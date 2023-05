Les leaders de l’industrie de l’IA signent une déclaration mettant en garde contre les risques de niveau « d’extinction »

Les leaders de l’industrie de l’intelligence artificielle comme le PDG d’OpenAI Sam Altman et le PDG de DeepMind Demis Hassabis, ainsi que d’autres scientifiques et personnalités notables, ont signé mardi une déclaration qui met en garde contre les menaces potentielles de l’IA avancée pour l’humanité.

La déclaration brève d’une phrase a été publiée sur le site Web de l’organisation à but non lucratif Centre pour la sécurité de l’IA. « Atténuer le risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire », indique le communiqué.

Presque toutes les grandes entreprises technologiques ont publié un chatbot IA ou d’autres outils IA génératifs ces derniers mois, après le lancement de ChatGPT et Dall-E d’OpenAI l’année dernière. La technologie a commencé à s’infiltrer dans la vie quotidienne et pourrait tout changer, de la façon dont vous recherchez des informations sur le Web à la façon dont vous créez une routine de remise en forme. La publication rapide d’outils d’IA a également incité les scientifiques et les experts de l’industrie à exprimer leurs inquiétudes quant aux risques de la technologie si le développement se poursuit sans réglementation.

La déclaration est la dernière d’une série d’avertissements récents sur les menaces potentielles de la technologie de pointe. La semaine dernière, Microsoft, un leader de l’industrie de l’IA et un investisseur dans OpenAI, a publié un rapport de 40 pages affirmant qu’une réglementation de l’IA est nécessaire pour garder une longueur d’avance sur les mauvais acteurs et les risques potentiels. En mars, le PDG de Tesla et Twitter, Elon Musk, le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, et un millier d’autres personnes de l’industrie technologique ont signé une lettre ouverte demandant aux entreprises d’arrêter la production de projets d’IA avancés pendant au moins six mois, ou jusqu’à ce que les normes et protocoles de l’industrie aient rattrapé leur retard. .

« Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ? De telles décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus », lit-on dans la lettre, publiée le 22 mars. « De puissants systèmes d’IA ne devraient être développés que lorsque nous sommes convaincus que leurs effets seront positifs. et leurs risques seront gérables. »

Certains critiques ont noté que l’attention que les leaders technologiques accordent aux risques futurs de la technologie ne parvient pas à résoudre les problèmes actuels, tels que La tendance de l’IA à « halluciner« , les manières peu claires dont un chatbot IA arrive à une réponse à une invite, et les problèmes de confidentialité des données et de plagiat. Il est également possible que certains de ces leaders technologiques demandent l’arrêt des produits de leurs concurrents afin qu’ils puissent avoir le temps de créer leur propre produit d’IA.

