AUX milliers d’entre vous qui avez tricoté des couvertures pour bébés prématurés dans notre campagne de Noël. . . un grand merci.

Pour montrer notre gratitude, nous avons disposé 6 500 des 20 000 couvertures envoyées pour le Dimanche lors de l’appel Tricoter beaucoup, Aidez un Tot dimanche sur un terrain de football.

Nous voulons dire un immense merci aux lecteurs de Sun qui ont participé à notre appel de Noël Crédit: Dan Charity / The Sun

Des dizaines de milliers d’entre vous ont tricoté des couvertures pour les bébés prématurés Crédit: The Sun

Pour montrer notre gratitude, nous avons disposé 6 500 de nos 20 000 couvertures sur le terrain de Maidstone Utd. Crédit: The Sun

Nous l’avons lancé avec Bliss, la principale organisation caritative britannique dédiée aux bébés nés prématurément ou mal, et votre réponse a été incroyable.

Maidstone United FC dans le Kent nous a prêté son terrain pour la journée afin que nous puissions afficher l’énorme butin.

La directrice générale de Bliss, Caroline Lee-Davey, a déclaré: «Nous avons été submergés par l’incroyable générosité des lecteurs de Sun on Sunday.

« Il s’agit de la campagne de tricot la plus réussie de l’histoire de Bliss. »

À l’intérieur de chaque colis et colis que nous avons reçu, il y avait une belle couverture pour un tout petit bébé. Beaucoup avaient été emballés dans du papier de Noël avec des notes manuscrites aux parents des tout-petits, qui les recevront désormais.

La lectrice Margaret Bailey 87, de Hastings, East Sussex, nous a dit: «Mon fils est né prématurément pesant seulement 4 livres en 1967. Il a survécu et est devenu grand et fort et a maintenant sa propre famille.

Grâce à vous, ce fut la campagne de tricot la plus réussie de l’histoire de Bliss Crédit: Dan Charity / The Sun

«Merci pour l’opportunité d’aider d’autres petits bébés comme mon fils.»

Un lecteur de Kent en a donné un avec une note disant: «Envoyer de l’amour à chaque point à votre précieux bébé prématuré.»

Il s’agit de la campagne de tricot la plus réussie de l’histoire de Bliss. Caroline Lee-Davey

Un autre, de Banbury, Oxon, a ajouté: «Je protège depuis le début du verrouillage. Cette brillante campagne m’a aidé à utiliser mes compétences, à rester occupé et à aider les autres. «

Des joueurs de football de l’académie des moins de 19 ans de Maidstone se sont joints à nous alors que nous avons passé dix heures à vider les colis stockés pendant le verrouillage.

Leur capitaine Lee Smith a déclaré: «Cela a été une tâche énorme aujourd’hui, mais nous avons tous adoré aider. Les gars sont tous souriants et heureux. C’est incroyable de voir combien de personnes ont envoyé des couvertures. »

Le secrétaire du club, Ian Tucker, a déclaré: «Nous avons été ravis de couvrir notre terrain au stade Gallagher.

Certains des as de l’Académie U19 vous ont aidé à trier vos dons Crédit: The Sun

Ils ont passé dix heures à vider les colis qui étaient entreposés pendant le verrouillage Crédit: The Sun

Le capitaine des gars a déclaré: « C’est incroyable le nombre de personnes envoyées dans des couvertures » Crédit: The Sun

«Les joueurs de notre académie étaient désireux d’aider et de jouer leur rôle. Ils sont plus à l’aise avec une balle qu’avec de la laine, mais ils ont fait un travail fantastique.

«Et c’était vraiment humiliant de voir les efforts consentis par tant de personnes.»

East London Textiles Ltd a repris la collection originale des couvertures.

C’est un spécialiste de la réutilisation des vêtements et autres articles usagés, les empêchant d’être envoyés à la décharge tout en aidant les organismes de bienfaisance à générer des fonds indispensables.

C’était vraiment humiliant de voir les efforts consentis par tant de personnes. Ian Tucker

Le directeur Gerwyn Davies a déclaré: «Nous avons été ravis de participer à cet appel. Nous avons été vraiment surpris par le fantastique volume de couvertures et les lettres chaleureuses et sincères.

La Big Yellow Self Storage Company a gardé les couvertures pendant le verrouillage, prêtes à être distribuées, d’abord dans une gigantesque unité de stockage, puis dans quatre.

Un porte-parole a déclaré hier soir: «Nous ne pouvions pas croire que la générosité du sac après le sac des couvertures est arrivée dans Big Yellow.

La Big Yellow Self Storage Company a gardé les couvertures pendant le verrouillage, prêtes à être distribuées Crédit: Dan Charity / The Sun

Les lecteurs ont pu remplir quatre entrepôts avec des couvertures faites maison Crédit: Dan Charity / The Sun

«C’est merveilleux de savoir qu’ils iront à une si bonne cause.»

Comme nous avons eu plus que ce que nous aurions pu imaginer, nous pouvons en faire don à Bliss et à QUATRE autres associations caritatives.

La semaine prochaine, nous montrerons comment nous les avons distribués à travers le pays.

Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des couvertures – mais s’il vous plaît, n’en envoyez plus.