Les leaders mondiaux de la santé mentale s’éloignent du modèle biomédical pour se tourner vers des approches fondées sur les droits

S’écartant considérablement du modèle biomédical traditionnel, les dirigeants du Mouvement pour la santé mentale mondiale plaident désormais en faveur d’une approche des soins de santé mentale fondée sur les droits et culturellement inclusive.

Mis en évidence dans un récent Lancette article, ce changement d’approche se concentre sur la prise en compte des déterminants sociaux, l’intégration des expériences vécues et l’adoption de diverses méthodes de guérison culturelle. L’objectif est de remédier aux insuffisances des systèmes actuels en promouvant des stratégies centrées sur la communauté qui respectent et exploitent les contextes locaux.

L’article, dirigé par Vikram Patel, marque un changement notable par rapport à ses travaux antérieurs pour la Commission du Lancet sur la santé mentale mondiale. Il reflète le plaidoyer de personnes ayant une expérience vécue, d’activistes de Mad et de défenseurs du handicap psychosocial, ainsi que d’universitaires critiques, qui défendent depuis longtemps ces approches inclusives. Cette compréhension plus large de la santé mentale s’éloigne d’un modèle unique, mettant l’accent sur l’importance des contextes locaux et des expériences vécues.

« Il est de plus en plus reconnu qu’un défi structurel singulier réside dans la définition dichotomique étroite de la mauvaise santé mentale à travers le prisme des troubles mentaux diagnostiqués. Ce cadre a dominé le domaine pendant environ un demi-siècle, depuis que la psychiatrie a adopté un modèle mental monocausal, qui a façonné une approche réductionniste de la nosologie avec des implications substantielles pour la prévention et les soins », écrivent les auteurs.

« Un exemple des conséquences de cette perspective étroite est que, même si l’on sait qu’un large éventail d’interventions sociales et psychologiques fonctionnent pour la prévention et le traitement des maladies mentales, les médicaments sont les plus largement accessibles (et dans de nombreuses populations, seuls les médicaments sont disponibles). accessible), en partie alimentée par la collusion du système de santé avec des intérêts commerciaux.

L’article décrit cinq principes transformateurs pour réorganiser les systèmes mondiaux de santé mentale : s’attaquer aux environnements sociaux nocifs, s’éloigner des soins basés sur le diagnostic, responsabiliser divers prestataires de première ligne, adopter des approches de soins fondées sur les droits et centrer les personnes ayant des expériences vécues sur tous les aspects de la santé mentale. se soucier. En adoptant ces principes, les auteurs plaident en faveur d’un cadre biopsychosocial holistique qui non seulement remet en question la domination du modèle biomédical, mais propose également des recommandations politiques concrètes. Cette approche vise à favoriser l’équité en matière de santé mentale et à améliorer les résultats dans divers contextes mondiaux.

Le Mouvement pour la santé mentale mondiale (MGMH), lancé par le Lancet Group en 2007, visait à étendre les services de santé mentale, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en intensifiant les traitements psychiatriques existants et en comblant les lacunes en matière de traitement. Ce mouvement a présenté la santé mentale comme cruciale pour le développement mondial.

Cependant, les critiques, notamment des personnes ayant une expérience vécue, des militants de Mad, des défenseurs du handicap psychosocial et des universitaires critiques, ont fait valoir que cette approche négligeait les contextes culturels, les déterminants sociaux et les pratiques de guérison locales, imposant souvent des modèles biomédicaux occidentaux inadéquats et potentiellement nocifs dans des pays non développés. -Paramètres occidentaux.

Le récent Lancette L’article de Vikram Patel marque un changement important. Il s’aligne plus étroitement sur ces critiques en plaidant pour une approche fondée sur les droits et culturellement inclusive qui donne la priorité aux déterminants sociaux et aux expériences vécues plutôt qu’aux traitements biomédicaux traditionnels.

