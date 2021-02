Les leaders climatiques non fédéraux américains lancent l’Amérique est tout à fait d’accord pour soutenir la réduction des émissions de moitié ou plus d’ici 2030 et mettre la nation sur la bonne voie pour atteindre le zéro net d’ici 2050

Alors que les États-Unis rejoignent officiellement l’Accord de Paris, une nouvelle coalition de communautés, d’entreprises et d’institutions américaines jouera un rôle essentiel dans le soutien d’un nouvel objectif climatique américain ambitieux et la mobilisation de l’action climatique de l’ensemble de la société.

WASHINGTON et NEW YORK, 19 février 2021 / PRNewswire / – Aujourd’hui, pour marquer les États Unis’ retour à l’Accord de Paris, lancement de milliers de leaders climatiques non fédéraux L’Amérique est tout , une coalition pour conduire une mobilisation à l’échelle de la société en faveur d’une ambition climatique audacieuse afin de respecter l’engagement du pays en faveur de l’action climatique nationale et internationale. Déjà la plus vaste coalition de dirigeants américains jamais réunie pour soutenir l’action climatique, L’Amérique est tout dedans est dirigé par Michael R. Bloomberg, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’ambition et les solutions climatiques, Washington Gouverneur Jay Inslee, Charlotte Maire Vi Lyleset PDG de CommonSpirit Health Lloyd H. Dean.

«Au cours des quatre dernières années, les Américains de tout le pays ont continué à faire avancer les choses et à réduire leurs émissions, car ils comprennent que la lutte contre le changement climatique renforce notre économie et protège la santé des gens. Ils nous ont permis de respecter notre engagement dans le cadre de l’Accord de Paris, et avec un partenaire solide à la Maison Blanche, nous pouvons le dépasser », mentionné Mike Bloomberg. «Nous avons beaucoup de travail à faire, et plus nous soutenons les villes, les États, les entreprises et les leaders du climat à travers le pays, plus vite nous pourrons progresser. C’est l’objectif de notre nouvelle coalition, et nous sommes impatients de travailler avec la nouvelle administration pour tirer parti des progrès que nous avons accomplis et les accélérer dans la perspective de la COP26 sommet sur le climat en novembre. «

L’Amérique est tout dedans s’appuie sur le leadership démontré par près de 5000 villes, États, nations tribales, entreprises et institutions d’enseignement supérieur, de foi, de soins de santé et de culture qui se sont ralliés pour maintenir les États-Unis sur la voie du progrès climatique sous l’administration Trump. La coalition travaillera dans tous les secteurs – en collaboration avec le gouvernement fédéral – non seulement pour atteindre, mais aussi pour renforcer les objectifs climatiques américains existants et les aligner sur les objectifs scientifiques, en accélérant l’action climatique institutionnelle et régionale et en permettant à l’administration Biden-Harris de présenter à la communauté mondiale un nouvel objectif national ambitieux et réalisable de réduction des émissions d’au moins 50% par rapport à 2005 d’ici 2030.

« Avec le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris, les États et les gouvernements locaux sont ravis de s’associer à un président qui a placé la justice climatique et environnementale au cœur de son programme », dit le gouverneur Jay Inslee de Etat de Washington, co-fondateur et coprésident de l’US Climate Alliance. << Ensemble, nous adopterons une approche pratique pour bâtir un avenir énergétique propre qui crée de bons emplois pour les Américains, et nous investirons dans la construction d'un avenir sain pour les communautés qui ont subi le plus gros des dommages environnementaux et économiques dus aux combustibles fossiles. pollution et changement climatique. Des États comme le mien continueront de montrer la voie et en combinant leurs forces avec le leadership fédéral, non seulement nous pourrons réduire de moitié les émissions américaines d'ici 2030, mais nous pouvons et devons parvenir à une pollution nette zéro d'ici 2050. "

