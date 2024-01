Les lauréats des PCD Innovation Awards annoncés le jour de l’ouverture de la Paris Packaging Week

Les PCD Innovation Awards ont donné le ton de la journée d’ouverture de la Paris Packaging Week 2024, en occupant le devant de la scène pour défendre et célébrer les emballages les plus innovants et les plus beaux techniquement dans les domaines des parfums, des cosmétiques, des soins personnels, des soins capillaires et des soins de la peau.

Le jury, composé de représentants de grandes marques telles que Chanel, Cartier, Interparfums, L’Oréal, The Estée Lauder Companies et Groupe Clarins, entre autres, et présidé par le président du jury et expert en packaging Hervé Bouix, s’est réuni le 14 décembre 2023. , à Jujin New York pour sélectionner les gagnants parmi un pool initial de plus de 220 candidatures.

Au total, 15 prix et 10 certificats ont été remis dans les neuf catégories disputées, sous la présidence du président du jury Bouix et de l’estimé Jean Louis Mathiez, propriétaire de l’entreprise innovante d’emballages cosmétiques Cinqpats, qui a présidé la cérémonie sur la scène de l’économie circulaire au cours de la séance de l’après-midi. le premier jour de la Paris Packaging Week.

Toutes les candidatures finalistes ont été exposées dans une galerie dédiée aux Innovation Awards lors de la Paris Packaging Week, le berceau de l’innovation en matière d’emballage, avec plus de 10 000 visiteurs attendus dans la capitale mondiale du luxe et de la beauté, plus précisément à Paris Expo Port de Versailles.

Naïma Havard, Senior Packaging Development Project Manager chez LVMH Frangrance Brands qui a remporté le certificat pour « Flower By Kenzo Ikebana Eau de Parfum », déclare : « Nous sommes très heureux et honorés d’avoir reçu un certificat pour ce projet, qui a été très difficile, car il intègre l’innovation d’une hotte en verre. Nous avons travaillé en partenariat avec le groupe Pochet qui a été très professionnel et n’a jamais lâché. Ce certificat est donc la reconnaissance d’un travail acharné et d’un an et demi de dévouement à créer quelque chose de spécial pour l’industrie cosmétique.

Durant les deux prochains jours, les quatre salons de la Paris Packaging Week – ADF, PCD, PLD et Packaging Première – permettront aux visiteurs de rencontrer plus de 650 fournisseurs – dont plus de 400 au PCD, présentant les dernières matières et formats.

Les lauréats des PCD Innovation Awards sont les suivants :

Marché de masse du maquillage

Récompense : Mascara Covergirl Lash Blast Cleantopia – Coty

Certificat : Mascara Lift Télescopique L’Oréal Paris – L’Oréal

Maquillage haut de gamme

Récompense : 31 Le Rouge – Chanel Parfums Beauté

Récompense : Rouge Premier – Parfums Christian Dior

Certificat : Poudres pour le visage d’artiste – Make up For Ever SA

Soins personnels

Récompenses : Bouteille Ecorefill Recyclée et Recyclable – L’Occitane en Provence

Prix ​​: Bonne Coloration – L’Oréal

Certificat : Oleor Color en shampooing-ONE PUSH – L’Oréal

Marché de masse des soins de la peau

Récompense : Dermalogica Clear Start Breakout Clearing Booster x Distributeur GREENIS® –

Dermalogique

Certificat : Écran solaire minéral Dermalogica Porescreen SPF40 – Dermalogica

Soins de la peau haut de gamme

Récompense : Sublimage La Crème – Chanel Parfums Beauté

Récompense : Extrait Sublimage Nuit – Chanel Parfums Beauté

Certificat : Dior Prestige Le Nectar Premier – Parfums Christian Dior

Certificat : La Crème Ultime – Amorepacific / Verescence

Parfum Femme

Récompense : Eau de Parfum La Panthère – Cartier Parfums

Récompense : Burberry Her Eau de Parfum – Coty

Certificat : Eau de Parfum Flower By Kenzo Ikebana – Marques de parfums LVMH

Parfum Homme

Récompense : Penhaligon’s – Potions et remèdes – Penhaligon’s

Certificat : JPG Le Male Elixir – PUIG France

Nouvelle édition limitée > 2000

Récompense : Coffrets parfumés – Cartier Parfums

Récompense : Boîte en bois MM Replica – L’Oréal

Certificat : Maquillage de Noël Minaudière 2023 – Parfums Christian Dior

Nouvelle édition limitée < 2000

Prix ​​: L’Or de J’adore de Jean-Michel Othoniel – Parfums Christian Dior

Récompense : Temyris, la minaudière beauté – Aurore & Paul – TEMYRIS

Certificat : Crème Douce Absolue Lancôme x Le Louvre – L’Oréal – Lancôme