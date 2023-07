Les lauréats des World Soccer Talk Awards 2023 annoncés

Lors de l’édition 2023 des World Soccer Talk Awards, plus de 39 000 votes ont été exprimés pour désigner le meilleur des médias de football en anglais. Dans les catégories pour les présentateurs, la couverture télévisée, les podcasts et plus encore, vous avez choisi vos favoris du monde de la couverture du football. Et maintenant, nous sommes fiers de présenter les gagnants des World Soccer Talk Awards 2023.

Vous trouverez ci-dessous les lauréats de cette année, alors voyez si vos favoris ont gagné.

Gagnants des World Soccer Talk Awards 2023 :

Meilleure couverture télévisée

Les deux premières places se sont inversées à partir de 2022, CBS Sports dépassant NBC Sports en tant que meilleurs chiens.

La couverture de CBS sur Paramount +, CBS Sports Network et le nouveau réseau CBS Sports Golazo était suffisante pour pousser CBS au sommet. En tant que siège d’une liste sans cesse croissante de compétitions de football, y compris la Ligue des champions de l’UEFA, la NWSL, etc., CBS est rapidement devenue une destination de football incontournable pour les fans aux États-Unis.

Gagnant: CBS Sport

Finaliste: NBC Sports

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleure couverture télévisée.

Meilleur service de diffusion en continu

CBS a renversé une autre course, avec Paramount + renversant le vainqueur de 2022 ESPN +.

Le large éventail de compétitions de haut niveau, dont la plus grande de toutes, la Ligue des champions, a été un succès auprès des lecteurs. Le réseau CBS Sports Golazo est également disponible sur le service, qui comprenait l’ajout surprise de certains matchs de l’US Open Cup cette saison. Et bien sûr, Paramount + va au-delà du sport, avec une tonne d’émissions et de films également inclus.

Gagnant: Paramount+

Finaliste: ESPN+

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur service de streaming.

Meilleur présentateur de télévision

Kate Abdo a été couronnée meilleure présentatrice télé pour 2023, devançant Rebecca Lowe. C’est une autre victoire pour la famille CBS Sports, car Abdo anime la couverture de l’UEFA Champions League et de la Concacaf Nations League sur Paramount +.

Gagnant: Kate Abdo

Finaliste: Rebecca Lowe

Voir les résultats des votes sur la page Meilleur présentateur TV.

Meilleur analyste de studio

Dans une course à deux chevaux, Alexis Guerreros a battu son collègue analyste de CBS Sports Thierry Henry pour les plus grands honneurs. Le Cooligans Le co-animateur du podcast a rejoint l’émission Morning Footy sur le réseau CBS Sports Golazo lors de son lancement ce printemps, et sa comédie s’est ajoutée à l’émission.

Gagnant: Alexis Guerreros

Finaliste: Thierry Henry

Consultez les résultats des votes sur la page Best Studio Analyst.

Meilleur commentateur :

Ce fut une lutte serrée jusqu’à l’arrivée, mais Keith Costigan s’est imposé pour remporter le titre de meilleur commentateur 2023.

Avec une expérience d’appel de matchs en Bundesliga, Gold Cup et Europa League, Costigan est devenu l’une des principales voix de la MLS en 2023 au sein de l’équipe de commentaires du MLS Season Pass.

Gagnant: Keith Costigan

Finaliste: Rob Palmier

Voir les résultats des votes sur la page du meilleur commentateur.

Meilleur co-commentateur :

L’une des voix les plus prolifiques et les plus connues du football de notre époque s’est enfuie avec le prix du meilleur co-commentateur pour 2023. Avec 60% des voix et aucun autre nominé ne recueillant plus de 6%, celui-ci l’un des les catégories les plus déséquilibrées cette année.

Beglin est une voix familière pour les fans qui se sont connectés à la Premier League sur NBC Sports la saison dernière, à travers les États-Unis, NBC et Peacock.

Gagnant: Jim Beglin

Finaliste: Stewart Robson

Voir les résultats des votes sur la page Meilleur co-commentateur.

Meilleure chaîne YouTube :

Nous avons un nouveau meilleur chien pour la meilleure chaîne YouTube, alors que ESPN FC a dépassé le vainqueur de 2022, Tifo Football, dans une bataille serrée.

ESPN lui-même ne diffusera peut-être plus autant de football en direct qu’auparavant. Mais l’équipe ESPN FC offre toujours une couverture et une analyse robustes et diversifiées du jeu mondial quotidiennement pour « Le leader mondial du sport. »

Gagnant: ESPN FC

Finaliste: Tifo Football

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleure chaîne YouTube.

