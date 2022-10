Les leaders d’Arsenal sont détenus, Newcastle bat Tottenham pour entrer dans le top quatre

Le leader de la Premier League, Arsenal, a cédé la tête pour faire match nul 1-1 à Southampton et perdre des points pour la deuxième fois seulement cette saison, tandis que le départ impressionnant de Newcastle United s’est poursuivi en battant Tottenham Hotspur pour prendre d’assaut les quatre premiers dimanche.

Aston Villa est rapidement passé du limogeage du manager Steven Gerrard en milieu de semaine à Brentford 4-0.

Leicester City a poursuivi son renouveau en battant Wolverhampton Wanderers 4-0 pour alléger la pression sur l’entraîneur Brendan Rodgers, mais le patron de Leeds United, Jesse Marsch, a dû faire face à des appels de ses propres supporters après une défaite 3-2 à domicile contre Fulham.

Granit Xhaka a marqué un superbe but en début de match pour Arsenal, qui a semblé intouchable pendant une grande partie de son voyage à St Mary’s, mais Southampton s’est rallié en deuxième période et Stuart Armstrong a marqué un égaliseur mérité en seconde période.

Le match nul signifiait que l’avance de quatre points d’Arsenal sur Manchester City, deuxième de la semaine dernière, était réduite à deux points après que les champions aient battu Brighton & Hove Albion 3-1 samedi.

“J’ai le sentiment que nous avons perdu deux points, surtout avec la façon dont nous avons commencé le match et les occasions que nous avons eues”, a déclaré le manager d’Arsenal, Mikel Arteta. “Quand vous regardez en arrière les chances, nous aurions dû sortir vainqueurs.”

Arsenal a 28 points en 11 matchs contre 26 pour City.

Newcastle a déjà fait match nul avec Manchester City et Manchester United cette saison et leur seule défaite a été une défaite dans les arrêts de jeu contre Liverpool.

La victoire de dimanche à Tottenham a envoyé le message le plus clair à ce jour qu’ils peuvent se battre pour une place en Ligue des champions.

Callum Wilson et Miguel Almiron ont marqué en l’espace de 10 minutes dans le nord de Londres – les deux buts étant dus à des erreurs du gardien de Tottenham Hugo Lloris.

Harry Kane en a retiré un pour Tottenham, troisième, à la 54e minute avec son 10e but de la saison, mais Newcastle a confortablement conservé les points.

Ils ont 21 points en 12 matchs, deux de moins que Tottenham.

“Une vraie fierté pour les joueurs aujourd’hui et c’est formidable de faire partie de ces scènes”, a déclaré aux journalistes le manager de Newcastle, Eddie Howe, qui a pris la relève l’année dernière avec le club se dirigeant vers la relégation.

“Probablement la meilleure performance depuis que je suis ici.”

ASTON VILLA MONTER

Villa s’est séparé de Gerrard jeudi une heure après leur défaite 3-0 contre Fulham, mais a donné une réponse catégorique sous la direction du gardien Aaron Danks.

Ils ont pris les devants à la deuxième minute lorsque Leon Bailey a martelé avant que Danny Ings ne marque deux fois, dont un penalty, pour porter le score à 3-0 après seulement 14 minutes.

L’ancien joueur de Brentford, Ollie Watkins, a ajouté un quatrième but en seconde période pour compléter une victoire qui a propulsé Villa au 14e rang du classement avec 12 points.

Leicester était d’une humeur tout aussi impitoyable lors de son voyage aux Wolves, qui ont limogé Bruno Lage au début du mois et n’ont pas encore nommé de successeur.

Youri Tielemans et Harvey Barnes ont marqué en première mi-temps pour Leicester tandis que James Maddison et Jamie Vardy, qui ont marqué son premier but de la saison, ont complété la déroute.

L’entraîneur de Leicester, Rodgers, était sous pression après avoir perdu sept de ses huit premiers matches de la saison, mais son équipe a maintenant remporté trois de ses cinq derniers et s’est hissée à la 16e place avec 11 points.

L’Américain Marsch est le dernier manager à ressentir la chaleur après que des sections de fans d’Elland Road aient scandé “Vous vous faites virer le matin” lors de la défaite de Leeds contre Fulham.

Mais il a dit qu’il était toujours l’homme idéal pour diriger le club malgré le fait que son équipe soit 18e au classement.

« Nous sommes unis ici, du conseil d’administration au staff et aux joueurs. Nous avons mal, c’est douloureux », a-t-il déclaré.

“Je comprends les fans, leur colère devrait être dirigée contre moi. Mais je me concentre pour aider cette équipe à s’améliorer et à s’améliorer.

