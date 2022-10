Les lauréats du prix Nobel de la paix 2021 ont dû faire face à une année de batailles – Kelowna Capital News

Gagner le prix Nobel de la paix donne souvent un coup de pouce à un militant de base ou à un groupe international travaillant pour la paix et les droits de l’homme, ouvrant des portes et élevant les causes pour lesquelles ils se battent. Mais ça ne marche pas toujours comme ça.

Pour les deux journalistes lauréats du prix Nobel de la paix en 2021, l’année écoulée n’a pas été facile.

Dmitry Muratov de Russie et Maria Ressa des Philippines se sont battus pour la survie de leurs agences de presse, défiant les efforts du gouvernement pour les faire taire. Les deux hommes ont été honorés l’année dernière pour “leurs efforts pour sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable”.

Muratov, rédacteur en chef de longue date du journal Novaya Gazeta, a vu la situation des médias indépendants en Russie empirer après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Le journal a supprimé une grande partie des reportages sur la guerre de son site Web une semaine plus tard en réponse à une nouvelle loi russe, qui menaçait des peines de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans pour la publication d’informations dénigrant l’armée russe ou jugées « fausses ».

Cela pourrait inclure la mention des forces russes blessant des civils ou subissant des pertes sur le champ de bataille. Tous les autres grands médias russes indépendants ont soit fermé, soit vu leurs sites Web bloqués. De nombreux journalistes russes ont quitté le pays. Mais Novaya Gazeta a résisté, imprimant trois numéros par semaine et atteignant ce que Muratov a dit être 27 millions de lecteurs en mars.

Enfin, le 28 mars, après deux avertissements du régulateur russe des médias, le journal a annoncé qu’il suspendait sa publication pour la durée de la guerre. Une équipe de ses journalistes a cependant lancé un nouveau projet depuis l’étranger, l’appelant Novaya Gazeta Europe.

Muratov a permis au journal de traverser de nombreuses épreuves depuis sa création en 1993. Le journal a été acclamé mais s’est également fait de nombreux ennemis en Russie grâce à ses reportages critiques et à ses enquêtes sur les violations des droits et la corruption. Six de ses journalistes ont été tués.

En avril, alors que Muratov était dans un train attendant de quitter Moscou pour Samara, un homme a versé de la peinture rouge sur lui, lui brûlant les yeux. Il a dit que l’homme a crié: “Muratov, en voici un pour nos garçons!”

Son journal non plus ne devait pas être laissé en paix. En septembre, un tribunal a accepté la demande du régulateur des médias de révoquer sa licence.

En faisant appel de la décision, Muratov a fait valoir que le régulateur aurait dû être convaincu que le journal ne publiait plus, mais voulait plutôt une « balle de contrôle dans la tête » pour s’assurer qu’il était mort.

Un point positif est survenu en juin, lorsque son prix Nobel de la paix s’est vendu aux enchères pour 103,5 millions de dollars, brisant l’ancien record pour un prix Nobel. L’argent a servi à aider les enfants réfugiés ukrainiens. Muratov a également fait don de son prix Nobel en espèces de 500 000 $ à une œuvre de bienfaisance.

Aux Philippines, les déboires juridiques de Ressa et de son site d’information Rappler sous l’ancien président Rodrigo Duterte ne se sont pas atténués avec sa sortie du pouvoir le 30 juin à la fin d’un mandat mouvementé de six ans que les militants considéraient comme une calamité des droits de l’homme dans un Bastion asiatique de la démocratie.

Sa tenue d’information en ligne était l’une des plus critiques de la répression brutale de Duterte contre les drogues illégales, qui a fait des milliers de morts pour la plupart de petits suspects de drogue et a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale sur d’éventuels crimes contre l’humanité.

Pendant une grande partie du règne de Duterte, Ressa et Rappler, qu’elle a cofondés en 2012, ont mené une série de poursuites qui menaçaient de fermer le site d’information de plus en plus populaire et de l’enfermer en prison. À peine deux jours avant la démission de Duterte, l’organisme de réglementation des entreprises du gouvernement a confirmé une décision révoquant la licence d’exploitation de Rappler en concluant que le nouveau venu permettait à un investisseur étranger d’exercer un contrôle en violation d’une interdiction constitutionnelle de contrôle étranger des médias locaux, une conclusion que Rappler avait contesté.

Rappler a décidé de lutter contre l’ordre de fermeture et a déclaré à son personnel : « C’est comme d’habitude pour nous. Nous allons nous adapter, nous ajuster, survivre et prospérer.

Il a obtenu le soutien d’éminentes voix démocratiques. “Rappler et Maria Ressa disent la vérité”, a tweeté Hillary Clinton. “Fermer le site serait un grave préjudice au pays et à ses habitants.”

Environ une semaine plus tard, en juillet, dans les premiers jours au pouvoir du président Ferdinand Marcos Jr., la Cour d’appel de Manille a confirmé la condamnation pour diffamation en ligne de Ressa et d’un ancien journaliste de Rappler dans un procès distinct et a imposé une peine de prison plus longue pouvant aller jusqu’à six ans. ans, huit mois et 20 jours pour les deux. Leurs avocats ont fait appel pour qu’ils ne soient pas emprisonnés et que le site d’information ne fonctionne pas.

La décision a incité le comité Nobel norvégien à réagir, la présidente du comité, Berit Reiss-Andersen, affirmant qu’elle “souligne l’importance d’un journalisme libre, indépendant et factuel, qui sert à protéger contre les abus de pouvoir, les mensonges et la propagande de guerre”.

L’étonnante montée au pouvoir de Marcos Jr., le fils d’un dictateur accusé d’atrocités et de pillage généralisés des droits de l’homme qui a été évincé lors d’un soulèvement pro-démocratie en 1986, a été une nouvelle réalité sur l’étendue de la désinformation et des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux qui Rappler et d’autres organes de presse indépendants se sont débattus aux Philippines.

Les critiques ont attribué sa victoire électorale écrasante à une propagande en ligne bien financée, qui, selon eux, a blanchi l’histoire de la famille Marcos et souligné la puissante influence des médias sociaux dans un pays considéré comme l’un des plus grands utilisateurs d’Internet au monde.

Interrogé sur Ressa et Rappler lors d’une apparition au siège de l’Asia Society à New York le mois dernier, Marcos Jr. a déclaré que son administration n’interférerait pas dans les affaires judiciaires. Il n’a fait aucune mention des allégations de répression des médias par son prédécesseur.

Un particulier a déposé les deux affaires de diffamation en ligne contre elle, a-t-il dit, et a ajouté que l’ordonnance de fermeture découlait d’une violation de la loi.

“Ce qui s’est passé avec Maria Ressa et Rappler, c’est qu’il a été déterminé qu’il s’agissait d’une entreprise étrangère”, a déclaré Marcos Jr. “Et ce n’est pas autorisé dans nos règles, dans notre loi.”

Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredi à Oslo.

—Lynn Berry et Jim Gomez, Associated Press

