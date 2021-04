STUART LAWRENCE est enseignant depuis 15 ans et fier parent depuis une décennie.

Ce jeudi marque le 28e anniversaire du meurtre de son frère aîné Stephen le 22 avril 1993, âgé de 18 ans, lors d’une attaque à caractère raciste qui a choqué la nation.

Stuart Lawrence a écrit un nouveau livre fantastique pour enfants intitulé Silence Is Not An Option Crédits: Jamie Lorriman

Stuart, 44 ans, a consacré sa vie à accompagner les jeunes pour qu’ils trouvent leur chemin. Dans son nouveau livre pour enfants, Silence Is Not An Option, il dit qu’il est vital que les enfants trouvent leur voix et se battent pour le changement.

Alors que les écoles et les communautés célèbrent la journée Stephen Lawrence ce jeudi avec des activités sur le thème de l’amitié et célébrant les différences dans les communautés, Stuart – papa de Theo, dix ans – dit que les parents peuvent aider leurs enfants à faire partie d’une société tolérante.

Mon fils Theo est né 11 minutes après 11 le 11 janvier 2011. Je me souviens de l’avoir regardé quelques instants après sa naissance et de réaliser que ma vie était sur le point de changer. Il était maintenant ma priorité.

En même temps, j’ai ressenti une vague d’émotion en pensant à ce que ma mère avait vécu lorsque nous avons perdu mon frère Stephen – cela m’a aidé à comprendre à quel point Théo était précieux.

Au fur et à mesure que mon fils grandissait, j’ai essayé d’être la meilleure personne possible pour lui. J’ai enseigné au secondaire pendant 15 ans et j’ai vu le potentiel des jeunes.

J’ai vu des enfants de 11 ans arriver à l’école et ne pas être sûrs de leur environnement. Mais au moment où ils partent, ils sont devenus des individus extraordinaires.

Stephen, sur la photo de gauche, a été assassiné le 22 avril 1993, à l’âge de 18 ans, lors d’une attaque à motivation raciste qui a choqué le pays. Crédit: Alamy

J’adore voir ce voyage et utiliser mes connaissances pour les aider à se développer.

Être parent est la même chose mais peut parfois être difficile. Vous voulez être l’ami de votre enfant et lui faire savoir à quel point vous l’aimez, mais il ne le voit pas toujours de cette façon.

Au lieu de cela, j’espère que mes actions et les personnes à qui je parle pourront aider Theo à devenir la personne que je sais qu’il peut être. Dans mon nouveau livre pour enfants, j’ai partagé les leçons que j’ai apprises en tant qu’enseignant ainsi que quelques réflexions sur la vie de Stephen et sur la mienne.

J’ai essayé de transmettre les outils qui m’ont aidé à vivre positivement et à progresser dans les moments difficiles. J’espère que ces conseils pourront aider les enfants à trouver leur propre voix, à défendre le changement et à participer à la création d’une société plus positive.

Bien que j’aie dédié ce livre à Theo, j’espère que tous les parents voudront partager ces messages avec leurs fils et filles.

TROUVER UN MODÈLE DE RÔLE

IL peut y avoir un tel bourdonnement autour d’être célèbre. Je dirais toujours aux enfants, rappelez-vous que les célébrités sont des gens comme vous. Mais trouver des modèles peut aider les enfants à définir leurs objectifs et à prendre des mesures pour les atteindre.

J’ai rencontré Nelson Mandela à l’âge de 16 ans, peu de temps après la mort de mon frère Stephen. Mais ce n’est que lorsque j’ai lu son livre, Long Walk to Freedom, que j’ai pleinement compris ce qu’il représentait.

Stuart a rencontré Nelson Mandela à l’âge de 16 ans, peu de temps après la mort de son frère Stephen Crédit: PA

Je me souviens avoir pensé aux 27 années qu’il a passées en prison et aux choses qu’il a abandonnées pour mettre fin à la séparation des Noirs et des Blancs en Afrique du Sud.

En apprenant l’histoire de Mandela, j’ai réalisé à quel point il avait aidé ma famille. En nous rencontrant, en nous écoutant et en parlant à la presse, il a changé d’avis sur le meurtre de mon frère.

