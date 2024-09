Les lauréats du prix du photographe astronomique de l’année présentent des éclipses extraordinaires et de magnifiques galaxies

L’Observatoire royal de Greenwich, en partenariat avec Magazine de la BBC Sky at Nighta annoncé les magnifiques gagnants de son 16e concours annuel de photographe d’astronomie de l’année. Les images montrent certains des objets et événements cosmiques les plus incroyables de l’Univers.

Photographe d’astronomie de l’année

Ryan Imperio a remporté le titre de « Photographe d’astronomie de l’année » et un prix de 10 000 £ pour sa superbe image, Ombres déformées de la surface de la Lune créées par une éclipse annulaire. La photo montre la progression de Perles de Baily pendant l’éclipse annulaire de 2023.

« Les grains de Baily se forment lorsque la lumière du soleil traverse les vallées et les cratères de la surface de la Lune », explique l’Observatoire royal, « et ne sont visibles que lorsque la Lune entre ou sort d’une éclipse. » Étant donné la nature à très court terme des grains de Baily, il faut un photographe expert et préparé pour les capturer dans une seule image, sans parler de l’image composite progressive d’Imperio.

« Les images sélectionnées chaque année sont absolument époustouflantes et je suis à la fois ravi et honoré d’avoir ma photo parmi elles », déclare Imperio. « J’avais espéré que mon image serait partagée d’une manière ou d’une autre, mais je ne m’attendais pas à être sélectionné comme gagnant, et encore moins comme grand gagnant ! »

« C’est une analyse impressionnante des quelques secondes fugaces pendant lesquelles les grains de Baily sont visibles. Cette image m’a captivée et émerveillée. C’est un travail exceptionnel qui mérite une grande reconnaissance », ajoute la juge du concours, la météorologue Kerry-Ann Lecky Hepburn.

Jeune photographe astronomique de l’année

Daniele Borsari a remporté le prix du Jeune photographe d’astronomie de l’année et 1 500 £ pour l’image, NGC 1499, une Californie poussiéreuse.

Le juge et artiste Neal White commente que l’image de Borsari « démontre que l’avenir de la photographie astronomique est porté sans crainte et ouvertement par une nouvelle génération ».

Images gagnantes supplémentaires

Au-delà des deux photos gagnantes, les juges ont sélectionné des finalistes et des photos très appréciées. Peter Ward a pris la deuxième place pour son image, Chronographe Coronalqui montre la couronne solaire au maximum et au minimum solaires. Étant donné le cycle solaire qui dure des années, Ward a pris les images pour créer ce composite à six ans d’intervalle.

Andras Papp Le bleu devient rouge, notre soleil tourne a mérité des félicitations. L’image montre les mouvements de la surface solaire tels qu’ils sont capturés à travers un spectrographe à fente imprimé en 3D connecté à un télescope. La configuration peut montrer quand la masse de la surface solaire est sur le point d’éjecter de la matière vers la Terre (décalage vers le bleu) ou loin d’elle (décalage vers le rouge).

« J’ai eu une fois de plus le grand privilège de faire partie du jury du prix du photographe astronomique de l’année. Nous recevons une multitude d’œuvres étonnantes et c’est une joie de voir ce que produisent les meilleurs astrophotographes du monde », déclare le Dr Ed Bloomer, astronome à l’Observatoire royal de Greenwich. « Il est vrai que choisir les lauréats est un processus long et très débattu au sein du jury. »

« Cette année, j’ai personnellement apprécié ce que je considère comme une très bonne performance dans la catégorie Aurorae. Les jeunes participants sont également très impressionnants et le prix Annie Maunder pour l’innovation en matière d’image est surprenant, beau et intrigant. Mais il y a des merveilles dans toutes les catégories. Essayez de voir autant que possible à l’exposition, vous serez ébloui par ce qui a été créé », ajoute Bloomer.

Gagnants des catégories

En parlant de la catégorie Aurorae, elle est l’une des sept catégories du concours Astronomy Photographer of the Year. Chaque lauréat de catégorie reçoit 1 500 £ et est présenté ci-dessous. Les lauréats des deux prix spéciaux du concours, le prix Sir Patrick Moore du meilleur nouveau venu et le prix Annie Maunder de l’innovation en matière d’image, reçoivent chacun 750 £ et sont également présentés ci-dessous.

Plus d’informations sur le concours du photographe astronomique de l’année

« Ce fut un privilège de juger le concours du Photographe d’astronomie de l’année. La diversité et la qualité des images, dont certaines semblent impossibles à photographier, sont stupéfiantes », déclare Victoria Lane, conservatrice principale de l’art et de l’identité aux Royal Museums Greenwich. « J’ai été particulièrement impressionnée par la créativité et les approches innovantes des candidatures à notre Prix Annie Maunder pour l’innovation en matière d’image, qui met l’accent sur l’art plutôt que sur la science de l’espace. »

Tous les gagnants seront présentés dans une exposition au National Maritime Museum de Londres. L’exposition débutera le 13 septembre et l’entrée sera gratuite. Les images gagnantes seront également incluses dans un livre, Photographe d’astronomie de l’année, Collection 13disponible pour 30 £.

En plus des photographies gagnantes présentées ci-dessus, le concours désigne également les finalistes et les images hautement recommandées pour chaque catégorie. Ces photos supplémentaires, qui sont également époustouflantes, sont disponibles pour consultation sur le site Site Web du photographe d’astronomie de l’année et dans l’exposition.

Crédits images : Photographe d’astronomie de l’année 16 de l’Observatoire royal de Greenwich (2024). Tous les photographes sont crédités dans les légendes des photos individuelles.