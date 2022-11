Les leaders des droits civiques lancent un appel urgent aux annonceurs pour qu’ils quittent Twitter

Alors qu’Elon Musk se plaint publiquement que les annonceurs abandonnent Twitter en raison de la pression des militants, une coalition de groupes de défense des droits civiques lance un appel aux marques pour qu’elles cessent de dépenser sur la plate-forme à la lumière de ce qu’elles considèrent comme une rhétorique incendiaire et des changements de politique problématiques de la part du nouveau propriétaire de l’entreprise. .

La coalition, surnommée #StopToxicTwitter, se compose d’organisations telles que Media Matters, Free Press, Accountable Tech et Color of Change. Plus tôt cette semaine, la coalition a envoyé une lettre à des entreprises, notamment Amazone , Anheuser-Busch , Pomme , Capitale une , Coca Cola , Disney et Procter & Gamble pour exprimer leurs inquiétudes à Musk au sujet de ce que le groupe considère comme une haine accrue et un discours offensant sur la plate-forme.

La coalition exhorte maintenant les entreprises à suspendre leurs dépenses sur Twitter, craignant que des licenciements généralisés au sein de l’entreprise n’entravent la capacité de la plateforme de médias sociaux à modérer le contenu sur le site.

Jessica González, co-PDG de Free Press, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse qu’en début de semaine, Musk “avait promis de conserver et d’appliquer les mesures d’intégrité électorale qui figuraient dans les livres de Twitter avant sa prise de contrôle”.

“Avec les licenciements massifs d’aujourd’hui, il est clair que les actions de Musk trahissent ses paroles”, a déclaré González.

González a déclaré qu’elle était particulièrement préoccupée par le fait que Twitter pourrait assouplir ses efforts de modération de contenu avant les élections de mi-mandat de la semaine prochaine, “alors que nous savons que les médias sociaux déraillent pour désinformer, intimider et nuire aux électeurs de couleur”.

“Ces entreprises peuvent empêcher leur publicité d’alimenter l’intimidation, la violence et la douleur”, a-t-elle ajouté.

Twitter tire plus de 90% de ses revenus de la publicité, bien que Musk ait déclaré qu’il y aurait de nouvelles offres d’abonnement avec des fonctionnalités premium. Pour l’instant, les publicités sont nécessaires pour payer les factures, et Musk reconnaît que les militants ont un impact mesurable.

La société a subi une “baisse massive de ses revenus, en raison de la pression exercée par des groupes d’activistes sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu”, a déclaré le Tesla Le PDG et nouveau propriétaire de Twitter a tweeté vendredi. “Nous avons tout fait pour apaiser les militants.”

Angelo Carusone, président de Media Matters, a déclaré en réponse que la pression sur Twitter provenait des annonceurs et pas seulement des militants.

“Il essaie évidemment de mettre en place un faux choix ici”, a déclaré Carusone. “Sa menace ne fera que, je pense, s’intensifier et augmenter la probabilité que davantage d’annonceurs [to join the boycott]car cela ne fait que valider et renforcer la préoccupation même de la coalition.”

González a déclaré que lorsqu’elle a parlé à Musk plus tôt cette semaine, “il semblait sincère mais ses actions ont trahi ses paroles”.

“Il a montré ces derniers jours qu’il ne tiendrait pas ses promesses”, a-t-elle déclaré.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Correction : Une version antérieure de cet article indiquait de manière erronée le nom du président de Media Matters.