Dans leur nouvel article, Patel et ses collègues notent que les approches traditionnelles qui s’appuient fortement sur des interventions spécialisées et des catégories de diagnostic se sont révélées inadéquates pour relever le défi de la crise mondiale de la santé mentale. Malgré des investissements importants, les indicateurs de santé mentale ne se sont pas améliorés, en particulier dans les pays à revenu élevé. Ils écrivent:

« D’un point de vue démographique, il ne semble y avoir pratiquement aucune corrélation entre la densité de professionnels de la santé mentale, mandataires des interventions cliniques, et la prévalence ou l’incidence des maladies mentales. »

Ils expliquent que l’histoire de la psychiatrie a longtemps été dominée par un modèle biomédical réductionniste, qui envisage les troubles mentaux principalement à travers le prisme des anomalies biologiques. Cette approche a pris de l’importance au milieu du XXe siècle, grâce à l’adoption de catégories de diagnostic basées sur des groupes de symptômes observés dans des cliniques spécialisées dans les pays à revenu élevé.

« Malheureusement, 50 ans plus tard, nous ne disposons toujours pas d’une seule découverte biologique pouvant être appliquée au diagnostic d’une maladie mentale, ni d’un seul nouvel agent thérapeutique ou cible de prévention. Pourtant, ce cadre réductionniste continue de prévaloir, privilégiant certains types de prestataires (par exemple, les spécialistes de la santé mentale), les interventions (par exemple, les médicaments), les milieux de prestation (par exemple, les hôpitaux), les perspectives particulières de rétablissement (par exemple, axées sur les symptômes cliniques), et des perspectives particulières sur les priorités de recherche (p. ex. axées sur les mécanismes biologiques). En conséquence, ce privilège restreint les approches dans lesquelles les psychiatres et autres prestataires spécialisés en santé mentale sont généralement formés et acculturés.

Cependant, ce modèle biomédical étroit a été critiqué pour sa dépendance à des diagnostics basés sur les symptômes plutôt qu’à des tests biologiques concrets, ce qui limite son applicabilité dans divers contextes mondiaux. Malgré des recherches approfondies et des investissements financiers substantiels, aucun marqueur biologique définitif pour diagnostiquer les maladies mentales n’a été trouvé, ni de nouveaux agents thérapeutiques n’ont été développés. Cela a conduit à une dépendance excessive aux médicaments et aux interventions spécialisées, souvent au détriment d’approches plus holistiques et culturellement pertinentes.

À cette fin, l’article du Lancet présente cinq principes transformateurs visant à remanier les systèmes mondiaux de santé mentale afin de les rendre plus efficaces, inclusifs et équitables.

