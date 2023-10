Les lauréats du prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les points quantiques ont été divulgués très tôt, puis annoncés

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi à trois scientifiques américains pour la « découverte et la synthèse de points quantiques ».

Le prix a été décerné aux scientifiques Moungi Bawendi du Massachusetts Institute of Technology, Louis Brus de l’Université de Columbia et Alexi Ekimov de Nano crystals Technology Inc.

Le trio a été reconnu pour son travail sur de minuscules particules qui ne mesurent que quelques atomes de diamètre et dont les électrons ont contraint le mouvement. Cela affecte la façon dont ils absorbent et libèrent la lumière visible, permettant des couleurs très vives. Ils sont utilisés dans de nombreux appareils électroniques, comme les écrans LED, et peuvent être utilisés pour aider les chirurgiens spécialisés dans le cancer.

« Ces minuscules particules ont des propriétés uniques et diffusent désormais leur lumière depuis les écrans de télévision et les lampes LED. Elles catalysent des réactions chimiques et leur lumière claire peut éclairer le tissu tumoral pour un chirurgien », selon l’Académie royale des sciences de Suède, qui a annoncé le prix en 2017. Stockholm.

Cette annonce intervient après que la chaîne publique suédoise SVT a déclaré que l’Académie royale des sciences de Suède avait peut-être annoncé les gagnants prématurément. SVT a déclaré que l’académie avait envoyé par erreur un communiqué de presse tôt mercredi contenant les noms des personnes honorées.

Bawendi a déclaré par téléphone qu’il avait été réveillé par l’académie suédoise et qu’il n’était pas au courant de la fuite.

L’Académie, qui décerne les prix de physique, de chimie et d’économie, sollicite les candidatures un an à l’avance auprès de milliers de professeurs d’université et d’autres universitaires du monde entier.

Un comité pour chaque prix discute ensuite des candidats lors d’une série de réunions tout au long de l’année. À la fin du processus, le comité présente une ou plusieurs propositions à l’ensemble de l’académie pour vote. Les délibérations, y compris les noms des nominés autres que les gagnants, restent confidentielles.

En 1993, le lauréat en chimie Moungi Bawendi a révolutionné les méthodes de fabrication des points quantiques, rendant leur qualité extrêmement élevée – une condition préalable vitale à leur utilisation dans la nanotechnologie d’aujourd’hui.#PrixNobel pic.twitter.com/VSkyvr47l0 —@Prix Nobel

Le prix Nobel a été créé par le riche inventeur suédois Alfred Nobel, qui, dans son testament, a dicté que sa succession serait utilisée pour financer « des prix à ceux qui, au cours de l’année précédente, ont conféré le plus grand bénéfice à l’humanité ». Les premiers prix furent décernés en 1901.

Les lauréats des prix Nobel de cette année recevront 1 million de couronnes supplémentaires par rapport à l’année dernière, en partie parce que la couronne suédoise a perdu environ 30 pour cent de sa valeur par rapport à l’euro au cours de la dernière décennie. Le prix en argent de 11 millions de couronnes suédoises équivaut à 1,36 million de dollars canadiens.

Les distinctions décernées en chimie font suite aux annonces Nobel faites cette semaine en médecine et en physique. Le prix de littérature sera annoncé jeudi, et le lauréat du prix Nobel de la paix sera dévoilé vendredi.

Le prix d’économie est annoncé le 9 octobre.

Les prix Nobel sont remis aux lauréats le 10 décembre.