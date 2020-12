Il y a 25 ans ce mois-ci, l’Accord de Dayton a été signé dans une base aérienne de l’Ohio, mettant fin à des années de combats sanglants en Bosnie.

L’accord n’a presque pas eu lieu. Selon l’excellente biographie de George Packer du diplomate américain Richard Holbrooke, la veille, tout le monde avait abandonné et accepté un communiqué de presse annonçant l’échec des négociations. Ils faisaient leurs valises. Mais le processus a été sauvé par la personne improbable de Slobodan Milosevic, le dirigeant serbe, qui cherchait désespérément un accord et a fait une concession dramatique de dernière minute que les musulmans bosniaques ne pouvaient refuser. Ils ont clôturé l’accord avant que quiconque puisse avoir des doutes.

Il y avait beaucoup de fête, mais c’était une paix très imparfaite. Il n’y a pas de rues ni de statues de Richard Holbrooke à Sarajevo. Les musulmans ont été contraints d’avaler une pilule amère en laissant les Serbes profiter de leur violence. Le conflit s’est déplacé au Kosovo. Et, surtout, un système de gouvernement disgracieux a été mis en place en Bosnie qui empêche le pays de se remettre correctement. Le partage forcé du pouvoir ethnique empêche le peuple de «rejeter les vauriens» lors des élections et il est condamné à des régimes corrompus et inefficaces. La séparation entre Serbes, Croates et Musulmans est gravée dans la pierre. Le maire de Srebrenica est un Serbe, qui nie encore aujourd’hui que le génocide ait eu lieu. La communauté internationale a évolué et a tourné le dos au problème. Mais au moins Dayton a arrêté le meurtre.

Dayton était une paix imparfaite parce que la communauté internationale a attendu si longtemps pour intervenir. Il était trop tard pour inverser ce qui s’était passé pendant la guerre civile. Les Européens et les Américains étaient restés les bras croisés pendant que les différents groupes ethniques des Balkans se massacraient. Ce n’est que le génocide de Srebrenica et la publicité qui l’a accompagné qui leur ont forcé la main. Le massacre indicible d’hommes et de garçons musulmans, le viol des femmes et l’expédition du reste à Tuzla ont finalement éveillé le monde. Maintenant, ils devaient faire quelque chose. Cela a conduit à un effort diplomatique sérieux soutenu par des bombardements qui ont forcé les Serbes à s’asseoir. En ce sens, Srebrenica a conduit à Dayton. Mais il n’aurait pas fallu un génocide pour forcer la communauté internationale à agir.

Lorsque l’anniversaire de Srebrenica a été marqué en juillet, nous avons entendu les pieuses invocations de «plus jamais» de la part d’hommes politiques et de diplomates. Vraiment? Si nous voulions dire ce que nous avons dit, serions-nous restés là pendant le génocide au Rwanda? Aurions-nous haussé les épaules pendant que le peuple syrien traversait l’enfer aux mains d’Assad? Assisterions-nous avec pitié à la souffrance des enfants du Yémen sans rien faire? Pourrions-nous regarder la reprise des combats au Tigray en Ethiopie?

J’ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler sur les conflits armés et les négociations pour y mettre fin. J’ai entendu des dirigeants dire «plus jamais» trop souvent après des actes épouvantables de génocide, de nettoyage ethnique et de violence d’État. Des résolutions ont été adoptées et des discours prononcés, des promesses faites. Et pourtant, nous voyons les mêmes choses se produire encore et encore et rien n’est fait pour l’arrêter, même si l’encre sur ces promesses n’est pas encore sèche.

Si nous voulons vraiment dire ce que nous disons à propos de «plus jamais», la mémoire des victimes de Srebrenica et de tous les autres massacres doit être gravée dans nos âmes afin que nous ne permettions pas sa répétition et la création de nouvelles victimes et de nouvelles haines. Chaque génération a besoin de garder les souvenirs vivants. Si nous voulions dire «plus jamais», nous serions beaucoup plus disposés à intervenir pour prévenir les conflits armés avant qu’ils ne décollent et à les arrêter avant qu’ils ne commencent. Nous n’avons pas à attendre qu’ils soient dans nos salons sur CNN. Nous nous engagerions avec des groupes qui sont considérés comme au-delà de la Pale sans se soucier de leur donner une légitimité afin d’arrêter plus de morts. Nous ferions pression sur les gouvernements pour qu’ils parlent plutôt que de se battre. Ce n’est pas un appel à céder aux demandes des hommes avec violence. Au contraire, nous devrions soutenir nos négociations par la menace de la force pour qu’elles nous prennent au sérieux.

Le débat à l’ONU sur le droit de protéger, un devoir international d’intervention pour prévenir les catastrophes humanitaires, au lendemain de la guerre du Kosovo au début de ce siècle, s’est étouffé face aux veto russes et chinois. L’anniversaire de Dayton et la mémoire de Srebrenica devraient nous y faire revenir.

Au lieu de simplement marquer des anniversaires amers, faisons quelque chose pour empêcher qu’il n’y ait d’autres anniversaires amers comme Srebrenica.