Les lauréats du prix Nobel de la paix dénoncent l’invasion de l’Ukraine par Poutine

OSLO, Norvège (AP) – Les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine ont partagé leurs visions d’un monde plus juste et ont dénoncé la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine lors de la cérémonie de remise des prix samedi.

Oleksandra Matviichuk, du Centre ukrainien pour les libertés civiles, a rejeté les appels à un compromis politique qui permettrait à la Russie de conserver certains des territoires ukrainiens illégalement annexés, déclarant que “lutter pour la paix ne signifie pas céder à la pression de l’agresseur, cela signifie protéger les gens de son cruauté.”

“La paix ne peut être atteinte par un pays attaqué déposant les armes”, a-t-elle déclaré, la voix tremblante d’émotion. “Ce ne serait pas la paix, mais l’occupation.”

Matviichuk a réitéré son appel antérieur à Poutine – et au président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a fourni le territoire de son pays aux troupes russes pour envahir l’Ukraine – à faire face à un tribunal international.

“Nous devons prouver que l’État de droit fonctionne et que la justice existe, même si elles sont retardées”, a-t-elle déclaré.

Matviichuk a été nommé co-lauréat du prix de la paix 2022 en octobre avec le groupe russe de défense des droits humains Memorial et Ales Bialiatski, chef du groupe biélorusse de défense des droits Viasna. Plus tard samedi, les autres prix Nobel seront officiellement remis lors d’une cérémonie à Stockholm.

Bialiatski, qui est emprisonné en Biélorussie dans l’attente de son procès et risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à 12 ans, n’a pas été autorisé à envoyer son discours. Il a partagé quelques réflexions lorsqu’il a rencontré en prison sa femme, Natallia Pinchuk, qui a parlé en son nom lors de la cérémonie de remise des prix.

“Dans mon pays, l’intégralité de la Biélorussie est en prison”, a déclaré Bialiatski dans les remarques prononcées par Pinchuk – en référence à une répression radicale contre l’opposition après des manifestations massives contre un vote frauduleux d’août 2020 que Loukachenko a utilisé pour prolonger son régner. “Ce prix appartient à tous mes amis défenseurs des droits humains, tous les militants civiques, des dizaines de milliers de Biélorusses qui ont subi des passages à tabac, des tortures, des arrestations, la prison.”

Bialiatski est la quatrième personne en 121 ans d’histoire des prix Nobel à recevoir le prix en prison ou en détention.

Dans les remarques prononcées par sa femme, il a présenté Loukachenko comme un outil de Poutine, affirmant que le dirigeant russe cherchait à établir sa domination sur les terres ex-soviétiques.

“Je sais exactement quel type d’Ukraine conviendrait à la Russie et à Poutine – une dictature dépendante”, a-t-il déclaré. “La même chose que la Biélorussie d’aujourd’hui, où la voix du peuple opprimé est ignorée et ignorée.”

Le triple prix de la paix a été considéré comme une forte réprimande à Poutine, non seulement pour son action en Ukraine, mais aussi pour la répression du Kremlin contre l’opposition nationale et son soutien à la répression brutale des dissidents par Loukachenko.

La Cour suprême de Russie a fermé Memorial, l’une des organisations de défense des droits de l’homme les plus anciennes et les plus importantes de Russie, largement acclamée pour ses études sur la répression politique en Union soviétique, en décembre 2021.

Auparavant, le gouvernement russe avait déclaré l’organisation « agent étranger » – une étiquette qui implique un examen gouvernemental supplémentaire et comporte de fortes connotations péjoratives qui peuvent discréditer l’organisation ciblée.

Jan Rachinsky de Memorial a déclaré dans son discours que “le triste état actuel de la société civile en Russie est une conséquence directe de son passé non résolu”.

Il a notamment dénoncé les tentatives du Kremlin de dénigrer l’histoire, le statut d’État et l’indépendance de l’Ukraine et d’autres nations ex-soviétiques, affirmant que cela “est devenu la justification idéologique de la guerre insensée et criminelle d’agression contre l’Ukraine”.

“L’une des premières victimes de cette folie a été la mémoire historique de la Russie elle-même”, a déclaré Rachinsky. “Maintenant, les médias russes font référence à l’invasion armée non provoquée d’un pays voisin, à l’annexion de territoires, à la terreur contre les civils dans les zones occupées et aux crimes de guerre comme justifiés par la nécessité de combattre le fascisme.”

Alors que tous les vainqueurs parlaient à l’unisson pour condamner la guerre en Ukraine, il y avait aussi des différences marquées.

Matviichuk a spécifiquement déclaré que “le peuple russe sera responsable de cette page honteuse de son histoire et de sa volonté de restaurer avec force l’ancien empire”.

Rachinsky a décrit l’agression russe contre son voisin comme un “fardeau monstrueux”, mais a fermement rejeté la notion de “culpabilité nationale”.

“Cela ne vaut pas la peine de parler de culpabilité ‘nationale’ ou de toute autre culpabilité collective – la notion de culpabilité collective est odieuse pour les principes fondamentaux des droits de l’homme”, a-t-il déclaré. “Le travail conjoint des participants de notre mouvement est basé sur une base idéologique complètement différente – sur la compréhension de la responsabilité civique pour le passé et pour le présent.”

Markus Schreiber, Associated Press