En apprenant à propos de Mandela, j’ai découvert qu’en promouvant la voix des autres, je peux moi aussi contribuer à mettre fin aux injustices et à changer les résultats, même si ce n’est que de manière modeste.

Si vous voulez inspirer vos enfants à parler au nom des autres, vous pouvez leur parler de la vie de Mandela et réfléchir aux parties de son personnage qui l’ont aidé à atteindre ses objectifs.

Vous voudrez peut-être interroger vos enfants sur les personnes qu’ils admirent – ce peut être un ami, un enseignant, un footballeur ou une personnalité publique. Avec vos enfants, notez ce qu’ils admirent chez cette personne et ce qu’ils ont accompli. Demandez à vos enfants comment ils pourraient utiliser ces leçons dans leur propre vie pour réaliser leurs rêves.

JOURNÉE STEPHEN LAWRENCE

CE jeudi est le jour de Stephen Lawrence, qui marque le 28e anniversaire de la mort de mon frère.

Chaque année, le 22 avril, la Stephen Lawrence Day Foundation organise des activités en classe et des activités communautaires pour aider les gens à comprendre la différence et pourquoi elle devrait être célébrée.

Chaque année, le 22 avril, la Stephen Lawrence Day Foundation organise des activités en classe et des activités communautaires Crédit: PA: Press Association

Jeudi, ils comprendront des assemblées scolaires, des séances de l’après-midi pour des groupes communautaires sur la façon de discuter du racisme et de la diversité, et un événement axé sur les carrières dans la soirée intitulé Un message à mon jeune moi.

Stephen Lawrence Day consiste à engager les jeunes dans des conversations et à donner aux enfants les moyens d’être les meilleures versions d’eux-mêmes. Bien que la journée soit profondément émouvante pour moi, les activités aident à transmettre un message positif de changement.

En faisant avancer les conversations, en changeant les cœurs et les esprits, nous pouvons faire une réelle différence dans nos communautés.

CÉLÉBRER LES DIFFÉRENCES

J’habite à Londres, l’une des meilleures villes du monde. Partout où vous allez à Londres, il y a de petites poches de communautés différentes, qu’elles soient africaines, caribéennes ou polonaises.

Dans mon nouveau livre, je voulais partager avec les enfants l’idée que la vie est meilleure quand tout est différent. À quel point ce serait ennuyeux si nous étions tous exactement pareils, si nous aimions la même nourriture et les mêmes activités? Le monde serait si terne.

À quel point ce serait ennuyeux si nous étions tous exactement pareils, si nous aimions la même nourriture et les mêmes activités? Crédits: Getty

En tant que parent, cela peut aider à encourager vos enfants à explorer différentes cultures. En découvrant les histoires et les pratiques d’autres communautés, les enfants peuvent comprendre que nous sommes tous légèrement différents – mais que nous avons aussi tant de choses en commun.

L’autre jour, j’ai découvert que dans la culture ghanéenne, offrir sa main gauche est irrespectueux. Si je suis gaucher, que je visite le Ghana et que je ne connais pas cette information importante, les gens penseront que je suis impoli lorsque j’offre ma main gauche en guise de salutation.

Si vous ne savez pas quelque chose sur la culture de quelqu’un d’autre, il est normal de demander poliment et de le découvrir. Et il est également acceptable d’expliquer respectueusement aux autres la façon dont vos communautés font les choses.

Il existe de nombreuses façons d’aider vos enfants à découvrir les différentes cultures.

Cela peut être aussi simple que de sortir de votre porte d’entrée et de visiter une nouvelle zone. À Londres, il y a de grands festivals comme la fête du peuple à Lewisham et le Lambeth Country Show à Brockwell Park qui peuvent vous aider, vous et votre famille, à découvrir de nouvelles cultures.

Vous pouvez également parler à vos enfants d’une attente ou d’une pratique dans votre communauté. Puis regardez une autre culture – en quoi leurs attentes pourraient-elles différer?

PLANIFIEZ L’AVENIR

APRÈS avoir perdu mon frère Stephen, il était difficile de penser à l’avenir ou de planifier six mois à l’avance. Tout à coup, à 16 ans, on m’a montré à quel point la vie est fragile.

