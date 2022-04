Les leçons que Buffett et Zuckerberg ont tirées de ces livres sur les affaires

Zuckerberg, par exemple, a écrit dans un Publication Facebook 2015 qu’il aimait lire « des récits de première main sur la façon dont les gens construisent de grandes entreprises ». Le milliardaire de 37 ans se tourne vers ces livres, a-t-il déclaré dans un autre poste pour un aperçu de « ce qui cause l’innovation – quels types de personnes, de questions et d’environnements »,

Il n’y a pas de honte à trouver des trucs et astuces d’affaires sur TikTok. Mais si vous voulez suivre les traces de votre entrepreneur ou titan technologique préféré – pensez au PDG de Berkshire Hathaway Warren Buffett ou au fondateur de Meta Mark Zuckerberg, par exemple – vous voudrez peut-être ouvrir l’un des livres où ils ont ramassé certains de leurs plus précieuses leçons.

En 2015, Zuckerberg a lu «Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration», par Alice Wallace et Edwin Catmull, co-fondateur de Pixar. Il raconte comment le studio d’animation est devenu un titan de l’innovation en matière de divertissement.

Il semble que Zuckerberg ait tiré au moins une leçon du livre : « N’attendez pas que les choses soient avant de les partager avec d’autres », a écrit Catmull dans le livre. « Montrez tôt et montrez souvent. Ce sera joli quand nous y arriverons, mais ce ne sera pas joli en cours de route. »

« Fait est mieux que parfait » a été peint sur le siège social de Meta à Menlo Park, en Californie.

Zuckerberg a écrit qu’il avait également été frappé par « The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation » de Jon Gertner, qui raconte l’histoire de Bell Labs – qui a été fondée par Alexander Graham Bell et appartient maintenant à Nokia.