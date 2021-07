Les lecteurs critiquent le New York Times pour avoir placé les États-Unis en tête du classement des médailles olympiques – RT USA News

Le New York Times affirme que les États-Unis sont en tête des Jeux olympiques de Tokyo, utilisant délibérément le nombre total de médailles remportées comme méthodologie. De nombreux lecteurs ont rapidement souligné que les médailles d’or étaient plus importantes, à la fois officiellement et traditionnellement.

Le cinquième jour des Jeux olympiques de 2020, le journal américain de référence a montré un graphique sous-titré « voici où en est le nombre de médailles maintenant » montrant les États-Unis à la première place avec un total de 30, devant la Chine avec 27 et le Japon avec 22. Sauf selon la méthode traditionnelle de classement des Jeux olympiques, cet ordre est exactement à l’envers : le Japon est premier avec 13 médailles d’or, suivi de la Chine avec 12 et des États-Unis avec 10. La plupart des centaines de réponses reçues par le journal sur Twitter ont souligné ce fait même. « Vous devez mettre le pays avec plus de médailles d’or au sommet, pas le nombre total de médailles. Les États-Unis sont au numéro 3 », mentionné un utilisateur. « Partout dans le monde, sauf [the] États-Unis, l’ordre des tables est trié par or uniquement », tweeté un autre. « Pourquoi inventez-vous toujours des trucs pour vous faire paraître bien meilleur que [you] le sont vraiment ? »



Aussi sur rt.com

« J’ai honte »: la star de la gymnastique ROC Nikita Nagornyy S’excuse pour la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo





« Imaginez que vous manipulez le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo pour donner l’impression que votre pays fait mieux qu’il ne le fait réellement » a écrit un utilisateur vérifié. « Je ne peux pas décider si c’est [disingenuous], désespéré ou pathétique. C’est très probablement un peu des trois. Imaginez manipuler le #Tokyo2020#Jeux olympiques tableau des médailles de sorte qu’il semble que votre pays se porte mieux qu’il ne le fait en réalité. C’est très probablement un peu des trois. https://t.co/izWHDrIfIw – Andrea Cook (@F3Lollipops) 28 juillet 2021 « Vous comptez mal » était un autre commentaire fréquent, avec « Ce n’est pas ainsi que fonctionne le décompte des médailles. » La célèbre bande dessinée meme sur un athlète qui a fait une grosse affaire avec une médaille – pour être révélée dans le dernier panneau, il a terminé troisième – a également fait une apparition dans le fil, tout à fait appropriée dans cette situation. Il s’avère que la manière particulière dont le Times a calculé le classement des médailles n’était pas un accident, mais un choix délibéré, de l’aveu même du journal. Un article publié mardi soir a en fait abordé la question, soulignant que le tableau officiel des médailles olympiques se base sur le nombre de médailles d’or, et c’est « combien le monde le fait, en utilisant l’argent et le bronze uniquement pour rompre les liens. » « Par une autre mesure, les États-Unis sont en tête parce qu’ils ont le plus de médailles au total », ajouta le papier. « Les publications aux États-Unis, y compris le New York Times, adoptent souvent cette approche. » « Quelle façon de compter est supérieure ? C’est possible non plus. Peut-être que la méthode idéale est quelque part entre les deux,», a conclu le Times, avant de mettre en place un graphique complexe de leur propre fabrication dans lequel les États-Unis sont à nouveau arrivés en tête. Les Jeux olympiques ont été retardés par rapport à l’année dernière en raison du coronavirus et toujours sous l’ombre de la pandémie, car tous les événements se déroulent sans spectateurs. Les matchs ont connu plusieurs bouleversements étonnants jusqu’à présent, notamment la superstar du tennis japonaise Naomi Osaka qui a perdu contre une joueuse de rang inférieur et l’équipe américaine de gymnastique artistique féminine a terminé deuxième de la compétition par équipe, après que Simone Biles se soit retirée en invoquant des problèmes de santé mentale.



Aussi sur rt.com

D’abord Naomi Osaka et maintenant Simone Biles. « Brave » ne signifie plus se battre dans le sport, il célèbre la faiblesse « réveillée »





Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!