Pendant longtemps, j’ai senti que je devais vivre dans le présent parce que je ne savais pas s’il allait y avoir un lendemain. Mais cette attitude peut devenir préjudiciable si elle vous empêche de regarder vers l’avenir.

Stuart Lawrence fait un travail de conseil pour la police métropolitaine Crédit: Alamy

Maintenant, j’ai appris à écrire des objectifs. J’essaye d’écrire dans mon journal tous les jours. Ces étapes m’ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui.

Encourager votre enfant à planifier de nouvelles étapes de sa vie peut également être un excellent moyen pour lui de découvrir son potentiel. Lorsque les enfants commencent un nouveau chapitre à l’école secondaire, s’asseoir avec eux pour définir leurs objectifs peut les aider à recommencer.

S’ils veulent être les sportifs, ils peuvent prévoir d’assister à toutes les pratiques et d’essayer pour les équipes.

Pour aider vos enfants dans leur nouveau départ, asseyez-vous ensemble, puis discutez d’un nouvel objectif qu’ils veulent atteindre. Demandez-leur de réfléchir aux étapes à court, moyen et long terme pour les aider à y parvenir.

JUMELER

Dès l’âge de six ans, je suis resté dans la même chambre que mon frère Stephen. Chaque fois que j’avais une question ou un problème, je savais que je pouvais lui parler.

Stephen était mon système de copains.

Il me disait à quoi m’attendre quand j’ai commencé de nouveaux clubs et il m’a guidé à travers beaucoup de mes premières expériences. Maintenant, en tant qu’adulte, je suis moi-même devenu un mentor. Nous avons tous besoin de quelqu’un à qui parler et qui nous aidera à guider notre boussole morale.

De la même manière, il est important que les enfants trouvent quelqu’un avec qui ils peuvent partager des idées. Cela peut être un enseignant à l’école, un ami proche ou une tante ou un oncle.

Pensez aux membres de la famille, aux enseignants et aux amis que vos enfants ont autour d’eux. Comment peuvent-ils avoir une influence positive sur la vie de vos enfants?

À mesure que les enfants grandissent, ils peuvent eux aussi apprendre à être les copains d’amis et de camarades de classe. Ils pourront peut-être donner des conseils à un camarade de classe sur un projet scolaire ou aider le nouveau membre de l’équipe de football.

Demandez à vos enfants de réfléchir à la manière dont ils pourraient utiliser leurs expériences pour aider une personne plus jeune à découvrir une nouvelle situation.

VOTRE VOIX COMPTE

L’une des choses les plus importantes qu’un jeune puisse apprendre est que ce qu’il fait et dit a un impact réel sur les autres.

Quand j’étais à l’école, je savais qu’il y avait une certaine hiérarchie dans ma forme. Je savais que je n’étais pas au sommet, mais j’aimais être quelque part près du sommet et que les gens sachent que j’avais des principes.

Encouragez vos enfants à réfléchir à la manière dont leur voix peut faire une différence, écrit Stuart Crédit: PA

J’ai essayé de m’assurer que chacun avait le droit d’être ce qu’il voulait être. Personne n’avait le droit de ridiculiser quelqu’un qui faisait partie de mon groupe d’amitié. Comme tout le monde faisait partie de mon groupe d’amitié, nous nous sommes tous entendus.

Ces expériences m’ont montré l’importance de prendre la parole et de prendre soin des autres – et comment nous pouvons transmettre cela à nos enfants. Quand quelqu’un est agressé ou qu’il y a des préjugés dans notre société, le silence n’est pas une option.

À moins que quelqu’un ne conteste un comportement méchant ou injuste, cela ne fera que continuer. Encouragez vos enfants à réfléchir à la manière dont leur voix peut faire une différence.

S’il y a quelqu’un dans sa classe qui se fait appeler des noms déplaisants par d’autres élèves, que pourrait-il faire? S’ils savent que cette personne est traitée injustement, comment pourraient-ils les défendre? Rapporteraient-ils le comportement d’intimidation? Ou tout simplement ne rien dire?

En parlant de différents exemples avec votre enfant, il peut comprendre à quel point ses actions peuvent aider à changer la vie d’une personne.

Le silence n’est pas une option, de Stuart Lawrence (Scholastic, 9,99 £), est en vente maintenant.