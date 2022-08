Les lauréats des World Soccer Talk Awards 2022 annoncés

Lors de l’édition 2022 des World Soccer Talk Awards, plus de 66 000 votes ont été exprimés pour désigner le meilleur des médias de football en anglais. Représentant plusieurs catégories, dont le meilleur podcast, site Web, couverture télévisée, chaîne YouTube, commentateur, présentateur et plus encore, les candidats ont été nominés et votés par les fans de football du monde entier.

Vérifiez si les nominés pour lesquels vous avez voté ont réussi à être honorés comme les meilleurs de leur catégorie.

Sans plus tarder, voici les gagnants des World Soccer Talk Awards 2022 :

Meilleure couverture télévisée

En ce qui concerne la meilleure couverture du football à la télévision, les lecteurs de World Soccer Talk ont ​​élu NBC Sports comme le meilleur. Face à la rude concurrence de CBS Sports et d’autres, NBC Sports fait toujours la loi. Depuis 2013, NBC Sports a amené la Premier League anglaise dans des millions de foyers chaque semaine avec une bonne couverture constante.

CBS Sports est sur leurs talons, mais NBC Sports est toujours le favori parmi la majorité des fans de football aux États-Unis. En août, NBC Sports entame sa 10e année consécutive de couverture de la Premier League.

Gagnant: NBC Sports

Finaliste: CBS Sports

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleure couverture télévisée.

Meilleur service de diffusion en continu

Tout le monde a son service de streaming préféré, mais le plus préféré des fans de football est ESPN+. Le service de streaming a été élu numéro un par les lecteurs de World Soccer Talk. Avec ESPN + offrant LaLiga, Bundesliga, Championnat d’Angleterre, MLS, FA Cup, League Cup, Liga MX et Copa del Rey, nous ne sommes pas surpris qu’il soit numéro un.

Gagnant: ESPN+

Finaliste: Paramount+

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur service de streaming.

Meilleur présentateur de télévision

Dans un bouleversement, la présentatrice de CBS Sports, Poppy Miller, a été élue meilleure présentatrice de télévision en 2022. En tant que l’un des hôtes de CBS Sports HQ, ainsi que présentatrice familière sur la couverture de la Serie A par CBS Sports, Poppy Miller a fait un travail fantastique à trouver l’équilibre entre divertissement léger et analyse approfondie. En tant que supporter de Nottingham Forest également, comment ne pas aimer voir sa joie à l’écran après que son club préféré ait été promu en Premier League anglaise ? Poppy a un bel avenir devant elle, et nous sommes reconnaissants qu’elle couvre le sport à la télévision américaine et en streaming.

Gagnant: Coquelicot Miller

Finaliste: Rebecca Lowe

Voir les résultats des votes sur la page Meilleur présentateur TV.

Meilleur analyste de studio

Quiconque a regardé la couverture de la Serie A de CBS Sports au cours des deux dernières saisons aura remarqué l’excellent travail de l’analyste de studio Mike Grella. En tant qu’ancien joueur et dépisteur, Grella combine un amour pour le football italien avec une compréhension honnête et profonde du jeu.

Grella a fait un bon début en tant qu’analyste à la télévision. Il est à l’aise devant la caméra et a une excellente chimie avec les autres analystes du studio.

Nous nous attendons à ce que l’étoile de Grella continue de monter.

Gagnant: Mike Grelle

Finaliste: Jamie Carragher

Consultez les résultats des votes sur la page Best Studio Analyst.

Meilleur commentateur :

Dans le plus grand résultat surprise des World Soccer Talk Awards, Ramses Sandoval a été élu meilleur commentateur. Ce n’est pas que Sandoval n’est pas un excellent commentateur. Il réussit bien sur les émissions de TUDN et MLS. C’est le fait qu’il a pu obtenir plus de votes que les plus grands noms du monde des commentaires de football en anglais.

Sandoval a beaucoup de qualités en tant qu’annonceur, y compris sa capacité à mélanger des mots anglais dans ses commentaires en espagnol. Nous avons également apprécié nombre de ses commentaires en anglais sur les jeux MLS.

Gagnant: Ramsès Sandoval

Finaliste: Chris Wyttingham

Voir les résultats des votes sur la page du meilleur commentateur.

Meilleur co-commentateur :

Lorsqu’il s’agit de profiter d’un match de football, le rôle d’un commentateur est essentiel. Cependant, un co-commentateur peut amener la diffusion à un autre niveau en proposant une analyse qui vous aide à voir des choses que vous n’aviez pas remarquées auparavant. C’est un travail difficile et une forme d’art en soi, mais cela dépend aussi en grande partie de l’alchimie avec l’annonceur principal.

Dans la catégorie du meilleur co-commentateur, félicitations à Taylor Twellman d’ESPN pour avoir été élu numéro un, battant Stu Holden de FOX Sports qui est arrivé juste derrière.

Qu’il s’agisse de la FA Cup, de la MLS ou de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Taylor Twellman est le numéro un.

Gagnant: Taylor Twellman

Finaliste: Stu Holden

Voir les résultats des votes sur la page Meilleur co-commentateur.

