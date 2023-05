Les lecteurs CNET peuvent profiter de 20% de réduction sur les commandes chez Yesglasses dès maintenant

Acheter des lunettes qui correspondent à votre style et qui ont toutes les fonctionnalités que vous souhaitez peut être un problème, en particulier dans les magasins physiques qui ont une sélection limitée. Ces jours-ci, vous pouvez acheter des lunettes en ligne. Et si vous êtes actuellement sur le marché pour mettre à jour vos lunettes, vous aimerez peut-être savoir que Yesglasses offre aux lecteurs CNET 20% de réduction (avec la livraison gratuite) jusqu’au 30 avril 2024. Utilisez simplement le code CNET20 à la caisse pour profiter de l’offre.

La société propose toutes sortes de styles de montures, et vous pouvez obtenir des verres solaires teintés, des verres bloquant la lumière bleue, des verres correcteurs et plus encore. Pour commencer, sélectionnez les montures que vous voulez, puis choisissez les verres qui vous conviennent et téléchargez votre prescription. Il existe une variété de verres et de revêtements parmi lesquels choisir, donc les prix varient, mais selon Yesglasses, tous les verres sont livrés avec des revêtements antireflets, anti-rayures et UV sans frais supplémentaires. Assurez-vous simplement d’entrer le code de coupon exclusif CNET à la caisse pour obtenir la meilleure offre.

Yesglasses propose également une politique de retour de 14 jours et une garantie de qualité de 365 jours sur ses produits, au cas où. Et si vous débutez dans l’achat de lunettes sur Internet, ne vous inquiétez pas. Le site internet dispose également d’un outil d’essai où vous pouvez télécharger une photo avant d’acheter et voir à quoi ressembleront les nouvelles montures sur votre visage. Cependant, si vous ne trouvez pas le style qui vous convient chez Yesglasses, vous pouvez toujours consulter le tour d’horizon de Crumpe des meilleures offres de lunettes et de contacts actuellement disponibles, pour plus d’options.