Les lauréats du prix Nobel exhortent les dirigeants mondiaux à soulever les questions relatives aux droits de l’homme lors de la conférence sur le changement climatique en Égypte

Un groupe de lauréats du prix Nobel de littérature a exhorté mercredi les dirigeants mondiaux à soulever les questions relatives aux droits de l’homme lors de leur visite en Égypte pour la conférence sur le changement climatique COP27.

Dans une lettre envoyée à divers chefs d’État, le groupe de 15 lauréats du prix Nobel a demandé aux diplomates et hommes politiques en visite de “consacrer une partie de votre programme aux milliers de prisonniers politiques détenus dans les prisons égyptiennes”. En particulier, ils ont demandé que le cas de l’éminent militant emprisonné Alaa Abdel-Fattah soit évoqué, alors qu’il intensifie sa grève de la faim le premier jour de la conférence.

La famille d’Abdel-Fattah a déclaré qu’il avait entamé mardi une grève de la faim et qu’il prévoyait de commencer à se priver d’eau à partir du 6 novembre, premier jour de la conférence internationale sur le climat. Sa famille a exprimé sa crainte que sans eau, il meure avant la fin de la conférence le 18 novembre.

LE MILITANT EMPRISONNÉ LE PLUS EN VUE D’ÉGYPTE A COMMENCÉ UNE ” GRÈVE DE LA FAIM COMPLÈTE “

Abdel-Fattah, dissident déclaré et citoyen britannique, a pris de l’importance avec les soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient et renversé en Égypte le président de longue date Hosni Moubarak. Le militant de 40 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux et sa détention est devenue un symbole du retour de l’Égypte à un régime autocratique.

Alors que les projecteurs internationaux se concentrent sur l’Égypte avant le sommet sur le climat dans la ville de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, la famille d’Abdel-Fattah fait pression pour sa libération. Sa sœur, Sanaa Seif, a organisé un sit-in au siège du ministère britannique des Affaires étrangères pour pousser le Royaume-Uni à agir dans son cas.

Le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi, un allié des États-Unis entretenant des liens économiques profonds avec les pays européens, réduit sans relâche les dissidents au silence et réprime les organisations indépendantes depuis des années avec des arrestations et des restrictions. Bon nombre des principaux militants impliqués dans le soulèvement de 2011 ont fui le pays ou sont actuellement en prison, la plupart en vertu d’une loi draconienne adoptée en 2013 qui a effectivement interdit toutes les manifestations de rue. Human Rights Watch estime qu’il y a plus de 60 000 prisonniers politiques derrière les barreaux.

Les organisateurs ont déclaré que la lettre avait été envoyée au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, au président américain Joe Biden et à l’envoyé américain pour le climat John Kerry, au Premier ministre britannique Rishi Sunak, au roi Charles III, au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf. Scholz en plus d’autres leaders internationaux.

Max Blain, porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a déclaré mercredi que le gouvernement britannique “portait son cas au plus haut niveau du gouvernement égyptien” et “travaillait dur pour obtenir la libération d’Alaa Abdel-Fattah”. Blain a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si Sunak soulèverait le cas lorsqu’il assisterait à la COP27.

Un responsable des médias du gouvernement égyptien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la distribution de la lettre.

Il a été signé par les lauréats du prix Nobel de littérature Svetlana Alexievich, JM Coetzee, Annie Ernaux, Louise Glück, Abdulrazak Gurnah, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Mario Vargas Llosa, Patrick Modiano, Herta Müller, Orhan Pamuk, Roger Penrose, George Smith, Wole Soyinka et Olga Tokarczuk.

Abdel-Fattah est également écrivain. La campagne de lettres a été organisée par deux éditeurs qui ont diffusé ses écrits, Fitzcarraldo Editions et Seven Stories Press.

Son plus récent recueil d’essais, dont certains ont été écrits depuis l’intérieur d’une cellule de prison, s’intitule « Vous n’avez pas encore été vaincu ». Il a été publié en avril et aborde les problèmes d’injustice mondiale à mesure que les sociétés évoluent. La lettre cite un de ses écrits sur le changement climatique.

“La crise n’est pas celle de la prise de conscience, mais celle de l’abandon à la fatalité des inégalités. Si la seule chose qui nous unit est la menace, alors chacun se mobilisera pour défendre ses intérêts. Mais si nous nous rassemblons autour d’un espoir en un avenir meilleur, un avenir où nous mettrons fin à toutes les formes d’inégalités, cette prise de conscience mondiale se transformera en énergie positive”, lit-on dans la lettre.