Illustration photo par The Daily Beast / Photo via Getty

Il est difficile de se rappeler exactement quand, en 2020, le monde s’est officiellement brisé. Demandez à n’importe qui quel moment s’est solidifié cette année en tant que paysage d’enfer dystopique, et vous entendrez un certain nombre de cas: la mort de la légende de la NBA Kobe Bryant, la peur d’une troisième guerre mondiale imminente après l’assassinat de l’Iran Qasem Soleimani, le début de la pandémie, effondrement économique, la continuation d’une présidence Trump et la douleur presque constante de la mort.

Nous avons vécu un bon nombre de ces situations en tant que communauté mondiale, mais de nombreuses personnes ont un moment dans leur vie personnelle où elles savaient que cette année ne ressemblerait à rien à quoi elles auraient pu s’attendre.

Nous avons demandé aux lecteurs de nous dire ce qu’était ce moment pour eux. Voici leurs réponses. Ils ont été condensés et modifiés pour plus de clarté.

« Fox News, le Trumpisme, etc. avaient officiellement, effectivement, troublé l’esprit de mon beau-père »