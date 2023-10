Lors du forum annuel Technology & Innovation North America de Forrester à Austin, au Texas, en septembre, notre fondateur et PDG, George Colony, a lancé l’événement en déclarant que « GenAI est l’orage technologique le plus important des 40 dernières années ». Il n’est donc pas surprenant que dans les prévisions Forrester de cette année, notre boule de cristal prévoie de nombreux changements en 2024 induits par la genAI. L’enquête Forrester de septembre 2023 sur l’intelligence artificielle a révélé que 62 % des entreprises expérimentent (29 %) ou développent (33 %) l’IA générative. Ces entreprises consacrent également un budget d’investissement et de technologie important à leurs efforts, avec plus de 45 % d’entre elles augmentant de plus de 5 % les fonds destinés aux capacités d’IA.

La technologie derrière l’IA générative et le rythme de son évolution sont très importants pour que les responsables technologiques puissent comprendre et suivre le rythme au cours de l’année à venir. Cependant, pour tirer le meilleur parti de l’IA, vous ne devez pas seulement considérer la technologie elle-même. Vous devrez moderniser l’ensemble de votre stratégie technologique et donner un coup de pouce épique à votre organisation et à vos opérations. Pour vous aider à y parvenir, voici un aperçu de nos prévisions montrant ce que nous pensons être l’avenir des leaders technologiques en 2024 :

Seuls 10 % des dirigeants du secteur technologique obtiendront une bonne « croissance » malgré l’appel clair à l’action. Même si la plupart des entreprises avancées ont fait de la croissance une priorité, nombre d’entre elles ne parviennent pas à mettre en œuvre leurs activités en raison de systèmes déconnectés et du manque de soutien de la part des dirigeants. Accélérez votre moteur de croissance en liant l’investissement technologique aux résultats commerciaux tout en impliquant tous les dirigeants de votre organisation avec des demandes en matière de données ou de technologie. L’IA sera essentielle à chaque conversation.

Même si la plupart des entreprises avancées ont fait de la croissance une priorité, nombre d’entre elles ne parviennent pas à mettre en œuvre leurs activités en raison de systèmes déconnectés et du manque de soutien de la part des dirigeants. Accélérez votre moteur de croissance en liant l’investissement technologique aux résultats commerciaux tout en impliquant tous les dirigeants de votre organisation avec des demandes en matière de données ou de technologie. L’IA sera essentielle à chaque conversation. Vingt pour cent des responsables technologiques se tourneront vers les RH fantômes pour améliorer l’acquisition de talents. Alors que la durée de vie des compétences technologiques se raccourcit et que les compétences émergentes sont plus difficiles à trouver, les leaders technologiques se tourneront vers leurs partenaires RH pour les aider à refactoriser les descriptions de poste, à utiliser les évaluations de compétences et à développer des parcours de perfectionnement, le tout soutenu par des technologies d’intelligence des compétences basées sur les données. Malheureusement, ils constateront que ces efforts échouent. Les leaders technologiques les plus frustrés prendront les talents en main, créant ainsi des « RH fantômes ».

Alors que la durée de vie des compétences technologiques se raccourcit et que les compétences émergentes sont plus difficiles à trouver, les leaders technologiques se tourneront vers leurs partenaires RH pour les aider à refactoriser les descriptions de poste, à utiliser les évaluations de compétences et à développer des parcours de perfectionnement, le tout soutenu par des technologies d’intelligence des compétences basées sur les données. Malheureusement, ils constateront que ces efforts échouent. Les leaders technologiques les plus frustrés prendront les talents en main, créant ainsi des « RH fantômes ». Les responsables technologiques rechercheront des partenaires pour combler le fossé en matière d’IA, car 50 % d’entre eux ne parviennent pas à la maîtriser en interne. L’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires pour déployer la genAI, l’ingénierie rapide, la priorisation des scénarios et les nouvelles applications infusées par l’IA conduira les responsables techniques directement vers leurs fournisseurs de services. Des fournisseurs tels qu’Accenture, Tata Consultancy Services et Wipro investissent déjà massivement dans ces pratiques pour fournir les compétences, les alliances et les outils dont les équipes techniques ont besoin pour tirer le meilleur parti de leurs investissements en IA. Les dirigeants technologiques avertis reconnaîtront que ce mouvement de l’IA est une opportunité de repenser les relations externes et s’efforceront de trouver un équilibre sain entre l’externalisation trop dépendante et les partenariats de co-innovation.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le Centre de prévisions 2024 et télécharger le guide. Pour en savoir plus, inscrivez-vous pour assister au webinaire NA ici.

Ce blog a été rédigé par le vice-président, directeur de recherche Matthieu Guarini et il est apparu à l’origine ici.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Vérifier mon site web.