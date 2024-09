Les leçons tirées des conflits en mer Rouge et en mer Noire en Ukraine aident à préparer la marine à un éventuel conflit avec la Chine

WASHINGTON — La Marine prend des leçons de son combat dans la mer Rouge au cours de l’année écoulée et ce que l’Ukraine a fait pour repousser les Russes dans la mer Noire pour aider les dirigeants militaires américains à préparer le service à un éventuel futur conflit avec la Chine.

Des drones aux navires de surface sans pilote, en passant par les opérations plus avancées des canons embarqués, la Marine élargit ses compétences de combat et élargit ses programmes de formation. Elle s’efforce également de surmonter les difficultés de recrutement afin de disposer des marins dont elle a besoin pour mener la prochaine guerre.

L’amirale Lisa Franchetti, chef des opérations navales, a défini une série d’objectifs, dont plusieurs seront très difficiles à atteindre, dans un nouveau plan de navigation qu’elle a décrit dans une interview avec l’Associated Press. L’objectif est d’être prêt à faire face à ce que le Pentagone appelle son défi majeur en matière de sécurité nationale : la Chine.

« Je suis très concentré sur 2027. C’est l’année où le président Xi (Jinping) a dit à ses forces de se préparer à envahir Taïwan », a déclaré Franchetti. « Nous devons être mieux préparés. »

Le nouveau plan, qui doit être publié mercredi, comprend ce qu’elle considère comme sept objectifs prioritaires, allant de la suppression des retards dans l’entretien des dépôts de navires à l’amélioration des infrastructures de la Marine, au recrutement et à l’utilisation de drones et de systèmes autonomes.

L’un des défis majeurs est de faire en sorte que 80 % des forces soient prêtes à tout moment à être déployées au combat si nécessaire – un objectif qu’elle reconnaît comme étant un « objectif ambitieux ». La clé, a-t-elle déclaré, est d’atteindre un niveau de préparation au combat où « si la nation nous appelle, nous pouvons appuyer sur le bouton « go » et nous pouvons renforcer nos forces pour être en mesure de répondre à l’appel ».

L’annonce de ces objectifs intervient alors que les dirigeants américains marchent sur une ligne fine, s’engageant à défendre Taïwan tout en s’efforçant de le maintenir. communication ouverte avec Pékin pour prévenir de plus grands conflits.

Taïwan, une île démocratique autonome qui s’est séparée de la Chine communiste en 1949, a rejeté Pékin exige l’acceptation de la réunificationLa Chine affirme qu’elle le fera par la force si nécessaire. Les États-Unis sont tenus, en vertu de leur droit interne, d’aider à défendre Taïwan et de lui fournir des armes et des technologies pour dissuader toute invasion.

Un élément important dans tout conflit en Asie-Pacifique sera la nécessité de contrôler les mers. Franchetti a déclaré que les États-Unis peuvent s’inspirer de la façon dont les Ukrainiens ont utilisé des drones, des frappes aériennes et des navires sans pilote à longue portée pour limiter l’activité des navires russes dans l’ouest de la mer Noire et maintenir l’accès ouvert aux ports critiques.

« Si l’on considère le succès de l’Ukraine, qui a réussi à repousser la flotte russe de la mer Noire jusqu’à l’est, il s’agit d’une question de blocage de la mer et c’est très important », a déclaré Franchetti. Elle a ajouté que l’Ukraine a innové sur le champ de bataille en utilisant des systèmes existants, tels que les drones, de différentes manières.

La bataille de la Marine contre les Les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen a fourni d’autres leçons.

« Je pense que personne n’en apprend probablement plus que la Marine, car vraiment, c’est la première fois que nous nous trouvons dans une zone d’engagement d’armes pendant une période aussi prolongée », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les marins surveillent leurs attaques et analysent les données à mesure que les navires réagissent.

Plus tôt cette année, l’USS Dwight D. Eisenhower Le porte-avions était stationné dans la mer Rouge pour répondre aux besoins d’Israël et pour défendre les navires commerciaux et militaires contre les attaques des Houthis. Le porte-avions est rentré chez lui après un déploiement de plus de huit mois qui, selon la Marine, était le la bataille navale la plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les avions de chasse F/A-18 décollaient régulièrement du pont du porte-avions pour détruire les armes des Houthis, et les destroyers de la marine tiraient en permanence des séries de missiles et utilisaient des canons embarqués pour abattre les frappes et les drones entrants.

En août, à bord du destroyer USS Mason, qui était stationné avec l’Eisenhower, Franchetti a rencontré et promu l’un des marins chargés du contrôle de tir du destroyer, qui travaillait sur son grand canon d’artillerie entièrement automatique. Contrairement aux missiles, de nombreux drones lancés par les Houthis étaient plus compliqués et plus difficiles à cibler et à abattre, et Franchetti était capable d’ajuster le canon pour mieux les vaincre.

« Il a pu voir comment l’arme se comportait face à la menace houthie », a déclaré Franchetti, « et il a trouvé une manière différente d’utiliser l’arme pour la rendre plus efficace dans ces engagements. »

Elle n’a pas identifié le marin et a refusé de fournir des détails sur les changements exacts qu’il avait recommandés. Mais cela a donné lieu à de nouvelles tactiques et procédures militaires formelles qui ont été distribuées à tous les autres navires.

Un autre effort clé consistera à améliorer le développement des systèmes et des armes sans pilote et autonomes de la Marine et à les intégrer à la formation et au combat. À mesure que l’armée fait appel à de nouvelles technologies, notamment des navires de surface sans pilote, la Marine doit s’assurer qu’elle dispose de marins formés capables de les utiliser et de les réparer.

Le nouveau plan de navigation note que la Marine travaille actuellement sur des concepts et des exigences pour des systèmes robotiques plus grands et les applications d’intelligence artificielle qu’ils pourraient utiliser pour comprendre et contrôler l’espace de bataille.

Les dirigeants de la Marine sont également conscients des contraintes financières auxquelles ils seront probablement confrontés de la part du Congrès – des limites que n’ont pas des rivaux comme la Chine. La Chine dépasse les États-Unis en termes de nombre de navires et devrait continuer à le faire à l’avenir.

Les responsables de la Marine ont déclaré que même s’ils souhaiteraient une force navale plus importante, ils doivent compenser cela en travaillant plus efficacement avec l’armée de terre, l’armée de l’air, la force spatiale et les Marines, ce que les États-Unis ont historiquement très bien fait.

L’un des défis sera d’éliminer les dépassements de maintenance qui empêchent souvent les navires de se déployer à temps. Selon Franchetti, il est essentiel de faire entrer et sortir les navires des dépôts à temps pour que la Marine soit prête au combat.

« Ce sont les choses que nous savons que nous devons être capables de faire pour avoir une force qui sera chaque jour davantage prête », a-t-elle déclaré.