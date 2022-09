SACRAMENTO, Californie (AP) – Les dirigeants de Planned Parenthood de 24 États se sont réunis vendredi dans la capitale californienne pour commencer à travailler sur une stratégie nationale visant à protéger et à renforcer l’accès à l’avortement, une contre-offensive visant à repousser les restrictions qui ont émergé dans plus de la moitié des le pays après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade.

Leur objectif est d’imiter le succès des libéraux en Californie, où les législateurs des États ont adopté certaines des protections contre l’avortement les plus solides du pays cette année, aboutissant à des élections à l’échelle de l’État cet automne qui feraient de l’avortement un droit constitutionnel dans l’État le plus peuplé du pays. .

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, s’adressant à un groupe de 25 dirigeants dans une salle de conférence d’un hôtel à Sacramento, avec 30 autres observateurs en ligne, a déclaré que les défenseurs de l’avortement pourraient canaliser ce qu’il a appelé «l’énergie impitoyable» des défenseurs de l’anti-avortement – ​​«mais pas comme une façon de blesser les gens.

« Les États anti-liberté ont joué le long jeu. Ils ont mené avec succès un siège impitoyable et coordonné contre la liberté reproductive », a déclaré Bonta. “Il est temps que nous jouions également à ce jeu.”

Mais reproduire les résultats de la Californie dans le reste du pays ne sera pas facile. Le gouvernement californien est dominé par les démocrates qui soutiennent l’accès à l’avortement et se sont précipités pour soutenir une nouvelle législation cette année après que le tribunal a annulé la décision historique de 1973 qui légalisait effectivement l’avortement dans tout le pays.

À Washington, alors que le président démocrate Joe Biden soutient l’avortement, les démocrates détiennent des majorités étroites à la Chambre et au Sénat – des avantages qui pourraient être anéantis après les élections de mi-mandat en novembre.

Même si les démocrates conservaient le contrôle du Sénat américain, ils n’auraient probablement pas assez de voix pour empêcher les républicains de bloquer la législation sur l’avortement. Les démocrates à la Chambre ont déjà voté pour adopter un projet de loi qui légaliserait l’avortement dans tout le pays, mais ils n’ont pas été en mesure de faire adopter le projet de loi par un Sénat également divisé.

«Nous ne pouvons aller aussi loin grâce à nos manœuvres intérieures. Nous avons également besoin de votre mobilisation extérieure pour rallier le soutien au niveau local, comme vous le faites si bien », a déclaré vendredi la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, une démocrate de San Francisco, dans un message vidéo au groupe.

Jodi Hicks, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood Affiliates of California, a déclaré dans une interview que l’un des objectifs de la réunion de vendredi était que les dirigeants de différents États discutent des stratégies qui ont fonctionné pour protéger l’accès à l’avortement et créer un plan unifié dans les mois à venir.

“Nous voulons vraiment apprendre les uns des autres”, a déclaré Hicks.

Les participants n’ont pas précisé leurs stratégies pour protéger et étendre l’accès à l’avortement au cours des parties de la réunion de vendredi auxquelles assistait un journaliste de l’Associated Press.

Les opposants à l’avortement se mobilisent également à l’échelle nationale. Un groupe anti-avortement, National Right to Life, a proposé une législation modèle pour les États qui interdiraient tous les avortements, sauf pour empêcher la mort d’une femme enceinte. De nouvelles frontières juridiques pourraient inclure la poursuite des médecins qui défient les interdictions, et des escarmouches sur l’accès aux avortements médicamenteux sont déjà en cours. D’autres espèrent faire élire davantage de conservateurs en novembre pour faire avancer un programme anti-avortement.

Les groupes de défense des droits à l’avortement ressentent l’urgence d’agir, en particulier avec les interdictions et les restrictions en place dans la majorité des États. Trois mois seulement après la chute de Roe v. Wade, l’accès à l’avortement dans plus de la moitié des États américains est considéré comme “restrictif”, selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement.

Cela comprend des interdictions d’avortement dans 11 États, deux États où l’avortement est interdit après six semaines de grossesse et neuf États qui limitent l’accès par d’autres moyens.

Les dirigeants des droits à l’avortement se sont sentis enhardis par le succès rapide de la Californie dans l’adoption de nouvelles protections contre l’avortement, résultat de plus d’un an de planification minutieuse. À l’automne 2021, le gouverneur Gavin Newsom a formé le «Future of Abortion Council», réunissant plus de 40 représentants de l’État et des groupes de défense des droits à l’avortement pour analyser les lois sur l’avortement de l’État.

Ils ont produit un rapport contenant plus de 45 recommandations, qui est devenu la base d’un ensemble de 15 projets de loi adoptés par l’Assemblée législative cette année. Les projets de loi rendent les avortements moins chers pour les femmes bénéficiant d’une assurance privée, créent des bourses pour les étudiants qui étudient pour pratiquer des avortements, permettent à certaines infirmières praticiennes de pratiquer des avortements sans la supervision d’un médecin et protègent les prestataires d’avortement et les bénévoles des sanctions en dehors de l’État pour avoir pratiqué des avortements.

Newsom devrait signer la plupart d’entre eux d’ici la fin de ce mois. En plus des nouvelles protections, les législateurs ont approuvé 200 millions de dollars de nouvelles dépenses qui, entre autres, paieront les avortements pour les personnes qui ne peuvent pas se le permettre et couvriront les frais de voyage des femmes d’autres États qui viennent en Californie pour se faire soigner.

Jonathan Keller, président du California Family Council, a déclaré dans un communiqué que les autres États ne devraient pas suivre l’exemple de la Californie en matière d’élargissement de la protection contre l’avortement.

“Ces politiques ne sont ni fiscalement responsables ni pro-choix puisqu’elles ne proposent de payer que pour l’avortement, pas pour les soins prénatals ou l’adoption”, a écrit Keller. “Pourquoi un autre État voudrait-il donner la priorité à l’avortement plutôt qu’à l’adoption et à la parentalité ? Il est offensant de n’offrir des incitations financières aux femmes qu’à la condition qu’elles mettent fin à leur grossesse.

Environ six adultes américains sur 10 disent que l’avortement devrait être légal dans la plupart des cas, et l’accès à l’avortement devient de plus en plus important pour les électeurs, selon le Pew Research Center. En Californie, 81% des électeurs californiens affirment que l’avortement est un enjeu important pour les élections de 2022, selon un sondage de l’Université de Californie à Berkeley.

“Cinq Américains qui siègent à la Cour suprême sont allés dire à 330 millions d’Américains que nous allions vous arracher un droit que vous aviez”, a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra.

Sophie Austin et Adam Beam, l’Associated Press