Meilleure chaîne YouTube de fans :

Les vainqueurs de l’année dernière, Redmen TV, doivent se contenter d’une médaille d’argent en 2023, alors qu’ils ont atteint la première place cette année.

Le Bayern View vous donne le point de vue des fans sur l’un des plus grands clubs du monde et l’équipe la plus dominante de l’histoire récente de l’Allemagne, le Bayern Munich. Qu’il s’agisse d’actualités sur les transferts, de réactions de match ou de critiques de maillots, The Bayern View a couvert le FCB.

Gagnant: La vue du Bayern

Finaliste: Télévision des hommes rouges

Consultez les résultats des votes sur la page de la chaîne YouTube du meilleur fan.

Meilleure émission de télévision quotidienne :

Nouvelle catégorie pour 2023, la Meilleure émission quotidienne a été décernée à Foot du matin!

Le nouvel ajout de CBS Sports, dans le cadre du réseau CBS Sports Golazo, s’est avéré très populaire auprès des fans. La couverture quotidienne et l’équipe du studio ont été un ajout très bienvenu au paysage de la couverture du football.

Gagnant: Foot du matin

Finaliste: ESPN FC

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleure émission de télévision quotidienne.

Meilleur podcast :

Le premier gagnant répété de 2022, c’est The Scuffed Podcast qui conserve sa couronne de meilleur podcast 2023!

Plus de 17 000 lecteurs ont voté et ont fait de The Scuffed Podcast le favori incontesté cette année, battant Caught Offside avec 56 % des voix contre 34 %. Couvrant les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis, Éraflé continue de fournir des informations de qualité sur le jeu américain.

Gagnant: Le podcast éraflé

Finaliste: Pris hors-jeu

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur podcast.

Meilleur podcast de club :

L’hôte Chuck Smith et Bavarian Football Works remportent une fois de plus les honneurs en tant que meilleur podcast de club pour 2023. Ce podcast du Bayern Munich a repoussé une solide performance du Charlotte Soccer Show pour conserver le titre, avec 54 % des voix.

Gagnant: Le football bavarois fonctionne

Finaliste: Spectacle de football de Charlotte

Consultez les résultats des votes sur la page du podcast du meilleur club.

Meilleur hébergeur de podcast :

C’est un autre gagnant à répétition. Spectacle de football total l’animateur de podcast Taylor Rockwell a de nouveau remporté le titre de meilleur hôte de podcast, remportant la course avec près de 50% des votes Les hommes en blazer Roger Bennett.

Félicitations à Taylor et aux Spectacle de football total équipage.

Gagnant: Taylor Rockwell

Finaliste: Roger Bennett

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur hébergeur de podcasts.

Meilleur analyste de podcast :

Pour la deuxième année consécutive, Herculez Gomez termine à la première place. L’expert de la Bundesliga Rafa Honigstein occupe la deuxième place dans la catégorie 2023 du meilleur analyste de podcast.

L’ancien attaquant de l’USMNT et Football Amériques le co-animateur a remporté une victoire relativement facile avec 45% des voix en route vers un titre répété.

Gagnant: Hercule Gomez

Finaliste: Rafa Honigstein

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur analyste de podcast.

Meilleur site Web :

Bouge, L’athlétisme – il y a un nouveau meilleur site Web en ville. Football égaliseur a devancé le lauréat 2022 pour remporter le prix 2023.

Égaliseur offre une couverture inégalée concernant l’USWNT, la NWSL et l’ensemble du football féminin. Avec l’imminence de la Coupe du monde féminine 2023 et le jeu féminin qui continue de croître et de s’améliorer dans le monde entier – y compris l’ajout prochain d’une deuxième ligue américaine de D1 – Égaliseur Football est une ressource essentielle.

Gagnant: Football égaliseur

Finaliste: L’athlétisme

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur site Web.

Meilleur écrivain :

L’Athlétisme Tom Bogert est votre choix pour le prix du meilleur écrivain 2023 !

Couvrant la MLS et les discussions sur les transferts, les reportages de Bogert sur les plus hauts niveaux du jeu américain lui ont valu les plus hautes distinctions des World Soccer Talk Awards 2023.

Gagnant: Tom Bogert

Finaliste: Elias Burk

Voir les résultats des votes sur la page Meilleur écrivain.

Merci à tous ceux qui ont voté pour les prix de cette année et félicitations à tous les gagnants des World Soccer Talk Awards !