« Je suis honoré de servir en tant que coprésident de America Is All In et de soutenir des objectifs ambitieux et critiques de réduction des émissions », mentionné Charlotte Maire Vi Lyles. « Les villes ont été à l’avant-garde de l’action climatique au cours des dernières années et, en tant que leaders progressistes, nous devons continuer à jouer un rôle intégral dans la construction d’un avenir plus sain, plus équitable et plus résilient. »

«La vision de CommonSpirit Health de l’équité en santé est liée à notre vision commune d’une planète plus saine», mentionné Lloyd H. Dean, PDG de CommonSpirit Health. << Nous savons qu'une économie plus propre protège la santé de nos patients, de nos citoyens et de nos communautés, en particulier de ceux qui sont le plus exposés au changement climatique. Aujourd'hui, alors que nous planifions notre rétablissement après la crise actuelle de santé publique, nous avons une opportunité pour créer un avenir plus sain. Dans le cadre de cette puissante coalition, nous sommes fiers d'aider à représenter la voix des soins de santé et d'encourager les fournisseurs de soins de santé à travers le pays à réfléchir de manière critique à leur impact climatique. Ensemble, nous pouvons tous faire avancer l'action climatique pour un avenir plus sain. "

Conseiller national pour le climat à la Maison-Blanche Gina McCarthy et l’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a accueilli favorablement l’approche «pangouvernementale» de la coalition et s’est montré très tôt intéressé à travailler avec des acteurs infranationaux et non étatiques alors que l’administration Biden déploie une stratégie pangouvernementale la crise climatique.

L’Amérique est tout dedans représente une fusion et une évolution de Nous sommes toujours dans et L’engagement de l’Amérique . Au cours des quatre dernières années, Nous sommes toujours dans– coordonné par Ceres, Climate Nexus et World Wildlife Fund, avec le soutien de plus d’une douzaine d’autres organisations à but non lucratif – a uni des milliers de villes, États, nations tribales, entreprises, collèges, établissements de santé, confessionnels et culturels engagés dans des action climatique. Entre-temps, L’engagement de l’Amérique—Une initiative Bloomberg Philanthropies codirigée par le Rocky Mountain Institute et le Université du Maryland Center for Global Sustainability, avec des contributions significatives du World Resources Institute, a quantifié et rendu compte des actions de ces dirigeants pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.

En plus de préconiser une contribution déterminée au niveau national (NDC) des États-Unis ambitieuse et réalisable avant COP26, L’Amérique est tout dedans se fera le champion de la participation des parties prenantes infranationales américaines au processus d’élaboration de cet objectif climatique et de la stratégie de l’administration Biden pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici ou avant le milieu du siècle.

L’engagement de l’Amérique analyses ont montré que l’action climatique des acteurs non fédéraux américains sera essentielle pour mettre en œuvre une stratégie nationale américaine ambitieuse et crédible et une CDN. Évaluations approfondies et robustes par L’engagement de l’Amérique ont démontré que les acteurs non fédéraux ont, au cours des dernières années, créé une base considérablement améliorée pour une nouvelle politique climatique «All-In» – une approche globale qui, avec une politique fédérale ambitieuse débutant cette année, pourrait réduisent les émissions de près de 50% d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005. Seuls les acteurs non fédéraux ont un rôle central dans la réalisation des réductions, L’engagement de l’Amérique analyse montrant les possibilités de réduire les émissions jusqu’à 37% sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, même en dehors d’une nouvelle action fédérale. En signe de soutien à cette approche transformatrice, L’Amérique est tout dedans réédité une déclaration signé par plus de 1700 communautés, entreprises et institutions américaines s’engageant à donner la priorité à l’action climatique dans leurs propres opérations et à œuvrer pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Tout en augmentant l’ambition et l’action dans tous les secteurs et niveaux de gouvernement, L’Amérique est tout dedans travaillera en partenariat avec le gouvernement fédéral pour informer, exiger et mettre en œuvre un programme climatique national solide qui se reconstruit mieux après la pandémie COVID-19 grâce à de nouveaux investissements dans des infrastructures propres, de nouveaux emplois et un avenir résilient sans combustibles fossiles sales. La coalition quantifiera et regroupera également les actions climatiques non fédérales dans le but d’accroître le dialogue et la participation des dirigeants infranationaux américains à des événements tels que le Sommet sur le climat des dirigeants du Jour de la Terre et la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. (COP26) dans Glasgow ce novembre.

