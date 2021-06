Les leaders chinois de l’industrie des transports se penchent sur l’impact de Covid-19

L’épidémie de Covid-19 a accéléré la commercialisation de véhicules aériens autonomes – ou drones sans conducteur – qui ont été utilisés pour transporter des marchandises, des fournitures médicales et même des passagers vers et depuis les zones de quarantaine, a déclaré à Arjun Kharpal Edward Xu, directeur de la stratégie du fabricant chinois de drones EHang. lors du sommet mondial virtuel CNBC Evolve mercredi.

« Ce que nous pouvons imaginer, c’est qu’après l’ère post-pandémique, les gens deviendront plus familiers, plus à l’aise avec les véhicules entièrement autonomes et nous sommes prêts à pousser cela », a-t-il ajouté.

La start-up chinoise de voitures sans conducteur Pony.ai a envoyé certaines de ses voitures sans pilote pour transporter du personnel médical vers les zones touchées par Covid et transporter des marchandises indispensables. Il a montré aux gens comment les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour lutter contre une pandémie, selon le fondateur et PDG James Peng.

L’adoption généralisée de véhicules autonomes fait face à un certain nombre de défis, selon les leaders de l’industrie. Le chef de Pony.ai, Peng, a énuméré trois problèmes : le progrès technique, la réglementation et l’acceptation par les consommateurs.

Les véhicules sans conducteur ont fait de nombreux progrès au fil des ans, les entreprises testant à plusieurs reprises leur technologie pour résoudre les problèmes potentiels et prévenir les accidents. Pourtant, les questions concernant la sécurité du public et des régulateurs restent un obstacle majeur à l’adoption par le grand public.

« Parce que jusqu’à présent il n’y a pas de réglementation. Il n’y a pas de précédent dans le passé qui permette à l’AAV de survoler la zone urbaine », a-t-il déclaré.

« À l’heure actuelle, la situation est de plus en plus convaincante car nous avons géré les vols d’essai au-dessus d’environ 43 villes dans 8 pays avec plus de 4 000 vols effectués », a ajouté Xu.

Convaincre les passagers de prendre soit des voitures sans conducteur, soit des drones de passagers autonomes reste également un obstacle majeur.

« A cet égard, il faut du temps aux clients pour s’habituer à ce qu’ils ressentent (et comprendre que) la conduite autonome est en fait un moyen de transport plus sûr et plus pratique », a déclaré Peng.