Cibler les environnements sociaux nocifs tout au long de la vie Le premier principe souligne l’importance de prévenir les problèmes de santé mentale et de promouvoir le bien-être mental en s’attaquant aux conditions sociales et économiques défavorables, telles que la pauvreté et les inégalités. Ces facteurs ont un impact significatif sur la santé mentale, et des interventions telles que le soutien au revenu, les subventions alimentaires et les lois promouvant l’égalité des sexes peuvent atténuer leurs effets. Cette approche donne la priorité à une intervention précoce, en particulier pendant l’enfance, pour façonner un développement sain et une santé mentale grâce à des environnements favorables et en réduisant l’exposition à des expériences négatives comme la maltraitance et la violence. Les soins sont déterminés par les besoins d’une personne et non par son diagnostic Le deuxième principe préconise le passage des soins basés sur le diagnostic aux soins basés sur les besoins. Les catégories diagnostiques traditionnelles ne parviennent souvent pas à saisir les expériences individuelles et les besoins uniques. Au lieu de cela, le modèle de stadification de la maladie mentale, qui reconnaît les différents stades des problèmes de santé mentale, devrait guider les soins. Ce modèle permet des interventions personnalisées à chaque étape, en se concentrant sur les besoins spécifiques de l’individu plutôt que de les intégrer dans des boîtes de diagnostic prédéfinies. Donner aux travailleurs de première ligne les moyens de fournir des interventions psychosociales fondées sur des données probantes Le troisième principe appelle à élargir le personnel de soins de santé mentale pour inclure des prestataires non spécialisés comme des agents de santé communautaires, des enseignants et des pairs. Ces travailleurs de première ligne peuvent effectuer efficacement de brèves interventions psychosociales au sein de leurs communautés, rendant les soins de santé mentale plus accessibles et intégrés à d’autres services. La formation et le soutien de ces prestataires peuvent améliorer l’intervention précoce, la gestion des cas et le soutien à long terme, répondant ainsi aux besoins en santé mentale de manière plus complète et équitable. Adopter une perspective fondée sur les droits pour les soins de santé mentale Le quatrième principe vise à éliminer la discrimination et à protéger les droits humains des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Cela implique de garantir la dignité, de réduire la stigmatisation et de proposer des alternatives à la coercition dans les soins de santé mentale. Des stratégies telles que l’initiative QualityRights de l’OMS peuvent guider les efforts visant à protéger les droits, impliquer les personnes ayant des expériences vécues dans la prise de décision et garantir des protections juridiques. Placer les personnes ayant une expérience vécue au centre du système de soins Le dernier principe souligne l’importance d’impliquer les personnes ayant une expérience vécue dans tous les aspects des soins de santé mentale. Leurs idées et expériences devraient façonner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des services de santé mentale. Cette approche centrée sur la personne garantit que les soins sont alignés sur ce qui compte le plus pour les personnes directement concernées. Cela implique également de soutenir la prise de décision partagée et de promouvoir des interventions structurelles telles que le logement avec services de soutien et un revenu garanti, qui sont essentielles aux soins de santé mentale holistiques.

Pour mettre en œuvre ce cadre, quatre actions politiques clés sont proposées : adopter une approche pansociétale qui implique divers secteurs au-delà de la santé pour aborder les déterminants sociaux, économiques et écologiques de la santé mentale ; investir dans des environnements stimulants et des interventions efficaces dès la petite enfance ; garantir la participation des organisations de la société civile à la promotion de soins fondés sur les droits ; et favoriser la collaboration et le leadership interministériels à tous les niveaux de gouvernement pour donner la priorité à la santé mentale comme élément central du développement humain et du bien-être.

Les auteurs préconisent également le passage des soins institutionnels dans les hôpitaux psychiatriques aux services communautaires, l’intégration d’unités de court séjour pour patients hospitalisés dans les hôpitaux généraux pour les cas graves et l’offre d’un soutien à long terme aux personnes souffrant d’un handicap persistant. De plus, ils soutiennent que la santé mentale de la population devrait être abordée au moyen de modèles de soins coordonnés incluant divers prestataires tels que des médecins de soins primaires et des agents de santé communautaire.

Ils suggèrent ensuite un changement dans les investissements dans la santé mentale, avec une allocation recommandée d’au moins 5 % du budget de la santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire et de 10 % dans les pays à revenu élevé. Cet investissement devrait soutenir les actions communautaires et locales, renforcer la main-d’œuvre de première ligne et former des professionnels non professionnels de la santé à promouvoir la santé mentale. Les ressources devraient être réaffectées aux soins institutionnels peu rentables au profit d’interventions fondées sur des données probantes et centrées sur la communauté.

En plaidant pour un cadre fondé sur les droits et culturellement inclusif qui aborde les déterminants sociaux et responsabilise les prestataires de soins non spécialisés, l’article reflète une rupture avec le modèle biomédical étroit et réductionniste qui a dominé la psychiatrie. Il défend une approche holistique et centrée sur la communauté, reconnaissant la profonde importance des contextes locaux et des expériences vécues.

Patel, V., Saxena, S., Lund, C., Kohrt, B., Kieling, C., Sunkel, C., Kola, L., Chang, O., Charlson, F., O’Neill, K ., & Herrman, H. (2023). Transformer les systèmes de santé mentale à l’échelle mondiale : principes et recommandations politiques. La Lancette, 402(10402), 656-666. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00918-2 (Lien)