Les leaders de la santé numérique prévoient un financement plus stabilisé en 2023

Les leaders de l’espace numérique de la santé ont dit MobiHealthActualités leurs prédictions sur les priorités des investisseurs pour l’année à venir et sur ce à quoi les entreprises devront faire attention.

Suivant Les investissements considérables de 2021 et la diminution du financement en 2022, ainsi que des licenciements importants, les parties prenantes s’attendent à ce que les bailleurs de fonds soient plus sélectifs en 2023 – examinant les modèles commerciaux des entreprises et examinant s’ils ont démontré qu’ils peuvent améliorer les résultats pour les patients.

Mark Luck Olson, PDG de RecoveryOne

“Un resserrement du marché des capitaux punira les perturbateurs de la santé qui se sont développés à tout prix et n’ont pas réussi à maintenir une discipline financière de base. Les nouveaux investissements en capital-risque iront de manière disproportionnée vers des acteurs qui ont établi une adéquation avec le marché des produits, des preuves de résultats convaincantes, de fortes marges d’EBITDA et ont grandi suffisant pour avoir une ligne de mire vers la rentabilité.

“Les employeurs et les régimes de santé rationaliseront leur portefeuille de solutions de santé numériques, en supprimant celles qui ne génèrent pas un engagement suffisant ou qui ne peuvent être fournies que sous forme de solutions monolithiques autonomes.”

Ellen Rudy, vice-présidente de la santé et de l’impact social chez Papa

“Nous continuerons à voir davantage d’appétit pour les solutions qui traitent les facteurs non cliniques dans une proportion correspondante. Des données sont nécessaires – et de plus en plus disponibles – pour montrer quels modèles fonctionnent. Cependant, étant donné que les payeurs utilisent plusieurs fournisseurs pour traiter les déterminants sociaux de la santé, il est nécessaire que l’industrie s’aligne sur la validation et la mesure. L’attribution est difficile, mais les startups de la santé numérique qui peuvent prouver qu’elles améliorent les résultats et réduisent le coût des soins seront celles qui continueront de susciter l’intérêt des investisseurs.”

Russel Glass, PDG de Santé de l’espace de tête

“Bien que je ne vois pas le marché rebondir du jour au lendemain (ou même au cours des premiers mois de 2023), je pense que nous verrons un nivellement au cours de l’année prochaine. Cependant, même avec un marché plus stable, je voient toujours les investisseurs accorder une attention particulière aux entreprises proposant des solutions plus complètes et plus rentables, [and] qui peuvent prouver à la fois une économie unitaire solide et leur impact sur les résultats pour les patients. »

Corey McCann, président et chef de la direction de Poire thérapeutique

“Je pense que le financement dans le domaine de la santé numérique continuera d’être étroitement corrélé aux taux d’intérêt. Les fondamentaux de la santé numérique sont solides, mais toutes les actions de croissance subissent des pressions à mesure que les flux de trésorerie vers les titres à revenu fixe.”

Myoung Cha, directeur de la stratégie et président des soins à domicile chez Carbone Santé

“Ce sera le moment idéal pour démarrer une entreprise, et je m’attends à ce que le financement à un stade précoce soit assez actif. Le capital à un stade ultérieur continuera d’être difficile à trouver et coûteux.”

Paymon Farazi, chef de produit chez Signifier la santé

« Nous continuerons de voir un accent accru sur la connectivité numérique, en particulier les méthodes pour aider les fournisseurs de soins primaires à étendre leur portée au-delà des bureaux physiques. Nous verrons les soins devenir plus accessibles et proactifs à mesure que les patients et les fournisseurs adoptent bon nombre des technologies et services favorisant de meilleurs soins préventifs, ce qui se traduira par un financement accru des soins de santé à domicile basés sur la technologie.

“Nous verrons également davantage de services combler les lacunes, qu’elles soient liées aux médicaments, aux soins spécialisés, aux services sociaux ou à d’autres besoins identifiés au cours du parcours de soins. Les prestataires et les payeurs investiront dans la capture de données et le soutien du flux de travail pour faciliter les connexions afin de mener à des services efficaces et cohérents. gestion des soins.

“En même temps, nous commencerons à voir la mise à l’échelle de ces méthodes qui fonctionnent vraiment – en d’autres termes, produisent des résultats cliniques solides – et la disparition de celles qui ne fonctionnent pas.”

Ankit Gupta, fondateur et PDG de Santé du vélo

“Les investissements spéculatifs vont reculer, et les entreprises qui seront financées l’année prochaine seront celles qui démontreront leur capacité à attirer de nouveaux patients, à obtenir des contrats avec des payeurs et d’autres partenaires stratégiques et à générer des résultats cliniques positifs et fondés sur des preuves.

“Les fusions et acquisitions seront également un facteur plus important dans le paysage de la santé numérique l’année prochaine. Sur les marchés où la concurrence est considérable, attendez-vous à ce que les entreprises fusionnent pour consolider les ressources et augmenter la part de marché. Avec un marché toujours concurrentiel, attendez-vous à une consolidation dans certains des marchés les plus encombrés. des espaces comme la thérapie numérique et la télésanté.”

Florian Geier, vice-président et responsable de la stratégie et des ventes pharmaceutiques chez Niveau Ex

“L’accès au financement restera très probablement un défi en 2023, les licenciements dans les grandes entreprises technologiques n’étant qu’un indicateur de ce qui pourrait arriver. Cependant, si nous avons appris quelque chose des ralentissements économiques précédents, les soins de santé, et par conséquent les technologies de la santé, ont généralement le avantage sur les secteurs de la consommation, du divertissement, du voyage ou d’autres industries. L’industrie sera beaucoup moins touchée.

“Un avantage qui peut en résulter est la recherche et l’acquisition de talents. Au cours de la dernière décennie, il a été difficile de trouver les meilleurs talents technologiques, car les startups et les scale-up du secteur de la santé étaient en concurrence avec de grandes entreprises technologiques capables de payer des salaires absorbants aux meilleurs candidats. Avec des pressions sur budgets et un certain nombre de licenciements dans les grandes entreprises, le bassin de talents est plus large, ce qui donne aux petites entreprises une meilleure chance de trouver et d’embaucher les meilleurs talents technologiques.Il existe une différence significative de productivité parmi les meilleurs talents technologiques, ce qui peut donner aux startups de la santé numérique un un avantage au milieu d’une consolidation potentielle au sein de l’industrie et sortir plus fort à l’autre bout. »