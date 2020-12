Le Dr Conway, décédé en avril après avoir passé la dernière partie de sa carrière à Princeton, a parfois qualifié Life de «jeu sans joueur et sans fin». M. Gardner l’a qualifié de «fantastique passe-temps de solitaire».

La page 9 commençait par l’intitulé «Le jeu de la vie». Il décrivait un élégant modèle mathématique de calcul – un automate cellulaire, une sorte de petite machine, avec des groupes de cellules qui évoluent d’itération en itération, au fur et à mesure qu’une horloge avance d’une seconde à l’autre.

Parmi les premières créatures à émerger figurait le planeur – un organisme à cinq cellules qui s’est déplacé à travers la grille avec un mouvement diagonal et s’est avéré pratique pour transmettre des informations. Il a été découvert par un membre de l’équipe de recherche du Dr Conway, Richard Guy, à Cambridge, en Angleterre. le pistolet planeur , produisant un flux régulier de planeurs, a été découvert peu après par Bill Gosper, alors au Massachusetts Institute of Technology.

A chaque itération, certaines cellules vivent, certaines meurent et les «formes de vie» évoluent d’une génération à l’autre.

Règle de la mort: Une cellule vivante avec zéro ou un voisin meurt d’isolement; une cellule vivante avec quatre voisins ou plus meurt de surpeuplement.

«En raison de ses analogies avec la montée, la chute et les altérations d’une société d’organismes vivants, il appartient à une classe croissante de ce qu’on appelle les« jeux de simulation »», a écrit M. Gardner lorsqu’il a présenté la vie au monde il y a 50 ans avec sa chronique d’octobre 1970.

En 2018, il y a eu une découverte très célèbre d’un type spécial de vaisseau spatial, le premier chevalier élémentaire, nommé Sir Robin . Composé de centaines de cellules, il déplace deux cellules vers l’avant et une sur le côté toutes les six générations. Il a été découvert par Adam P. Goucher, un algorithmiste britannique, en s’appuyant sur une découverte partielle antérieure de Tomas Rokicki, un développeur de Golly , un programme pour explorer le futur lointain des grands modèles de vie.

L’arbre de vie comprend également des oscillateurs, tels que le clignotant , et des vaisseaux spatiaux de différentes tailles (le planeur étant le plus petit).

Des modèles qui n’ont pas changé d’une génération à l’autre, le Dr Conway a appelé des natures mortes – comme le bloc à quatre cellules, la ruche à six cellules ou l’étang à huit cellules. Des modèles qui ont mis du temps à se stabiliser, il a appelé les méthuselahs.

Pour marquer le 50e anniversaire, la communauté ConwayLife.com – qui héberge le LifeWiki , avec plus de 2000 articles – a créé un Exploratorium , un grand modèle de collection de timbres explorable.

Le jeu de la vie a motivé l’utilisation d’automates cellulaires dans le riche domaine de la science de la complexité, avec des simulations modélisant tout, des fourmis au trafic, des nuages ​​aux galaxies. Plus trivialement, le jeu a attiré un culte de «Lifenthusiasts», des programmeurs qui ont passé beaucoup de temps à pirater la vie – c’est-à-dire à construire des modèles dans l’espoir de repérer de nouvelles formes de vie.

La vie éclipsa rapidement les nombreuses autres réalisations mathématiques du Dr Conway, et il en vint à considérer sa missive à M. Gardner comme «la lettre fatale».

Et la partie de chasse continue. En septembre, Pavel Grankovskiy, de Russie, a découvert le Démonoïde de vitesse vaisseau spatial. En décembre, John Winston Garth, d’Alabama, a découvert le Doo-dah vaisseau spatial. Les deux sont des prétendants au modèle de l’année, dans ce qui a été une bonne année pour les nouvelles découvertes de la vie.

La vie est finalement devenue beaucoup trop populaire au goût du Dr Conway. Chaque fois que le sujet revenait, il hurlait: «Je déteste la vie!» Mais dans ses dernières années, il a appris à aimer la vie à nouveau. Il a raconté un documentaire, avec le titre de travail «Pensées sur la vie», du mathématicien et cinéaste basé à Brooklyn Will Cavendish, explorant le jeu déterministe de la vie contre le Théorème du libre arbitre, résultat que le Dr Conway a prouvé avec son collègue de Princeton, Simon Kochen.

«J’avais l’habitude de dire:« Je déteste la vie »», dit le Dr Conway dans le film. «Mais ensuite, je donnais une conférence quelque part, et on m’a présenté comme« John Conway, créateur de la vie ». Et j’ai pensé: «Oh, c’est une très belle façon d’être connu. Alors j’ai arrêté de dire « Je déteste la vie » après ça. «

Récemment, certains des amis les plus fidèles de Life ont réfléchi à son influence et à ses leçons sur un demi-siècle.