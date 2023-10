Les dirigeants de l’industrie technologique ont appelé le chancelier Jeremy Hunt à augmenter les allégements fiscaux pour les dépenses liées aux services numériques avant sa déclaration d’automne le mois prochain.

La lettre, signée par 14 entreprises et organismes industriels, avertissait le gouvernement que l’inaction pourrait nuire à la compétitivité mondiale de la Grande-Bretagne et à ses aspirations à devenir une superpuissance scientifique et technologique.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il souhaitait faire de la Grande-Bretagne « la prochaine Silicon Valley », mais de nombreux dirigeants de l’industrie s’inquiètent du fait que le Royaume-Uni soit sous-performant par rapport à ses pairs en matière de développement d’une économie numérique.

“Prendre du retard dans l’adoption du numérique signifie également prendre du retard dans la prochaine vague de déploiement de l’IA dans l’économie”, indique la lettre envoyée à Hunt vendredi.

« Si nous ne parvenons pas à corriger cette situation, la croissance économique, la compétitivité et la capacité de devenir une superpuissance scientifique et technologique sont menacées », ajoute-t-il.

Les signataires de la lettre comprenaient les groupes de commerce électronique eBay et Shopify, la société de vidéoconférence Zoom, le fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes HP et le fournisseur de logiciels Sage.

Les groupes ont demandé un soutien leur permettant de réclamer jusqu’à 140 pour cent sur les premiers 50 000 £ de dépenses consacrées aux services numériques « améliorant la productivité » – une déduction supplémentaire de 40 pour cent sur la facture d’impôt sur les sociétés des entreprises par rapport à leurs dépenses professionnelles standard actuelles.

Les groupes ont déclaré que la mise en œuvre d’incitations fiscales « responsabiliserait » les petites et moyennes entreprises et les aiderait à tirer parti de l’intelligence artificielle pour améliorer leur productivité globale.

Le gouvernement a déclaré : « Le Royaume-Uni a l’impôt sur les sociétés le plus bas du G7, le régime d’abattement en capital le plus généreux de toutes les grandes économies avancées et un système fiscal simplifié pour permettre aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent.

Il a ajouté qu’il avait « introduit la comptabilisation complète, une réduction effective de 27 milliards de livres sterling de l’impôt sur les sociétés qui se traduit par une économie d’impôt de 25 pence pour chaque livre investie, ainsi qu’un nouveau système de programme de R&D de 500 millions de livres sterling par an pour 20 000 PME britanniques ».

Les groupes ont suggéré que le soutien pourrait prendre la forme d’un programme similaire à L’investissement technologique des petites entreprises australiennes augmentequi offre aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions de dollars australiens (26 millions de livres sterling) une déduction supplémentaire de 20 pour cent sur les dépenses technologiques.

Ils ont ajouté qu’augmenter la productivité était « vital » pour « aider à réduire l’inflation et empêcher le Royaume-Uni de prendre du retard sur d’autres pays de haute technologie ».

Recommandé

Sunak et la secrétaire à la technologie Michelle Donelan ont lancé un Plan en 10 points en mars pour « cimenter » la place du Royaume-Uni en tant que superpuissance scientifique et technologique d’ici 2030. Il s’agissait notamment de stimuler les investissements dans la recherche et le développement et de créer une « réglementation favorable à l’innovation ».

Selon recherche » par Sage en 2022, si les PME « débloquent tous les avantages de la technologie », cela pourrait ajouter 232 milliards de livres sterling à l’économie.

Parmi les autres signataires de la lettre figuraient les organismes industriels TechUK, l’App Association et Global Tech Advocates, ainsi que les groupes régionaux Chambre de commerce du Nord-Est et ScotlandIS.