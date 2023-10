Les leçons de chimie de la série, avec Brie Larson, pourraient influencer négativement la réception des merveilles – USA Imprimer | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/417485/417485_600x315.jpg

Conformément à Billetterie Pro, The Marvels pourrait rapporter entre 50 et 75 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Si le premier chiffre est trouvé, il s’agirait du film le moins rentable de tout le MCU, juste derrière Hulk : Hulk : The Incredible Man et ses 55 millions de dollars. S’il parvenait à atteindre les meilleurs chiffres de cette même projection, il réaliserait une vente similaire à celle des titres plus récents de la franchise comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 95% et Éternels – 58%, ce qui aurait des conséquences évolutives.

Au total, on estime que le titre mettant en vedette Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris pourrait rapporter entre 121 et 189 millions de dollars rien qu’aux États-Unis. Ce serait bien en dessous des plus de 400 millions atteints par Captain Marvel – 60%, dans ce même pays, début 2019. Bien qu’il ne s’agisse pas de chiffres catastrophiques, on estime que le budget de sa production était assez élevé en raison des effets spéciaux requis par les pouvoirs des héroïnes.

Or, selon certains médias comme Nous nous en occuponsles problèmes de box-office de Les merveilles sont aggravés par la nouvelle série télévisée de Brie Larson ce qui montre les premiers signes inévitables d’une campagne de bombardements critiques. Il a été prouvé à maintes reprises que Brie Larson Il n’a même pas besoin de faire quoi que ce soit pour devenir le sujet d’une attention couvrant à la fois les extrémités positives et négatives du spectre, et ses deux rôles principaux les plus récents sont une preuve supplémentaire de l’étrange phénomène en ligne.

Les merveilles est sous le feu des projecteurs depuis sa première annonce, et croyez-le ou non, le film avec la bande-annonce la plus méchante de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel ne devrait pas générer autant d’entrées que son prédécesseur, avec le bas de sa boîte les projections du bureau le mettent en danger réel d’avoir l’un des pires week-ends d’ouverture de la franchise.

La série Apple TV Chemistry Lessons est également actuellement diffusée en streaming, mais il semble déjà qu’une subtile campagne de bombardement de critiques soit en cours. Au moment de la rédaction, l’adaptation littéraire peut avoir une cote de IMDb Un 7,4/10 plutôt correct, mais cela ne dit pas tout.

D’une part, il s’agit de la moyenne pondérée, et le site note que certains scores ne reflètent pas les votes réels exprimés pour « contribuer à le rendre fiable ». Le score non pondéré est de 7,1/10, mais encore une fois, cela ne donne pas une idée globale. Actuellement, le score maximum est la mesure préférée des leçons de chimie – 75 % et plus de 35 % de tous les utilisateurs lui donnent une note parfaite de 10/10.

Cependant, la deuxième note la plus populaire attribuée au programme est de 1/10, avec plus de 15 pour cent considérant Leçons de chimie comme quelque chose qui ne vaut que comme point. Bien sûr, il a été créé il y a seulement quelques heures, mais cela ne veut pas dire qu’il ne vaut pas la peine de le surveiller au cours des prochains jours pour voir s’il y a d’autres développements suspects.

¿De quoi parle Chemistry Lessons, la nouvelle série de Brie Larson pour Apple TV+ ?

Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom et raconte l’histoire d’Elizabeth Zott (Brie Larson), une scientifique qui est licenciée de son propre laboratoire et décide de devenir animatrice d’une émission de cuisine, dont elle profite pour enseigner à son public féminin, ainsi qu’aux hommes qui l’écoutent également, des connaissances sur le monde des molécules et des éléments. . C’est l’un des titres phares qu’Apple lancera à l’automne.

Bonnie Garmus, l’auteur du roman sur lequel est basé le programme, a expliqué que l’idée du spectacle est née après ses propres expériences lorsqu’elle travaillait dans une agence de publicité, où ses idées en tant que créatrice ont été plagiées par un collègue. Le titre a reçu la mention Livre de l’année de la chaîne Barnes and Noble en 2022.