« Nous accueillons les États Unis’ la réintégration officielle de l’Accord de Paris aujourd’hui, une impulsion majeure à la coopération climatique internationale en route vers COP26. Il prépare le terrain pour de nouveaux engagements de la part de l’administration Biden-Harris, en s’appuyant sur le travail dévoué et transformationnel des villes, des États, des entreprises et des investisseurs au cours des quatre dernières années. » dit Gonzalo Muñoz et Nigel Topping, Champions du climat de haut niveau Chili COP25 et le Royaume-Uni COP26 sommets dans une déclaration . « Leur appel commun à travers l’alliance America Is All In pour une réduction de moitié des émissions américaines d’ici 2030 représente un réengagement en faveur d’une politique climatique fondée sur la science et une opportunité sans précédent de libérer l’innovation, de créer des emplois durables et de régénérer la nature à un rythme et à une échelle que nous jamais vu avant. Nous sommes impatients d’accueillir une nouvelle vague de partenaires américains dans la Race to Zero et la Race to Resilience, et un réel engagement pour reconstruire un avenir plus sain, plus sûr et plus résilient dans le monde après le COVID-19. «

PLUS DE CITATIONS DE MEMBRES DE L’AMÉRIQUE EST TOUT EN COALITION SONT LISTÉES ICI .

À propos de America Is All In

L’Amérique est tout moin est la coalition de dirigeants la plus vaste jamais réunie pour soutenir l’action climatique en les États Unis. Mobilisant des milliers de villes, d’États, de nations tribales, d’entreprises, d’écoles et d’institutions religieuses, sanitaires et culturelles des États-Unis, la coalition se concentre sur la promotion et le partenariat avec le gouvernement fédéral pour développer une stratégie climatique nationale ambitieuse et globale qui répond à la urgence de la crise climatique; intensifier l’action climatique dans tout le pays pour accélérer la transition vers une économie d’énergie 100% propre; et promouvoir le leadership des acteurs non fédéraux sur la scène mondiale.

Dirigé par l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’ambition et les solutions climatiques Michael R. Bloomberg, Washington Gouverneur Jay Inslee, Charlotte Maire Vi Lyles, et PDG de CommonSpirit Health Lloyd Dean, America Is All In est le moteur d’un mouvement national visant à réduire les émissions américaines de moitié ou plus d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, tout en se protégeant contre les effets des perturbations climatiques.

Parallèlement à l’action pangouvernementale sur le climat, L’Amérique est tout dedans défend une mobilisation de l’ensemble de la société pour apporter le changement transformationnel qu’exige la science, dans le but d’un avenir sain, prospère, équitable et durable. Pour en savoir plus ou vous impliquer, visitez www.americaisallin.com . Twitter: @americaisallin #AmericaIsAllIn #AllInOnClimate

À propos de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investit dans 810 villes et 170 pays à travers le monde pour assurer une vie meilleure et plus longue au plus grand nombre. L’organisation se concentre sur cinq domaines clés pour créer un changement durable: les arts, l’éducation, l’environnement, l’innovation gouvernementale et la santé publique. Bloomberg Philanthropies englobe tous les Michael R. Bloomberg en donnant, y compris sa fondation, sa philanthropie d’entreprise et personnelle ainsi que Bloomberg Associates, un cabinet de conseil bénévole qui travaille dans des villes du monde entier. En 2020, Bloomberg Philanthropies a distribué 1,6 milliard de dollars. Pour plus d’informations, visitez bloomberg.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitteret TikTok.

