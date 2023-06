Les leaders technologiques appelant à la pause de l’IA n’ont pas de produit

Pour lui, « étudier cela et permettre à d’autres personnes de gagner à la fois sur les zones commerciales et sur le champ de bataille » est une très mauvaise stratégie.

La lettre, qui a recueilli plus de 31 000 signatures, dont des noms comme le PDG de Tesla, Elon Musk, et le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a appelé à une pause dans la recherche sur l’IA sur des modèles plus grands que GPT-4, qui alimente des outils tels que ChatGPT.

Le patron de Palantir, Alex Karp, s’oppose à l’idée d’une pause dans la recherche sur l’intelligence artificielle, contrairement à une lettre ouverte du Future of Life Institute signé par certains des plus grands noms de l’industrie technologique.

Lorsqu’on lui a demandé si ce qu’il voulait était une « course à l’IA » semblable à la course aux armements de la guerre froide, Karp a simplement déclaré qu ‘ »il y a déjà une course aux armements à l’IA, c’est juste que nous sommes en avance, [and] ce n’est pas comme si nous ralentissions, la course à l’IA s’arrêterait. »

Il a souligné que « l’événement le plus important » dans cette course n’est pas les grands modèles de langage comme GPT-4, mais plutôt la façon dont l’IA a été utilisée dans les applications militaires.

Karp souligne que les forces ukrainiennes ont utilisé les technologies Palantir pour acquérir un avantage technologique sur les forces d’invasion russes. Un rapport de Les temps en décembre 2022 a révélé que l’IA de Palantir avait permis à l’Ukraine d’augmenter la précision, la vitesse et la rapidité de ses frappes d’artillerie malgré des forces d’artillerie relativement plus petites. Palantir vend des logiciels aux gouvernements et aux organisations du secteur privé qui les aident à analyser de grandes quantités de données.

L’avènement de ce logiciel alimenté par l’IA sur le champ de bataille « ne fait que jeter un gant à tous les pays du monde », a déclaré Karp. Il a ajouté, « surtout [to] nos adversaires, ils ne peuvent pas nous permettre d’avoir cet avantage. Et voilà, la course est lancée. La seule question est de savoir si nous restons devant ou si nous cédons la tête. »