Les lauréats des prix des résumés annoncés à ASTRO 2023

1er octobre 2023 — Les gagnants du Prix du résumé 2023 ont été annoncés par le Société américaine de radio-oncologie (ASTRO) pendant son 65e réunion annuelle, ASTRO 2023, qui se tiendra du 1er au 4 octobre à San Diego, en Californie. Les gagnants sont choisis en fonction de leurs notes évaluées par les pairs et de l’examen final des résumés par le comité directeur de l’assemblée annuelle.

Prix ​​Leibel

Le prix Steven A. Leibel a été créé à la mémoire de Steven A. Leibel, MD, FASTRO, ancien membre du conseil d’administration de l’American Board of Radiology (ABR) et ancien président de l’ABR ainsi que d’ASTRO. Le Fondation du Conseil américain de radiologie offre à deux lauréats 2 000 $ chacun lors de l’assemblée annuelle d’ASTRO. Les gagnants ont été sélectionnés par la direction d’ASTRO à partir des résumés désignés comme présentations en plénière ou en essais cliniques.

Les deux lauréats du Prix Leibel 2023 de cette année sont :

Vinai Gondi, MD, Médecine du Nord-Ouest Centre de lutte contre le cancer, Warrenville et Centre de protons de médecine du Nord-Ouestpour « Résultats des critères d’évaluation principaux du NRG CC003 : essai de phase IIR/III d’irradiation crânienne prophylactique (PCI) avec ou sans évitement de l’hippocampe (HA) pour le cancer du poumon à petites cellules (SCLC).

Bradford Hoppe, MD, MPH, FASTRO, Clinique Mayo en Floride« Radiothérapie consolidée à la place d’une greffe de cellules souches autologues chez les patients atteints d’un lymphome hodgkinien classique (HLc) récidivant/réfractaire (R/R) à faible risque traité avec Nivolumab plus Brentuximab Vedotin : CheckMate 744. »

Prix ​​international du résumé

Le prix international est conçu pour favoriser la formation médicale continue, aider au développement de carrière et aider à établir des relations avec les membres d’ASTRO qui peuvent servir de mentors scientifiques au récipiendaire. Un seul prix est décerné chaque année aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée parmi les candidats. Le prix comprend des honoraires, un certificat de reconnaissance et une inscription gratuite à l’assemblée annuelle.

Le lauréat de cette année est Jose Felipe Munoz Lozano, MD, Hospital Universitario, « Développement et évaluation d’une application mobile pour l’éducation des patients en radiothérapie ».

Bourse de recherche clinique/en sciences fondamentales pour résident

Ce prix récompense la recherche clinique réalisée par de jeunes scientifiques. Il est accordé au meilleur auteur résident d’une étude significative en radiobiologie, recherche clinique et physique. Le prix comprend des honoraires, un certificat de reconnaissance et une inscription gratuite à l’assemblée annuelle.

Le prix du congrès annuel ASTRO 2023 a été décerné à : Alexandre Allen, MD, École de médecine de l’Université du Maryland« L’impact d’un navigateur de médecine de précision sur les inégalités associées à l’utilisation de tests génomiques chez les hommes noirs atteints d’un cancer de la prostate. »

Prix ​​​​de résumé d’infirmière

Ce prix vise à promouvoir la recherche clinique auprès des infirmières en radio-oncologie. Jusqu’à deux prix sont décernés aux résumés les mieux notés d’un soumissionnaire possédant un titre d’infirmière. Les gagnants reçoivent un certificat de reconnaissance et une inscription gratuite à l’assemblée annuelle.

Michelle Wear, MSN, Clinique Mayoa reçu le Nurse Abstract Award 2023 pour « Soulagement rapide de la douleur : clinique de radiothérapie palliative à accès rapide dirigée par un fournisseur de pratique avancée. »

Plus d’information: www.astro.org

Participez ici avec plus d’actualités ASTRO 2023 d’ITN ici.