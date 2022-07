Les Leafs échangent le gardien Matt Murray dans le cadre d’une entente avec les Sénateurs

TORONTO – La poursuite intense des Maple Leafs contre le gardien Matt Murray est terminée. Le gardien de but des Sénateurs d’Ottawa, âgé de 28 ans, quitte la capitale nationale et se dirige vers Toronto.

Toronto a acquis Murray, un choix de troisième ronde lors du repêchage de la LNH en 2023 et un choix de septième ronde lors du repêchage de 2024 des Sénateurs en échange de considérations futures. Ottawa conservera 25 % du salaire de Murray dans le cadre de l’échange.

Murray a disputé 246 matchs de saison régulière avec Ottawa (2020-21 à 2021-22) et les Penguins de Pittsburgh (2015-16 à 2019-2020) au cours de sa carrière de sept ans dans la LNH, affichant un record de 132- 78-22 avec une moyenne de buts alloués de 2,77, un pourcentage d’arrêts de 0,911 et 14 blanchissages.

En séries éliminatoires, le natif de Thunder Bay, en Ontario, possède un dossier de 29-21 avec une moyenne de buts alloués de 2,18, un pourcentage d’arrêts de 0,921 et six blanchissages. Murray a fait partie des équipes championnes de la Coupe Stanley de Pittsburgh en 2016 et 2017.

En compétition internationale, Murray a aidé le Canada à remporter une médaille d’argent au Championnat mondial 2019 de l’IIHF et s’est aligné avec l’équipe nord-américaine à la Coupe du monde de hockey 2016.

Murray a été initialement sélectionné par les Penguins au troisième tour (83e au total) lors du repêchage 2012 de la LNH.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 juillet 2022