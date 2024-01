Les leçons financières d’un professeur de Caroline du Nord deviennent virales sur TikTok

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Après que Shelby Lattimore, professeur de mathématiques de troisième année, ait fait les annonces du jour, le « banquier de la classe » a distribué les portefeuilles de tout le monde – des enveloppes fermées décorées d’animaux, d’étoiles, de cœurs et de voitures griffonnées au marqueur et remplies du faux argent qu’ils avaient gagné. année.

Lattimore a demandé aux élèves s’ils savaient ce que signifiait gonfler un ballon. Ils ont répondu par l’affirmative.

« Je gonfle vos loyers », a-t-elle répondu, attirant un chœur de grognements, de plaintes et de « non » dans la salle de classe couverte d’affiches.

Lattimore est devenue virale sur TikTok et Instagram pour sa vision créative de l’enseignement de la littératie financière, en utilisant un système de classe qui oblige ses élèves à payer un loyer pour les éléments essentiels de leur classe, y compris leur propre bureau.

Chaque semaine, les téléspectateurs regardent ses élèves de mathématiques de troisième année collecter des « Miss Lattimore Bucks » pour leurs travaux en classe.

« Nous avons un assistant enseignant, un chef de file, un arrêt de porte, un panier de récréation, un panier à lunch. Nous avons une équipe de nettoyage », a déclaré Lattimore.

“Tous les emplois ne sont pas payés de la même manière”, a-t-elle déclaré. “Les emplois quotidiens, comme ceux de chef de ligne et d’assistant d’enseignant, comme les emplois où vous devez faire quelque chose en permanence, sont mieux payés que les emplois quotidiens. et puis ou de temps en temps.

À la fin de la semaine, les étudiants récupèrent leur salaire et ont une décision à prendre : le dépenser ou l’économiser.

L’exercice leur donne des compétences pratiques pour le monde réel, a déclaré Lattimore.

“Voir mes élèves maintenant apprécier ce que vivent peut-être leurs tuteurs, bien sûr dans un environnement plus sûr, leur donne en quelque sorte la responsabilité d’aller de l’avant à mesure qu’ils deviennent adultes.”

Selon certaines études, la littératie financière, c’est-à-dire avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions judicieuses en matière de budgétisation, d’épargne, d’investissement et autres, est déficiente chez les adultes américains.

En moyenne, les adultes n’ont répondu correctement qu’à 48 % des 28 questions de l’indice des finances personnelles 2023 du TIAA Institute-GFLEC, une enquête qui mesure les connaissances financières. Ce chiffre était encore plus faible pour les répondants noirs et hispaniques, respectivement 34 % et 38 %.

En tant qu’éducatrice noire dans une école de Charlotte à majorité noire et hispanique, Lattimore a déclaré qu’elle espère que l’économie de sa classe pourra aider à combler le déficit d’apprentissage financier de ses élèves.

“Charlotte est connue pour sa pauvreté générationnelle”, a déclaré Lattimore. «Beaucoup de mes étudiants de couleur, hispaniques, noirs, quoi qu’il en soit, voient leurs parents, ils voient leur tuteur, ils voient leurs grands-mères, leurs grands-pères, peu importe, ils peuvent vivre d’un chèque à l’autre. Ils voient la gestion de l’argent en ne pensant pas nécessairement à long terme et les conséquences qui en découlent.

Enseigner les finances personnelles aux enfants de manière interactive comme le fait Lattimore est « très efficace », a déclaré Ted Tucker, directeur exécutif de Fondation pour l’enseignement de l’économieune organisation engagée à fournir des ressources aux étudiants et aux enseignants sur l’économie et les finances personnelles.

« Nous pensons que les étudiants doivent suivre des cours d’économie pour mieux la comprendre. Vous savez, au lieu de simplement écouter quelqu’un donner un cours ou en parler », a déclaré Tucker, « je pense que ce que font les jeux ou les simulations, c’est qu’ils permettent aux étudiants d’intérioriser les concepts qui sont enseignés. »

“Je pense que même à un jeune âge, il est extrêmement important d’avoir une bonne compréhension des coûts et des avantages dans notre prise de décision”, a déclaré Tucker.

Dans la classe de Lattimore, les élèves doivent « payer » 7 $ par semaine pour louer leur bureau et leur chaise.

« Tout comme je dois payer mes factures, ils doivent payer leurs factures », a-t-elle déclaré.

Mais ils peuvent également utiliser l’argent qu’ils ont gagné pour acheter des récompenses, comme des bonbons à 2 $ ou un laissez-passer pour les devoirs à 3 $. Le déjeuner avec un ami coûte 5 $, tandis que le déjeuner avec Miss Lattimore coûte 7 $. La récompense la plus élevée – et la plus convoitée – est « être enseignant pendant une journée » pour 30 $.

“Ils doivent prévoir un budget pour celui-là, mais ils aiment la responsabilité de prendre en charge les présences, de leur dire quand faire la queue, quand se lever, ce genre de choses”, a déclaré Lattimore. Dans le cadre de leur apprentissage, Lattimore ne permet jamais à ses élèves de dépenser plus que ce qu’ils doivent.

Brittany Sales a déclaré que sa fille Marlii, qui était dans la classe de Lattimore l’année dernière, n’avait jamais vraiment discuté d’argent avant de commencer à en parler en classe.

“Elle pensait simplement que l’argent poussait sur les arbres et qu’elle pouvait le dépenser”, a déclaré Sales. “Nous avons littéralement beaucoup appris de la façon dont elle l’a enseigné et de la façon dont nous pourrions l’intégrer à la maison”, a déclaré Sales.

Désormais, Marlii économise l’argent qu’elle reçoit le jour de son anniversaire et de ses vacances, et budgétise ses dépenses pour les articles de sa liste de souhaits, notamment une nouvelle paire de Nike.

“Il m’a fallu environ trois mois pour économiser”, a déclaré Marlii.

Le succès de son enseignement créatif a également constitué une aubaine pour Lattimore, qui a généré des collaborations avec des marques et monétisé ses vidéos via le programme de création de TikTok.

“L’année dernière, j’ai gagné six chiffres, ce qui est insensé, car mon salaire d’enseignant n’est même pas la moitié de ce montant”, a déclaré Lattimore.

Avec plus de 25 millions de likes et 793 000 followers sur TikTok, les fans de Lattimore commentent souvent les réactions hilarantes des étudiants qui se plaignent de devoir dépenser leur argent de manière responsable et du des soins réconfortants Lattimore les donne. Dans des vidéos, on peut la voir distribuer de tout, des câlins aux collations supplémentaires, en passant par les brosses à dents, à ses élèves.

Les fans ont également envoyé des fournitures scolaires, des livres, des colis de soins et des collations dans sa classe.

Lattimore a déclaré que chaque jour, elle était excitée à l’idée d’aller travailler pour une seule raison : « Ça va paraître si ringard, mais c’est eux. »