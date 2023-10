Les téléphones pliables font fureur en ce moment, et OnePlus a décidé de rejoindre la concurrence avec sa dernière version. Le premier téléphone pliable de la marque sera lancé le 26 octobre, mais les précommandes du OnePlus Open ont déjà commencé. De nombreuses offres de précommande importantes sont disponibles dès maintenant et les lecteurs de CNET cherchant à obtenir ce nouvel appareil pliable peuvent obtenir 50 $ de réduction sur le OnePlus Open lorsque vous précommandez directement auprès de OnePlus et utilisez le code promotionnel. CNET50 à la caisse. Cette offre est disponible jusqu’au 31 octobre.

Le prix de ce nouveau pliable commence à 1 700 $, mais OnePlus offre 200 $ de réduction sur les précommandes lorsque vous échangez n’importe quel téléphone, ce qui fait baisser le prix à 1 500 $ – et avec cette offre exclusive, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 50 $, faisant baisser le prix. à 1 450 $. Et si votre appareil est relativement récent, vous pouvez encore améliorer l’offre. À l’heure actuelle, la société offre jusqu’à 1 000 $ de réduction avec un crédit de reprise amélioré, les derniers iPhones bénéficiant des remises les plus importantes.

Ce n’est pas tout : OnePlus propose également une paire de OnePlus Buds Pro 2 dans le cadre de ses offres de précommande, ainsi que six mois de stockage cloud Google One de 100 Go et trois mois de YouTube Premium pour les nouveaux abonnés – absolument gratuits.

Ce téléphone est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2, que l’on retrouve également dans son produit phare OnePlus 11, qui a obtenu une place dans notre tour d’horizon des meilleurs téléphones à acheter. Il dispose également d’un impressionnant 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, d’une solide autonomie de batterie et d’un écran interne 2K AMOLED de 7,8 pouces. En termes de variantes de couleurs, OnePlus vous permet de choisir entre Emerald Dusk ou Voyager Black.