Les leaders de la technologie industrielle alimentent le « feu de l’innovation » avec une mentalité de startup et des partenariats

gIl n’est pas facile de permettre aux secteurs fondamentaux – comme la construction, l’industrie manufacturière et l’énergie – d’innover, ont partagé les dirigeants d’entreprises de trois poids lourds de la région.

« Tout le monde aime le changement », a plaisanté Dustin Burns, vice-président de l’innovation chez McCownGordon. « Ils demandent simplement qu’on leur apporte constamment plus de monnaie. »

« D’après mon expérience, de nombreux clients sont très enthousiasmés par les nouveaux processus, les nouvelles technologies, et la première chose qu’ils réduisent dans le budget est la gestion et l’adoption du changement », a ajouté Michael Schlotterbeck, directeur et transformationniste Smart Factory chez Deloitte. « Toutes ces années plus tard, je trouve toujours très impressionnant la gymnastique mentale que les dirigeants doivent faire pour ne pas dépenser quelques 100 000 dollars supplémentaires après avoir dépensé des millions en technologie, pour ne pas la mettre en œuvre et ne pas s’attendre à une valeur ajoutée. »

Burns, Schlotterbeck et Drew Robinson — partenaire commercial stratégique chez Evergy Ventures — a expliqué comment ils abordent l’innovation au sein de leur entreprise lors d’une table ronde à Iron Prairie Ventures Événement des innovateurs industriels à Partenaires de Brush Creek.

« Souvent, les gens aiment se moquer des services publics en raison de leur lenteur à innover et c’est vrai », a déclaré Robinson. « Cela dépend en grande partie de la façon dont nous sommes incités et de la manière dont les mécanismes nous permettant de récupérer les coûts sont mis en place dans chaque État, ce qui éteint véritablement le feu de l’innovation dans l’entreprise. »

« Cela étant dit », a-t-il ajouté, « il y a une tonne d’innovations formidables qui se produisent, qu’il s’agisse de transformateurs intelligents, d’interaction du réseau avec ce qui se trouve chez vous ou dans votre entreprise, en interaction avec Evergy ou d’autres services publics, ou de la manière dont nous pouvons racheter de l’électricité. de votre part à un prix différent en fonction du prix auquel les marchés de gros vendent le pouvoir.

L’une des façons dont les leaders de l’industrie mettent en œuvre l’innovation dans leurs entreprises consiste à s’associer avec des startups pour introduire les technologies émergentes, ont expliqué les experts.

Evergy a investi dans Spécifications du ciel – qui est le pionnier des inspections autonomes des éoliennes par drone – à Ann Arbor, Michigan, a noté Robinson.

« Cela a nécessité trois à quatre heures de travail manuel : il fallait éteindre l’éolienne et demander à quelqu’un de grimper sur l’éolienne (500 pieds) et de la propulser avec une corde de sécurité – avec beaucoup de force. l’escalade et beaucoup de problèmes de sécurité », a-t-il expliqué. « En gros, nous avons pris tout cela – en dehors du processus de réparation proprement dit, si vous découvrez ce problème – et l’avons mis sur un drone. »

« Cette société dessert désormais tous nos parcs éoliens appartenant à Evergy, puis tous les parcs éoliens sur lesquels Evergy sous-traite sont alimentés », a-t-il poursuivi. « Nous avons donc constaté une immense croissance avec celui-là. »

McCownGordon – qui n’était qu’une start-up de construction lorsque Burns l’a rejoint en 2005 – s’engage très tôt avec les startups technologiques, a-t-il déclaré, pour aider à façonner et à piloter les plates-formes, les récits et les fonctionnalités dont elles disposent pour le secteur de la construction. L’entreprise a commencé à s’associer avec des startups SaaS en démarrage pour la gestion de la construction en 2010, en commençant par Technologies Procorequi est désormais cotée en bourse et a acquis LaborChart, basé à Kansas City, en 2021.

« Nous avons joué un rôle déterminant dans l’orientation de ces plateformes », a-t-il expliqué. « Nous avons découvert que nous pouvions répéter cela encore et encore. Nous nous associons donc à ces startups en démarrage pour leur dire : « C’est ce dont la construction a besoin. » L’une des particularités de notre travail est que nous ne nous concentrons pas nécessairement spécifiquement sur ce que nous attendons de ce projet. Nous nous concentrons sur ce dont l’industrie a besoin. On sent que la marée montante soulève tous les navires.»

Chris Callen – fondateur et PDG de Wichita Communications PLOT, une société du portefeuille d’Iron Prairie Venture, connaît personnellement les défis liés à la mise en œuvre par les entreprises de construction de la technologie proposée par sa startup de logiciels de gestion de chantier. Lancé en 2021, PLOT vient de clôturer son cycle de démarrage de 2 millions de dollars en juin et déploie un nouvel outil de délais.

« Ces entreprises de construction sont assez fragmentées quant à leur mode de fonctionnement », a-t-il expliqué. « Vous obtenez l’adhésion d’un projet et d’un deuxième projet, puis vous pouvez réellement envisager la mise en œuvre à l’échelle de l’entreprise. Donc, passer d’une tarification basée sur un projet et d’une mise sur le marché à un niveau plus axé sur l’entreprise, c’est aussi ce pour quoi notre nouveau produit est conçu de manière plus organique qu’une approche de vente directe ne le permet généralement.

Malgré les défis, Maggie Kenefake – associée fondatrice d’Iron Prairie Ventures, un fonds axé sur la technologie industrielle – a déclaré qu’elle savait que le Midwest avait beaucoup à offrir à ces startups technologiques dans l’espace industriel.

« J’ai lancé Iron Prairie il y a presque un an et cela reposait en grande partie sur la conviction que nous, dans le Midwest, détenions une richesse, des connaissances, des ressources et un accès aux clients considérables », a ajouté.