Les lauréats du prix Nobel de la paix dénoncent la guerre de la Russie en Ukraine

Les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie ont partagé leur vision d’un monde plus juste et ont dénoncé la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine lors de la cérémonie de remise des prix samedi à Oslo, en Norvège.

Oleksandra Matviichuk, une avocate des droits de l’homme qui dirige le Centre ukrainien pour les libertés civiles, a rejeté les appels à un compromis politique qui permettrait à la Russie de conserver certains des territoires ukrainiens illégalement annexés, affirmant que “se battre pour la paix ne signifie pas céder aux pressions de l’agresseur , cela signifie protéger les gens de sa cruauté.”

“La paix ne peut être atteinte par un pays attaqué déposant les armes”, a-t-elle déclaré, la voix tremblante d’émotion. “Ce ne serait pas la paix, mais l’occupation.”

Matviichuk a réitéré son appel antérieur à Poutine – et Alexandre Loukachenko, le président autoritaire biélorusse, qui a fourni le territoire de son pays aux troupes russes pour envahir l’Ukraine – à faire face à un tribunal international.

“Nous devons prouver que l’État de droit fonctionne et que la justice existe, même si elles sont retardées”, a-t-elle déclaré.

Matviichuk a été nommé co-lauréat du prix de la paix 2022 en octobre avec le groupe russe de défense des droits de l’homme Memorial et Ales Bialiatski du Bélarus, directeur du Centre des droits de l’homme Viasna. Plus tard samedi, les autres prix Nobel seront officiellement remis lors d’une cérémonie à Stockholm.

Un militant reste emprisonné en Biélorussie

Bialiatski, 60 ans, a été arrêté à la suite de manifestations en 2020 contre la réélection de Loukachenko. Il est resté en prison dans l’attente de son procès et risque jusqu’à 12 ans de prison s’il est reconnu coupable. Bialiatski n’a pas été autorisé à envoyer son discours. Il a partagé quelques réflexions lorsqu’il a rencontré en prison sa femme, Natallia Pinchuk, qui a parlé en son nom lors de la cérémonie.

“Dans mon pays, l’intégralité de la Biélorussie est en prison”, a déclaré Bialiatski dans les remarques prononcées par Pinchuk – faisant référence à une répression radicale contre l’opposition après des manifestations massives contre un vote frauduleux d’août 2020 que Loukachenko a utilisé pour prolonger son règne. . “Ce prix appartient à tous mes amis défenseurs des droits humains, tous les militants civiques, des dizaines de milliers de Biélorusses qui ont subi des passages à tabac, des tortures, des arrestations, la prison.”

Bialiatski est la quatrième personne en 121 ans d’histoire du prix Nobel à recevoir le prix en prison ou en détention.

Dans les remarques prononcées par sa femme, il a présenté Loukachenko comme un outil de Poutine, affirmant que le dirigeant russe cherchait à établir sa domination sur les terres ex-soviétiques.

“Je sais exactement quel type d’Ukraine conviendrait à la Russie et à Poutine – une dictature dépendante”, a-t-il déclaré. “La même chose que la Biélorussie d’aujourd’hui, où la voix du peuple opprimé est ignorée et ignorée.”

Le triple prix de la paix a été considéré comme une forte réprimande à Poutine, non seulement pour son action en Ukraine, mais aussi pour la répression du Kremlin contre l’opposition nationale et son soutien à la répression brutale des dissidents par Loukachenko.

REGARDER | La Russie va devant les tribunaux pour faire fermer un important groupe de défense des droits de l’homme : La Russie va devant les tribunaux pour faire fermer un important groupe de défense des droits de l’homme Dans le cadre des efforts visant à faire taire les voix critiques à l’égard du président russe Vladimir Poutine, le Kremlin est allé en justice pour tenter de fermer Memorial International, le groupe de défense des droits de l’homme le plus important de Russie.

La Cour suprême de Russie a fermé Memorial, l’une des organisations de défense des droits humains les plus anciennes et les plus importantes du pays, largement acclamée pour ses études sur la répression politique en Union soviétique, en décembre 2021.

Auparavant, le gouvernement russe avait déclaré l’organisation “agent étranger” – une étiquette qui implique un examen gouvernemental supplémentaire et comporte de fortes connotations péjoratives qui peuvent discréditer l’organisation ciblée.

Yan Rachinsky de Memorial a décrit l’agression russe contre son voisin comme un “fardeau monstrueux”, mais il a fermement rejeté la notion de “culpabilité nationale”. Il a déclaré que la notion de culpabilité collective est contraire aux principes fondamentaux des droits de l’homme.”

Poutine veut “conquérir”

Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré samedi que le président russe était déterminé à conquérir des parties de l’Ukraine et ne faisait preuve d’aucune retenue dans sa brutalité. Cependant, Scholz a déclaré qu’il était toujours important de garder les contacts ouverts au cas où un moment arriverait pour mettre fin à la guerre.

“Chaque fois que je parle avec Poutine, il dit très clairement que pour lui, il s’agit de conquérir quelque chose”, a déclaré Scholz lors d’un événement à Potsdam, près de Berlin. “Il veut simplement conquérir une partie du territoire ukrainien par la violence.”

ECOUTEZ | OL’enquêteur de l’AR Crimes affirme que les atrocités en Ukraine sont « à un autre niveau » : Comme ça arrive6:48Un enquêteur sur les crimes de guerre affirme que les atrocités en Ukraine sont “à un autre niveau” Les charniers découverts dans les villes ukrainiennes libérées ne ressemblent à rien de ce que l’enquêteur sur les crimes de guerre Nigel Provas a pu voir. Le procureur et enquêteur sur les crimes de guerre basé au Royaume-Uni a parlé à l’hôte Nil Köksal de son travail dans le pays déchiré par la guerre.

Scholz a parlé directement avec Poutine plus que la plupart des autres dirigeants occidentaux depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février. Les deux derniers se sont entretenus par téléphone pendant une heure le 2 décembre.

La chancelière allemande a déclaré qu’il n’était pas clair combien de soldats russes étaient morts jusqu’à présent lors de l’invasion, mais le nombre pourrait atteindre 100 000.

“Nous avons vu la brutalité dont le président russe est capable. En Tchétchénie, où il a essentiellement éradiqué tout le pays. Ou en Syrie. Il n’y a aucune retenue là-bas, c’est aussi simple que cela”, a déclaré Scholz.

“Nous sommes d’avis complètement différents. Néanmoins, je continuerai à parler avec lui car je veux vivre le moment où il est possible de sortir de cette situation. Et ce n’est pas possible sans se parler.”