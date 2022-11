Les leaders des droits civiques condamnent la décision de Musk de lever l’interdiction de Trump sur Twitter

Le conseiller Trump Steve Bannon (L) regarde le président Donald Trump salue Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla, avant un forum politique et stratégique avec des cadres dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 3 février 2017 à Washington, DC.

Les leaders des droits civiques ont rapidement condamné la décision du propriétaire de Twitter, Elon Musk, de lever l’interdiction de l’ancien président américain Donald Trump de la plate-forme, accusant le Tesla et le PDG de SpaceX pour avoir rompu les engagements qu’il leur avait donnés quelques semaines plus tôt lorsqu’il avait repris la plate-forme pour la première fois.

“Dans la Twittersphère d’Elon Musk, vous pouvez inciter à une insurrection au Capitole des États-Unis, qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, et être toujours autorisé à cracher des discours de haine et des complots violents sur sa plate-forme”, a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson, dans un communiqué. “Tout annonceur qui continue de financer Twitter devrait immédiatement suspendre toute publicité. Si Elon Musk continue de gérer Twitter comme ça, en utilisant des sondages pourris qui ne représentent pas le peuple américain et les besoins de notre démocratie, Dieu nous aide tous.”

Musk a autorisé Trump à revenir sur la plate-forme samedi après avoir mené un sondage demandant s’il fallait laisser l’ancien président revenir. Trump a été définitivement expulsé de Twitter sous sa direction précédente à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain alors que les législateurs s’efforçaient de certifier la victoire électorale de l’actuel président Joe Biden. Les dirigeants de Twitter à l’époque craignaient que la présence continue de Trump sur la plate-forme ne conduise à une nouvelle incitation à la violence alors qu’il continuait à affirmer à tort que l’élection lui avait été volée.

L’utilisation par Musk du sondage Twitter pour déterminer le sort de Trump sur la plate-forme a surpris de nombreux utilisateurs puisque le milliardaire avait déclaré quelques semaines plus tôt qu’il formerait un conseil de modération de contenu pour prendre des décisions politiques majeures et décider de rétablir ou non les comptes interdits.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a eu un appel avec des leaders des droits civiques de groupes tels que la NAACP, l’Anti-Defamation League, Free Press et Color of Change pour discuter des préoccupations concernant la modération du contenu sur la plate-forme. Musk s’était également efforcé de rassurer les annonceurs sur le fait que la plate-forme ne deviendrait pas un “paysage d’enfer gratuit”.

Mais peu de temps après la réunion avec les leaders des droits civiques, certains de ces mêmes groupes ont appelé les annonceurs à cesser de dépenser sur Twitter, affirmant que les licenciements massifs sur la plate-forme trahissaient les engagements de Musk à rendre la plate-forme sûre pour les utilisateurs.

Après la décision de Musk de reformater Trump, nombre de ces groupes ont doublé leurs appels.

« À moins et jusqu’à ce que l’on puisse faire confiance à Musk pour faire respecter les normes communautaires antérieures de Twitter, la plate-forme n’est pas sûre pour les utilisateurs ou les annonceurs », a déclaré la coalition #StopToxicTwitter dirigée par Accountable Tech, Free Press et Media Matters for America dans un communiqué. “Pour ceux qui font encore de la publicité sur Twitter en ce moment : sachez que vous contribuez directement à la décimation erratique de Twitter par un milliardaire et à sa rapide transformation en chaos total.”

“En moins de trois semaines, Musk est revenu sur toutes les promesses qu’il avait faites aux dirigeants des droits civiques et aux annonceurs”, a déclaré la co-PDG de Free Press, Jessica J. González, dans un communiqué. “Musk a soit changé d’avis, soit menti aux dirigeants des droits civiques et aux annonceurs. Quoi qu’il en soit, Musk a prouvé qu’il n’était pas un homme de parole.”

Twitter et Musk n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

