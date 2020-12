Le leader de la Serie A, l’AC Milan, a frappé les bois à quatre reprises et a perdu deux buts avant de riposter avec un doublé de Theo Hernandez, y compris un égalisateur dans les arrêts de jeu, pour faire match nul 2-2 à domicile contre Parme dimanche et rester invaincu en championnat.

Hernani a donné l’avantage à Parme après 13 minutes et Jasmin Kurtic a doublé son avance à la 56e minute avant que Hernandez ne revienne pour Milan deux minutes plus tard et égalise à la 91e minute.

Alors que Milan dominait le match, Hakan Calhanoglu a frappé deux fois la menuiserie avant la mi-temps tandis que Brahim Diaz a frappé la barre transversale, et Calhanoglu a vu un autre effort fracasser contre la barre juste avant le deuxième but de Parme.

Milan est resté en tête avec 27 points en 11 matchs, mais a vu son avance diminuer après la victoire des cinq équipes derrière eux. L’Inter Milan est deuxième avec 24, suivi de Naples et de la Juventus (23), Sassuolo (22) et l’AS Roma (21).