Les Laureus World Sports Awards 2022 auront lieu virtuellement en avril

Les plus grands honneurs sportifs du monde reviendront en avril lorsque les lauréats des Laureus World Sports Awards 2022 seront annoncés. En raison des limites et de l’incertitude persistantes causées par la pandémie de Covid-19, les prix 2022 s’appuieront sur le succès des prix « virtuels » 2021 de Laureus. L’événement vitrine continuera de célébrer les réalisations des athlètes et les histoires inspirantes du monde du sport, qui comprenaient l’année dernière les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et l’Euro 2020.

Les nominés sélectionnés par un panel de 1300 journalistes sportifs devant être annoncés le 2 février, les prix suivront pour annoncer les lauréats des prix les plus prestigieux du sport, à la suite d’un vote des 71 membres de la Laureus World Sports Academy.

L’Académie Laureus forme le jury sportif, composé de plusieurs des plus grands médaillés d’or olympiques, champions du monde et des sportifs les plus célèbres. Ce groupe donne un aperçu et une compréhension de ce qui rend les réalisations sportives exceptionnelles et le concept d’« athlètes célébrant les athlètes » assure la valeur des récompenses dans le monde du sport plus largement.

Sean Fitzpatrick, président de la Laureus World Sports Academy, a déclaré : « Nous savons avec certitude, après une année aussi incroyable et stimulante pour le sport, que 2022 sera une récompense inoubliable. L’Académie va certainement avoir du mal à sélectionner les gagnants parmi tant de sportifs, de sportives et d’équipes exceptionnels. »

En plus des sept catégories nominées : Sportif, Sportive, Équipe, Percée, Retour, Handicap et Sports d’action, Laureus récompensera les efforts des programmes communautaires par le biais de son « Sport for Good Award ». L’Académie Laureus sélectionnera également les lauréats de prix spéciaux, notamment l’œuvre de toute une vie, l’esprit du sport et la défense des athlètes.

Les gagnants de l’année dernière comprenaient Rafael Nadal (Sportif), Naomi Osaka (Sportive), Bayern Munich (Équipe), Patrick Mahomes (Percée) et Max Parrot (Comeback) ainsi que Billie Jean King (À vie) et Lewis Hamilton (pour le premier Laureus Prix ​​du défenseur des athlètes).

