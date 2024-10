Les lauréats du prix Nobel soutiennent Harris et préviennent que Trump mettrait en danger l’avenir de la science

Plus de 80 prix Nobel les gagnants ont approuvé Kamala Harris pour la présidence, avertissant que Donald Trump « mettrait en péril toute amélioration de notre niveau de vie » compte tenu de ses propositions antérieures de coupes énormes dans le financement de la science.

Dans une lettre ouverte, dont une copie a été obtenue par le New York Times82 lauréats américains du prix Nobel dans les domaines de la physique, de la chimie, de l’économie et de la médecine, ont déclaré : « il s’agit de l’élection présidentielle la plus importante depuis longtemps, peut-être jamais, pour l’avenir de la science et des États-Unis ».

La lettre, qui félicite Harris pour avoir reconnu que « les énormes augmentations du niveau de vie et de l’espérance de vie au cours des deux derniers siècles sont en grande partie le résultat des progrès de la science et de la technologie », qualifie Trump de menace potentielle au progrès qui pourrait « compromettre tout progrès dans le domaine ». notre niveau de vie et entravent nos réponses au changement climatique ».

Les lauréats du prix Nobel vont d’un physicien impliqué dans la découverte de la lumière résiduelle du Big Bang à un immunologiste ayant joué un rôle déterminant dans le développement d’un type spécifique de vaccin Covid-19.

Ils comprennent des signataires qui ont remporté les prix Nobel ce mois-ci comme le biologiste moléculaire Gary Ruvkun, chimiste David Boulangerphysicien John Hopfield et l’économiste Daron Acemoglu.

Poussé par les inquiétudes suscitées par les réductions significatives du financement scientifique proposées pendant le mandat de Trump, associées à ce qu’il perçoit comme une position contradictoire de l’ancien président à l’égard de la science et du monde universitaire, Joseph Stiglitz, économiste à l’Université de Columbia qui a remporté le prix Nobel commémoratif de sciences économiques en 2001. , a déclaré qu’il était motivé par les « énormes réductions des budgets scientifiques » proposées par Trump pendant sa présidence, ainsi que par les positions « anti-science » et « anti-universitaire » de l’ancien président.

« J’espère que c’est un signal d’alarme pour les gens », a déclaré Stiglitz au New York Times à propos de la lettre. « L’une des conséquences de cette élection est l’impact très profond de son programme sur la science et la technologie. »

La lettre félicite également Harris pour sa compréhension des contributions inestimables que les immigrants apportent au progrès scientifique à l’échelle nationale et mondiale.

Jeudi, dans une lettre séparée obtenu par CNN23 lauréats américains vivants du prix Nobel d’économie, ont exprimé leur soutien au programme économique de Harris, le jugeant « largement supérieur » aux stratégies économiques proposées par Trump.

« Même si chacun d’entre nous a des points de vue différents sur les particularités des différentes politiques économiques, nous pensons que, dans l’ensemble, le programme économique de Harris améliorera la santé, l’investissement, la durabilité, la résilience, les opportunités d’emploi et l’équité de notre pays et sera largement supérieur aux mesures contre-productives. programme économique de Donald Trump », ont-ils écrit.