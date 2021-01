La Conférence spatiale européenne à Bruxelles a lieu cette semaine, c’est pourquoi Euronews s’est entretenu avec le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Jan Wörner, des défis auxquels le secteur est confronté en 2021.

Le Brexit trouble le secteur spatial européen

Le Brexit est un casse-tête pour le secteur spatial européen, car le Royaume-Uni est un membre permanent et engagé de l’ESA, mais se trouve désormais en dehors de l’UE. Quitter l’UE a tout compliqué: selon les termes de l’accord signé en décembre 2020, le Royaume-Uni peut continuer à faire partie du programme d’observation de la Terre Copernicus au moins jusqu’en 2028, car l’UE et l’ESA y contribuent tous deux. Cependant, il perd l’accès au positionnement de haute qualité des satellites Galileo de l’UE et est désormais hors d’EGNOS. Les Britanniques cessent d’être membre à part entière du système européen de suivi des débris spatiaux, mais y ont toujours accès en tant que partenaire non européen.

Il reste des questions en suspens sur le rôle des entreprises britanniques dans la construction d’engins spatiaux pour des projets liés à l’UE. Le DG de l’ESA, Jan Wörner, a déclaré à Euronews qu’il pensait qu ‘ »il est possible d’avoir une solution », étant donné que des pays non membres de l’UE comme la Suisse et la Norvège sont en mesure de participer à la construction de satellites dans le cadre de contrats bruxellois. Cependant, la taille même du secteur spatial britannique est un problème. « Certains craignent à Bruxelles que si un grand État membre fait quelque chose de différent, cela pourrait inciter d’autres pays à faire de même », admet Wörner.

Projet de l’UE pour diffuser Internet à tous

Un sujet brûlant autour des refroidisseurs d’eau virtuels et réels à la conférence spatiale de Bruxelles sera le nouveau projet de la Commission de créer un réseau de satellites Internet en orbite terrestre basse, qui devrait offrir le haut débit, la 5G et plus encore aux communautés rurales du bloc.

L’initiative est menée par le commissaire chargé du marché intérieur, Thierry Breton, avec un large consortium d’acteurs de l’industrie spatiale comprenant Airbus, SES, Arianespace, Eutelsat, OHB, Orange, Telespazio et Thales Alenia Space.

La vision est similaire aux systèmes Starlink et OneWeb, qui ont tous deux déjà lancé des satellites visant à offrir un nouveau type de Saint Graal dans les communications, un réseau de communications à basse altitude depuis l’orbite qui permet à chacun, du moins en théorie, de profiter de haut -connectivité à vitesse.

La version européenne serait un partenariat public-privé et les premiers travaux commenceront cette année.

Définition des relations ESA-UE

L’enthousiasme de l’UE pour l’espace est clair: juste avant Noël, la Commission européenne et le Parlement ont approuvé un budget de 14,8 milliards d’euros pour l’activité spatiale de l’UE. Le financement pour la période 2021 à 2027 comprend 9 milliards pour Galileo et 5,4 milliards pour Copernicus.

Cela fait partie d’un engagement continu et croissant en faveur du développement du secteur spatial européen, mais cela soulève la question de savoir à quel point l’ESA et la CE aimeraient devenir? Pour Wörner, aller plus loin dans la direction de l’UE est une « décision politique », mais pas nécessairement conforme aux principes de l’ESA en matière de retour sur investissement, qui voient les États membres de l’agence recevoir des contrats industriels réciproques qui sont très proches de leur niveau d’investissement dans un programme donné. «Le lien entre ce que fait l’ESA et ce que les États veulent voir est très étroit et constitue un très gros avantage», dit-il.

L’actuel directeur de l’observation de la Terre à l’ESA, Josef Aschbacher, a déclaré que définir la relation entre les deux organisations était l’un de ses principaux objectifs lorsqu’il remplace Wörner en juillet 2021.

Concurrence des États-Unis et de la Chine

La volonté de l’Europe de développer un secteur spatial privé dynamique et indépendant est l’un des principaux objectifs de la Conférence spatiale de Bruxelles. Jusqu’à présent, des initiatives majeures telles que Galileo et Copernicus ont donné naissance à un grand nombre de petites startups spécialisées dans l’espace vendant des services à valeur ajoutée basés sur les données gratuites de ces deux projets. Cependant, le vieux continent a jusqu’à présent eu du mal à créer le type de sociétés spatiales commerciales captivantes comme SpaceX et Planet Labs que la NASA a aidé à promouvoir aux États-Unis.

Ensuite, il y a la croissance rapide et l’ambition débridée des Chinois à prendre en compte. Lorsque Jan Wörner est arrivé à son poste en 2015, il a fait sensation dans les médias avec son rêve de créer un « village sur la lune ». À la fin de 2020, cependant, il ne pouvait que regarder avec admiration les Chinois envoyer une mission robotique pour récupérer des échantillons de la Lune. C’est quelque chose que seuls l’Union soviétique et les États-Unis ont réalisé auparavant.

« Ma première pensée a été des félicitations, bien sûr », dit-il, « mais j’ai rapidement pensé » ah, ils sont rapides, et nous devrions être plus rapides « ». Il a déclaré à Euronews qu’il espérait que la mission conjointe ESA-NASA Mars Sample Return sera encore plus inspirante et impressionnante et donnera au programme d’exploration de l’Europe un coup de pouce publicitaire indispensable.

Il y a des domaines où l’ESA est un leader, notamment dans l’observation de la Terre grâce à la flotte Sentinel. Attraper des débris spatiaux et déterminer comment dévier un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre sont deux autres domaines de croissance pour les initiatives publiques et privées en Europe. L’ESA fait également progresser son véhicule Space Rider, une machine volante sans équipage qui ressemble à une mini-navette, et pourrait offrir aux clients commerciaux et institutionnels un moyen relativement peu coûteux d’atteindre l’orbite et de rentrer chez eux par la suite.

Cependant, la nouvelle fusée Ariane 6 continue de subir des retards. Très vanté comme un nouveau véhicule flexible pour rivaliser sur ce marché hautement concurrentiel, le remplacement du poids lourd Ariane 5 ne devrait désormais être lancé qu’au deuxième trimestre 2022. Arianespace a appelé les gouvernements européens à renforcer leur engagement lanceurs pour mieux concurrencer SpaceX, qui a connu une croissance rapide sur la base de contrats de lancement lucratifs du gouvernement américain.