Meilleure chaîne YouTube :

Il n’est pas étonnant que Tifo Football ait pu être racheté récemment par L’athlétisme. Tifo Football a une perspective unique sur le jeu mondial dans la façon dont il utilise la vidéo pour faire passer son analyse.

Tifo Football est une bouffée d’air frais, il n’est donc pas étonnant que les fans de football du monde entier lui aient décerné l’honneur de la meilleure chaîne YouTube. Toutes nos félicitations.

Gagnant: Tifo Football

Finaliste: Mark Goldbridge – C’est le football

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleure chaîne YouTube.

Meilleure chaîne YouTube de fans :

Parmi toutes les nombreuses chaînes YouTube de fans liées au club, Redmen TV continue de mener le peloton avec une couverture approfondie et une base de fans fervente qui partage sa passion pour le Liverpool Football Club.

La populaire Redmen TV a pu s’élever au-dessus des chaînes YouTube des fans pour Tottenham Hotspur, Arsenal et Chelsea pour remporter les honneurs. Félicitations à l’équipe de travail acharnée de Redmen TV.

Gagnant: Télévision des hommes rouges

Finaliste: WeAreTottenhamTV

Consultez les résultats des votes sur la page de la chaîne YouTube du meilleur fan.

Meilleur podcast :

Face à la concurrence acharnée de certains des podcasts les plus populaires de l’autre côté de l’étang, les podcasts de football américains ont remporté avec brio les honneurs dans la catégorie Meilleur podcast.

The Scuffed Podcast, une émission en profondeur sur l’équipe nationale masculine de football des États-Unis, les joueurs qui pourraient un jour l’améliorer et le football américain en général, arrive au premier rang.

Félicitations à l’équipe de The Scuffed Podcast.

Gagnant: Le podcast éraflé

Finaliste: Le Football OG

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur podcast.

Meilleur podcast de club :

Dans l’une des catégories les plus disputées, les supporters du Bayern Munich ont fait flotter leur drapeau pour le podcast Bavarian Football Works, l’aidant notamment à vaincre la rude concurrence des supporters de Tottenham Hotspur.

Animé par Chuck Smith de SB Nation, le podcast américain fait un excellent travail pour couvrir tous les sujets importants concernant l’équipe de football numéro un d’Allemagne. Félicitations à l’équipe Bavarian Football Works et bonne chance pour la saison 2022/23.

Gagnant: Le football bavarois fonctionne

Finaliste: La vue du chemin

Consultez les résultats des votes sur la page du podcast du meilleur club.

Meilleur hébergeur de podcast :

En tant qu’hôte de la Spectacle de football total podcast, Taylor Rockwell continue d’être une voix familière pour les auditeurs de podcast aux États-Unis. Depuis 2009, Rockwell a contribué à cultiver un public fidèle d’auditeurs compte tenu de son large éventail de sujets qu’il couvre sur le podcast.

Félicitations à Taylor et au Spectacle de football total équipage pour ce grand honneur.

Gagnant: Taylor Rockwell

Finaliste: James Richardson

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur hébergeur de podcasts.

Meilleur analyste de podcast :

Apparu sur FOX Sports et ESPN, Herculez Gomez ne se retient jamais et dit toujours ce qu’il pense. Ces attributs sont si difficiles à trouver dans les médias de football américains, ce qui est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous – et les fans de football – aimons entendre l’analyse de Herc.

En tant qu’analyste sur Football AmériquesHerc fait équipe avec l’animateur et présentateur Sebastian Salazar.

Gagnant: Hercule Gomez

Finaliste: Rafa Honigstein

Consultez les résultats du vote sur la page Meilleur analyste de podcast.

Meilleur site Web :

Lancé il y a six ans dans le but de fournir une couverture plus intelligente aux fans inconditionnels, L’athlétisme a accompli beaucoup de choses en peu de temps, ce qui a conduit à être acquis par Le New York Times plus tôt cette année.

félicitations à L’athlétisme d’être reconnu comme le meilleur site Web de football.

Gagnant: L’athlétisme

Finaliste: ESPN FC

Consultez les résultats des votes sur la page Meilleur site Web.

Meilleur écrivain :

Parmi toutes les catégories des World Soccer Talk Awards 2022, les nominés du meilleur écrivain sont généralement ceux qui n’aiment pas faire tout un plat d’être nominés. La plupart des journalistes s’intéressent aux sujets sur lesquels ils écrivent plutôt qu’à eux-mêmes. Et cela ne pourrait pas être plus vrai lors du vote pour le prix du meilleur écrivain 2022.

Parmi une rude concurrence dans la catégorie, le journaliste qui a reçu le plus de votes est Jonathan Tannenwald de The Philadelphia Inquirer. Qu’il s’agisse de football féminin, de l’Union de Philadelphie ou du football américain en général, vous aurez du mal à trouver un journaliste qui travaille aussi dur que Tannenwald. Ce n’est pas un travail facile non plus. On peut toujours s’attendre à ce que Tannenwald pose les questions difficiles. Mais au cœur de l’histoire se trouve un amour du jeu et un désir de vérité.

Gagnant: Jonathan Tannenwald

Finaliste: Pablo Maurer

Voir les résultats des votes sur la page Meilleur écrivain.