définitivement à venir, selon The Sun Crédit : EPA

Project Fear était déjà assez mauvais. Puis vinrent les trolls restants. Ils ont qualifié les électeurs de Leave d’épais, vieux et racistes blancs. Si nous partions, le monde détesterait la Grande-Bretagne.

Chaque mot était faux. Quelque 17,4 millions de personnes le savaient et le 23 juin 2016, ont voté – dans cette phrase mémorable – pour reprendre le contrôle. Et c’est ainsi que nous avons, avec un énorme succès, même dans ces premiers mois :

Un accord commercial de l’UE reste qualifié d’« impossible ». Des dizaines d’accords de l’ère européenne ont été répliqués ou améliorés Un tout nouveau avec l’Australie. Les pourparlers ont maintenant commencé sur l’adhésion au CPTPP, un partenariat commercial international massif.

Nous avons suivi notre propre chemin sur les jabs Covid, en les développant, en les approuvant et en les déployant bien plus rapidement que Bruxelles. La réponse de l’UE ? Intimidation panique, rancune et vengeresse, exposant des failles fatales dans ses valeurs et son jugement ainsi que dans sa structure.

Le Brexit a eu d’autres points positifs. Nous contrôlons notre immigration et pouvons repousser les criminels étrangers. Nous avons supprimé la taxe sur les tampons détestée, impossible dans l’UE.

Tout ne s’est pas bien passé. Les dispositions de pêche sont loin d’être idéales. Le protocole d’Irlande du Nord est miné par le besoin mesquin de Bruxelles de sauver une « victoire ».

Mais la plupart des Britanniques veulent désormais que le Brexit réussisse et que Boris Johnson l’assure.

La plupart des Britanniques veulent maintenant que le Brexit réussisse et Boris Johnson s’en assure Crédit : Michael Schofield – The Sun Glasgow

Il a de la chance avec ses ennemis. Le parti travailliste, incroyablement, vient de nommer un nouveau chef du Brexit: un reste intransigeant qui a soutenu un deuxième référendum puis a perdu son siège au mur rouge.

Les lecteurs de Sun, cependant, ont fait le bon choix sur le Brexit. Et si le gouvernement est audacieux, nos meilleurs jours sont définitivement à venir.

Le travail est perdu

VOUS avez besoin d’une longue mémoire pour rappeler le Labour comme le parti de la classe ouvrière.

C’est désormais aux diplômés des classes moyennes séduits par les réveils Twitter mèmes.

Le travail est désormais réservé aux diplômés de la classe moyenne séduits par des mèmes Twitter réveillés

Lorsque leur mantra de division sur le «privilège blanc» est critiqué dans un rapport sérieux sur l’éducation qui révèle la situation désespérée des élèves blancs de la classe ouvrière, qui les députés travaillistes soutiennent-ils?

La foule réveillée. Pas les pauvres enfants.

Les travaillistes doivent vraiment croire qu’ils ont un « privilège » sur lequel se rabattre.

Ténèbres

POURQUOI le gouvernement doit-il attendre le mois d’août pour daigner autoriser des vacances sans quarantaine pour les doubles piqûres ?

Quelle justification y a-t-il, si nous rouvrons vraiment le 19 juillet ? Si les dates sont à nouveau repoussées, les vacances d’été et scolaires seront révolues.

Pourquoi le gouvernement doit-il attendre le mois d’août pour daigner autoriser des vacances sans quarantaine pour les doubles piqûres ? Crédit : AFP

C’est dingue, Boris.

Les breaks des Britanniques sont bloqués, tandis que les Allemands bronzés se prélassent aux Baléares.