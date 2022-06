Les lecteurs de CNBC réagissent à la chance de 10 000 $ en remise de prêt étudiant

Je vois les prêts étudiants comme l’un de ces maux nécessaires. Ce n’est pas que je voulais la dette. Dix mille dollars de pardon seraient substantiels pour moi. Est-ce autant que je voudrais voir? Non. Mais c’est mieux que rien et 20% de réduction sur mon total, c’est quand même pas mal.

J’écris du point de vue d’un parent qui a financé les études de premier cycle de deux enfants dans des collèges privés d’arts libéraux et a ensuite aidé à financer un programme de maîtrise pour l’un d’entre eux. Nous n’avons contracté aucun prêt étudiant. Au lieu de cela, nous avons examiné les écoles où nous savions que la possibilité de financer entièrement leur éducation pouvait être satisfaite grâce à notre contribution et à une aide basée sur le mérite.

L’annulation des prêts étudiants est une gifle pour les parents et les étudiants qui ont économisé pour l’université et les écoles sélectionnées qui étaient dans nos gammes de prix. Le gouvernement devrait promouvoir l’idée de vivre selon ses moyens. Je pense que ce message a été entièrement perdu aujourd’hui.

Je suis un avocat qui doit 125 000 $ en prêts étudiants. C’est après avoir effectué des paiements constants au cours des 10 années où j’ai quitté l’école et payé 25 000 $ pendant la pause sans intérêt au cours des deux dernières années. Avant la pause, mon paiement minimum requis était de 1 800 $ par mois. Je sais qu’en tant qu’associé dans un cabinet d’avocats maintenant, je gagne plus d’argent que l’emprunteur moyen, mais je me sens endetté sans options.

Je suis une nouvelle maman et j’aimerais pouvoir passer les années de bébé et de bambin de mes tout-petits à la maison avec eux, mais je ne peux pas me permettre de ne pas continuer à travailler. J’ai dû contracter des emprunts parce que je suis l’un des six enfants et que mes parents n’avaient pas les moyens de payer mes études de droit ou de me soutenir financièrement pendant mes études.

Dix mille dollars mettraient à peine une brèche dans ce que je dois. Je me sens en conflit même en écrivant ceci; il y en a d’autres bien plus mal lotis que moi. Mais c’est ma situation, et je sais que je ne suis pas seul.