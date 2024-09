Les lauréats du prix Fritz Pölking se concentrent tous deux sur les dommages causés à la faune par l’urbanisation

Le lauréat du prix Fritz Pölking a été annoncé dans le cadre du concours européen de photographe animalier de l’année, présenté par la Société allemande de photographie de la nature.

Dans le cadre du concours du « European Wildlife Photographer of the Year », la Société allemande pour la photographie de la nature (GDT) et Tecklenborg-Verlag ont décerné ce prix 17 fois depuis le décès de Fritz Pölking en 2007.

Le prix est décerné chaque année pour un travail photographique exceptionnel, et le lauréat de cette année est Hector Cordero pour ses photographies documentant les dangers de la lumière et du verre pour les oiseaux migrateurs qui s’écrasent chaque année sur les gratte-ciel de New York.

(Crédit photo : GDT EWPY 2024, Prix Fritz Pölking, Hector Cordero)

Fritz Pölking était membre fondateur et membre honoraire de la Société allemande de photographie de la nature, décédé en 2007.

Selon la société :

« Son travail a reçu une reconnaissance internationale à de nombreuses reprises et nombre de ses photographies sont entrées dans la mémoire collective. De nombreux livres, conférences et ateliers ont servi de base à Fritz Pölking pour atteindre des personnes du monde entier ; son travail reste une source d’inspiration et de motivation pour de nombreux photographes. »

(Crédit photo : GDT EWPY 2024, Prix Fritz Pölking, Hector Cordero)

Codero travaille sur sa série depuis quatre ans. Aux États-Unis seulement, environ 624 millions d’oiseaux meurent chaque année à cause de collisions avec des surfaces vitrées, New York étant l’épicentre de ces collisions, avec 230 000 oiseaux qui meurent chaque année.

Il a commencé à photographier les oiseaux par admiration pour leur beauté, puis le temps a commencé à prendre conscience des défis et des menaces auxquels les oiseaux migrateurs sont confrontés. Par conséquent, sa photographie a adopté une approche plus axée sur la conservation, documentant délibérément des problèmes pour raconter des histoires que certains ne veulent peut-être pas reconnaître.

(Crédit photo : GDT EWPY 2024, Prix Fritz Pölking Junior, Gianluca Damiani)

Il combine actuellement son travail de scientifique et de communicateur avec son rôle de guide nature et de photographe de conservation.

Hans-Peter Schaub, membre du jury, a commenté : « Hector a réussi à raconter une histoire avec seulement quelques images, une histoire compréhensible même sans texte d’accompagnement. Le jury a particulièrement apprécié qu’il ne se soit pas concentré uniquement sur les aspects incontestablement dramatiques et décourageants, mais qu’il ait également montré comment le problème peut être atténué, même s’il n’est pas entièrement résolu. »

(Crédit photo : GDT EWPY 2024, Prix Fritz Pölking Junior, Gianluca Damiani)

Gianluca Damiani a remporté le prix Fritz Pölking Junior avec sa série, également axée sur la survie de la faune et l’urbanisation, documentant les luttes auxquelles la faune est confrontée dans la jungle urbaine de Rome.

Damiani a dit :

« Dans les zones urbaines, les animaux sauvages doivent procéder à de nombreux ajustements comportementaux et physiologiques pour pouvoir exploiter ce type d’habitat en expansion. Si de nombreuses espèces sont affectées négativement par l’urbanisation croissante, d’autres sont capables de s’adapter au niveau comportemental et génétique aux grandes métropoles telles que Rome.

(Crédit photo : GDT EWPY 2024, Prix Fritz Pölking Junior, Gianluca Damiani)

Les deux lauréats seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix du concours European Wildlife Photographer of the Year 2024 au Festival international de photographie de la nature GDT, le vendredi 25 octobre 2024 à 18 heures à Lünen an der Lippe. L’entrée à la cérémonie de remise des prix et au vernissage de l’exposition est gratuite.

