Les leçons de carrière des retours de Simone Biles et Naomi Osaka

S’exprimant en marge de l’US Open, Naomi Osaka a glissé une nouvelle subtile dans une interview la semaine dernière : elle revient officiellement sur le court de tennis de compétition en 2024. Regarder d’autres concurrents a « vraiment alimenté un feu en moi », a-t-elle déclaré à ESPN. .

Mais le retour d’Osaka n’est pas seulement une bonne nouvelle pour le sport, écrit Gabriela Riccardi de Quartz at Work. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent d’arrêter alors qu’ils sont en avance.

Osaka a délibérément interrompu le tennis de compétition depuis la mi-2021, lorsqu’elle s’est retirée de Roland-Garros pour prendre soin de sa santé mentale. Et son retour n’est pas sans rappeler celui d’une autre athlète au sommet de son art : Simone Bilesqui s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo quelques mois seulement après Osaka pour des raisons similaires.

Mais ce qu’il convient également de noter, c’est que les deux femmes se sont éloignées alors que leur carrière atteignait son apogée. Osaka était l’athlète féminine la mieux payée au monde et la deuxième meilleure joueuse de tennis féminine au monde. Biles était la gymnaste féminine la plus décorée de tous les temps. Tous deux avaient du dynamisme. Les deux avaient la domination. Et tous deux ont choisi d’arrêter, temporairement ou non, au service de quelque chose de plus grand que leur ambition.

Biles a fait sa propre rentrée à la compétition cet été et a fait exploser le toit de son retour, remportant des médailles d’or et établissant de nouveaux records. Biles était de retour en tant que champion à part entière. On peut imaginer qu’Osaka le sera aussi.

Ni Biles ni Osaka n’ont besoin de prouver qu’arrêter était la bonne décision, écrit Riccardi. Mais ils offrent également un exemple à d’autres candidats potentiels : quitter le travail pour prendre soin de soi ne doit pas nécessairement définir votre carrière. Et arrêter, comme elle l’explique, n’est peut-être qu’un prétexte pour votre plus grand retour professionnel.

LES TASSES STARBUCKS ONT DES RÉTROACTIONS ÉCRITES PARTOUT SUR ELLES

🍂 C’est la saison des épices de citrouille. Mais si vous envisagez de prendre un café au lait Starbucks, regardez votre tasse de plus près : il y a aussi une leçon de commentaires gribouillée là-bas.

C’est le cas de l’auteur Eduardo Briceño dans son nouveau livre, Le paradoxe des performances, extrait maintenant sur Quartz.

Lorsque la barista Traca Savadogo n’entendait pas les commandes de boissons criées dans son café bruyant de Seattle, elle a proposé à l’équipe de commencer à les écrire sur les tasses. L’entreprise a écouté et a utilisé la suggestion pour lancer une pratique désormais standard dans l’ensemble du secteur.

La réponse à la suggestion de Savadogo est ce que l’on appelle une culture d’apprentissage, ou l’engagement d’une équipe à essayer de nouvelles choses, à solliciter de nouveaux commentaires et à prêter attention aux nouvelles informations. Et selon Briceño, tous les managers devraient en prendre note.

LES DOULEURS DU TRAVAIL DE BIG AUTO SENTENT

« Notre slogan de campagne est simple : des profits records signifient des contrats records. »

C’est ce qu’a dit Shawn Fain, président de United Auto Workers (UAW), plus tôt ce mois-ci. alors qu’une date limite de grève approche demain.

Cela a été un été de victoires pour les syndicats, avec des travailleurs comme les chauffeurs d’UPS et les pilotes d’American Airlines utilisant les négociations contractuelles pour obtenir des salaires nettement plus élevés. Aujourd’hui, les travailleurs de l’automobile des trois grands de Détroit – ou GM, Ford et Stellantis – négocient les salaires qu’ils souhaitent, d’autant plus que leurs patrons ont des résultats bancaires record.

Mais cette semaine, le syndicat a changé de position sur les revendications salariales. Ananya Bhattacharya de Quartz examine leur nouvelle stratégie avant la date limite.

COMMENT VOTRE ÉQUIPE PEUT DÉMARRER LES COMPÉTENCES D’ABORD

Au cours des dernières décennies, les entreprises américaines ont développé les qualifications nécessaires pour obtenir un emploi. Mais les entreprises commencent enfin à repenser ces exigences et ont commencé à inviter les candidats sans diplôme de quatre ans à se renseigner.

Mais selon les experts, se débarrasser des exigences en matière de diplôme signifie modifier bien plus qu’une ligne ou deux dans vos offres d’emploi. Et si vous êtes un responsable du recrutement, vous devrez également apporter d’autres changements, comme :

🤝 Recruter correctement

📝 Réécrire vos rubriques

🪙 Éviter le symbolisme involontaire

« La suppression de l’exigence d’un diplôme de quatre ans est une première étape importante, mais elle ne suffira pas à faire le travail à elle seule », a déclaré à Quartz Elyse Rosenblum, fondatrice de la société de stratégie Grads of Life. Découvrez comment les équipes peuvent continuer Dans l’histoire.

