Les leçons de l’ouragan Michael appliquées au rétablissement de Ian

FORT MYERS, Floride (AP) – Quatre ans avant que Ian de catégorie 4 n’anéantisse des parties du sud-ouest de la Floride, le Panhandle de l’État a eu sa propre rencontre avec un ouragan encore plus fort, Michael. La tempête de catégorie 5 a presque détruit une ville, fracturé des milliers de maisons et d’entreprises et causé des dommages d’environ 25 milliards de dollars.

Avec des dommages causés par Ian estimés à plusieurs fois et la région de Fort Myers commençant un nettoyage qui sera encore plus important qu’après Michael, les deux régions collaborent sur la voie à suivre alors que les résidents du sud de la Floride se demandent à quoi ressemblera leur région dans quelques années. .

Le maire Greg Brudnicki et d’autres dirigeants d’une ville de Panama reconstruite se sont rendus sur la côte sud-ouest cette semaine à la demande du gouverneur Ron DeSantis pour aider les responsables à planifier la voie à suivre. Garder les équipes et les camions dans la zone pour enlever les montagnes de débris est la tâche n ° 1 car tous les autres progrès en dépendent, a déclaré Brudnicki, et cela peut signifier l’obtention de prêts comme pont jusqu’à ce que l’argent du remboursement fédéral apparaisse.

“Vous ne pouvez rien réparer tant que vous ne l’avez pas nettoyé”, a déclaré Brudnicki.

Tiny Mexico Beach, qui a été presque rasée par Michael en 2018, a encore moins de structures et de personnes qu’avant la tempête. Le maire de la ville, Al Cathey, a déclaré que l’un des plus grands défis de la récupération après une catastrophe naturelle est fondamental : regarder vers l’avant, pas vers l’arrière.

Avec peu de choses en ville après Michael, a déclaré Cathey, les habitants se rassemblaient quotidiennement dans une cuisine portable pour tracer la voie à suivre après l’ouragan, et il y avait une règle non écrite.

“Lorsque nous avions nos réunions de l’après-midi au food truck, tout ce dont nous parlions était:” Qu’est-ce qu’on va faire demain? – pas ce qui n’a pas été fait il y a quatre jours », a déclaré Cathey.

Michael a été blâmé pour plus de 30 décès. Avec plus de 100 morts, Ian a été la troisième tempête la plus meurtrière à avoir frappé le continent américain au cours de ce siècle derrière l’ouragan Katrina, qui a fait environ 1 400 morts, et l’ouragan Sandy, qui en a tué 233 malgré son affaiblissement en une tempête tropicale juste avant de toucher terre.

La récupération sera plus compliquée dans le sud-ouest de la Floride qu’elle ne l’était dans le Panhandle en raison de la population, a déclaré Cathey. Le comté de Bay, qui comprend Panama City et Mexico Beach, ne compte que 180 000 habitants, tandis que le comté de Lee, où se trouve la région de Fort Myers, abrite près de 790 000 personnes, dont beaucoup sont des retraités.

Le simple fait de retirer les bateaux qui ont été jetés à terre autour du comté de Lee pourrait prendre des mois, et il y a des restes de maisons et d’entreprises dispersées par des vents de 155 mph (250 km/h) ou inondées par l’eau de mer qui a déferlé sur des kilomètres à l’intérieur des terres le long des ruisseaux et des canaux.

L’un des navires endommagés et des maisons gorgées d’eau appartient à Mike Ford, qui se prépare à une reprise prolongée qui pourrait changer le caractère de la région.

Le parc de maisons mobiles inondé où vit Ford – l’une des centaines de ces communautés dans la région – serait mieux comme parc de camping-cars où les gens peuvent aller et venir que comme quartier permanent, a-t-il déclaré. Les résidents pourraient être mûrs pour un rachat ou une conversion après Ian, d’autant plus que lui et d’autres ont dû réparer les dégâts après l’ouragan Irma en 2017.

“J’ai assez d’argent pour reconstruire, mais je ne le vois pas parce que ce que j’ai (déjà) fait, c’est reconstruire, et maintenant c’est arrivé”, a déclaré Ford, qui a perdu une précieuse collection de guitares et de disques des Beatles au profit d’Ian. . “Cela vous coupe en quelque sorte le vent.”

Un voisin de Ford, Chuck Wagner, a déclaré que certaines personnes étaient déjà frustrées après Ian. De nombreux résidents du sud-ouest de la Floride sont des retraités qui ne vivent dans la région que la moitié de l’année, passant les étés chauds dans le nord, et ils entendent dire que l’aide pourrait ne pas être disponible pour les résidents à temps partiel.

“Tout est en l’air”, a-t-il déclaré. « Cela pourrait prendre des années. Qui sait?”

À Mexico Beach, Tom Wood, 82 ans, est la preuve que des progrès se produiront – lentement et douloureusement.

Son entreprise en bord de mer, le Driftwood Inn, a été détruite et remplie d’eau de mer lorsque Michael a touché terre avec des vents soutenus de 160 mph (258 km/h) le 10 octobre 2018. Au départ, a-t-il dit, la seule étape logique semblait donner en haut.

Mais la tempête est passée et le Golfe continuait à faire signe, a déclaré Wood, alors il a décidé de reconstruire. Le nouveau Driftwood Inn a rouvert ses portes en juin avec 24 chambres à son emplacement d’origine après une dépense de 13 millions de dollars et de nombreux maux de tête dus aux assurances, aux réglementations gouvernementales et aux entrepreneurs.

Mexico Beach a toujours désespérément besoin d’une épicerie pour éviter le trajet de plus de 16 kilomètres jusqu’à la plus proche, a-t-il dit, et une pharmacie et plus de restaurants seraient bien. Mais avec le recul, Wood a déclaré qu’il pensait avoir pris la bonne décision de reconstruire et espère que les habitants de Fort Myers Beach feront de même.

“Je suis tellement content que nous l’ayons fait, non seulement pour nous mais pour la ville”, a-t-il déclaré. “Cela rend la ville meilleure, je pense.”

