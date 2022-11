Les lauréats des prix Apple App Store pour 2022 annoncés

Les dixièmes prix annuels de l’App Store d’Apple sont arrivés et les meilleures applications et jeux pour 2022 sélectionnés par l’équipe éditoriale de l’App Store sont maintenant couronnés. Les catégories couvrent les meilleures applications et jeux pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Nous avons également des gagnants pour l’application Apple Watch de l’année, le jeu Apple Arcade de l’année et cinq gagnants de l’impact culturel.

Être réel est le grand gagnant qui remporte l’application iPhone de l’année. L’application de médias sociaux permet aux utilisateurs de partager une photo de leur selfie et de leur caméra arrière une fois par jour. Une fois votre capture quotidienne publiée, vous pouvez voir ce que font vos amis à partir de leurs publications.







BeReal – Application iPhone de l’année

EA Apex Legends Mobile est le jeu iPhone de l’année. Le jeu de tir Battle Royale basé sur la stratégie apporte les personnages légendaires de la série Apex Legends à une expérience multijoueur mobile.







Apex Legend Mobile – Jeu iPhone de l’année

Série plus douce est l’application Apple Watch de l’année. L’objectif de cette application de bien-être est d’aider les utilisateurs à équilibrer leur forme physique et leur repos.







Gentler Streak – Application WatchOS de l’année

Bonnes notes 5 remporte le titre d’application iPad de l’année. Il s’agit d’une application de prise de notes qui offre une prise en charge Apple Pencil de premier ordre, des outils de collaboration et un balisage PDF.







GoodNotes 5 – Application iPad de l’année

Moncage est le jeu iPad de l’année. C’est une nouvelle approche du genre d’aventure de puzzle avec tous les niveaux se déroulant à l’intérieur d’un cube mystérieux avec des designs uniques pour chaque niveau.







Moncage – Jeu iPad de l’année

MacFamillyTree 10 est l’application Mac de l’année. C’est un logiciel de généalogie qui permet aux utilisateurs de générer des arbres généalogiques et d’ajouter des diagrammes, des statistiques, des photos et des extraits sonores.







MacFamillyTree 10 – Application Mac de l’année

Inscryption est le jeu Mac de l’année. Il offre une expérience d’aventure profonde basée sur le jeu de cartes avec des rebondissements surprenants.







Inscryption – Application Mac de l’année

ViX est l’application Apple TV de l’année. Il apporte une large sélection de films espagnols, d’émissions de télévision et de sports en direct dans une seule application.







ViX – Application Apple TV de l’année

El Hijo du développeur HandyGames est le jeu Apple TV de l’année. Ce jeu furtif se déroulant dans le Far West, suit les aventures d’un garçon orphelin de six ans qui navigue à travers les défis de la vie.







El Hijo – Jeu Apple TV de l’année

Consultez la liste complète des gagnants des applications et des jeux dans le lien source ci-dessous.

La source