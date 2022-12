Les Latino-Américains encouragent Lionel Messi, pas l’Argentine, en finale de la Coupe du monde

Commentez cette histoire Commentaire

BOGOTÁ, Colombie – Lorsque le sujet de l’Argentine est abordé, Jimmy Becerra, comme de nombreux Latino-Américains, roule des yeux. Les stéréotypes sur le pays sud-américain – et en particulier ses fans de football – se sont transmis de génération en génération dans cette partie du monde, y compris dans la famille de Becerra : les Argentins sont arrogants, a déclaré le chauffeur Uber de 35 ans. Ils pensent qu’ils sont supérieurs au reste de leur continent. Au football, dit-il, ils sont insupportables.

Mais cette Coupe du monde, il se fiche de tout ça. Il est tout pour l’Argentine.

Eh bien – pour Messi, au moins.

“Il est temps pour lui d’en gagner un”, a déclaré Becerra. “Non seulement c’est un grand joueur. Il a l’air d’être un gars formidable. …

“Il n’a pas l’air argentin.”

Maintenant, alors que l’Argentine affronte la France lors de la finale de dimanche, sa plus grande star rassemble les Latino-Américains pour encourager un pays qu’ils aiment détester.

Une raison : ils n’ont plus d’options. La Colombie, le Chili et le Pérou n’ont pas participé au tournoi de cette année. Le Mexique, l’Équateur, le Costa Rica et l’Uruguay n’ont pas survécu à la phase de groupes. Le Brésil a été éliminé en quart de finale.

Cela n’a pas été facile. L’équipe nationale argentine de football, double championne du monde, divise depuis longtemps le continent, suscitant à la fois admiration, agacement et jalousie. Mais dans ce qui devrait être la dernière Coupe du monde de Lionel Messi, 35 ans, le capitaine argentin brise en quelque sorte les appréhensions de longue date de la région. sur le pays.

“Les gens ne semblent pas savoir quoi faire”, a déclaré Antonio Casale, un radiodiffuseur colombien. “Ils ne veulent pas que l’Argentine gagne, mais ils veulent que Messi gagne.”

La probable dernière Coupe du monde de Messi inspire l’espoir dans une Argentine assiégée

C’est un mélange compliqué de sentiments qui va au-delà du sport, a déclaré l’historien de l’Université de Buenos Aires Martín Bergel, “une ambivalence quelque part entre la fascination et la répulsion”.

De nombreux Argentins n’apprécient pas la représentation stéréotypée, basée sur une simplification caricaturale du porteño riche et soi-disant arrogant., ou résident de Buenos Aires – un trope ridiculisé en Argentine même.

Les origines de l’image sont difficiles à cerner. Mais Bergel soupçonne qu’ils remontent au 19ème siècle, à d’éminents Argentins tels que Domingo Faustino Sarmiento. Le président et éminent écrivain, crédité de la modernisation du système éducatif du pays, “était arrogant”, a déclaré Bergel, “et avait une idée presque prophétique de ce que l’Argentine pourrait être”.

Au début du 20e siècle, l’Argentine était une puissance économique, plus grande et plus riche que le Canada, et Buenos Aires était un centre culturel et intellectuel se comparant à Londres et à Paris, et développer des icônes du tanguero Carlos Gardel à l’architecte César Pelli à l’écrivain Jorge Luis Borges.

L’Argentine a longtemps été considérée par les Latino-Américains comme l’un des pays les plus blancs de la région. Contrairement au Brésil, qui a au moins rhétoriquement embrassé son héritage multiracial, l’Argentine est considérée comme composée et largement dominée par des personnes d’origine blanche et européenne (une image qui n’inclut pas les populations indigènes et métisses du pays).

Aujourd’hui, au milieu des crises économiques et politiques — la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner a été reconnu coupable de corruption ce mois-ci et condamné à six ans de prison – le spectacle argentin est radicalement différent de son âge d’or. Mais les stéréotypes persistent, en particulier lors des matchs de football internationaux.

La maison des grands footballeurs Diego Maradona et Messi, L’Argentine est bloquée âpre rivalité avec le Brésil, L’autre géant du football d’Amérique latine, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec cinq victoires en championnat. Les équipes s’affrontent chaque année. Le match s’appelle le Superclásico de las Américas.

En 2014, quand L’Argentine s’est qualifiée pour Lors de la finale de la Coupe du monde à Rio de Janeiro, les supporters argentins n’ont rien retenu de leur joyeuse fierté de jouer pour le titre sur le sol brésilien. “Brésil, dis-moi ce que ça fait”, scandaient les Argentins, “d’avoir ton papa dans ta maison?”

‘¡Abuela la la la!’ Le porte-bonheur argentin de la danse virale de la Coupe du monde

Sans surprise, l’Argentine a trouvé peu de soutien de la part de ses hôtes brésiliens cette année-là.

“C’était impensable pour l’Argentine de gagner une Coupe sur le sol brésilien”, a déclaré Brian Winter, rédacteur en chef des Amériques. Trimestriel. “Ils pensaient que les Argentins seraient intolérables pendant des décennies ou des siècles à venir, le suspendant au-dessus de leurs têtes.”

Cette fois, a déclaré Winter, “c’est clairement différent”. Il a remarqué une vague de soutien à l’Argentine, en partie en remerciement pour Messi et en partie dans l’espoir que l’Albiceleste puisse ramener la Coupe en Amérique du Sud après quatre victoires européennes consécutives. “Cette solidarité semble assez forte pour surmonter la peur que oui, les Argentins continueront de se vanter et de dominer tout le monde pendant des décennies à venir!”

Dans une enquête récente, l’Argentine était le premier choix parmi les Brésiliens à gagner au Qatar si le Brésil ne le faisait pas. Un journal espagnol l’a qualifié de “fandom impensable”.

« Il ne s’agit pas de l’Argentine. Il s’agit de Messi », a déclaré Guga Chacra, un commentateur de GloboNews du Brésil qui a vécu des années en Argentine et a même un chien nommé Messi. “En plus de ça, c’est un génie, c’est un gars normal. … Sa tête est toujours baissée, comme s’il avait toute l’Argentine sur le dos.

Il y a aussi le fait de l’adversaire de l’Argentine dimanche. La France a battu le Brésil trois fois en Coupe du monde, une fois en finale. Le Brésil est le dernier pays à avoir remporté deux Coupes du monde d’affilée, en 1958 et 1962, lorsque Pelé a illuminé le terrain. Les Brésiliens ne veulent certainement pas voir Les Bleus, le champion 2018, égaler l’exploit, a déclaré Chacra.

Pourtant, il y a des résistants, au-delà même de la portée de Messi.

Eliezer Budasoff, rédacteur en chef argentin dans les bureaux d’El País à Mexico, a supposé qu’il trouverait au moins quelques Mexicains soutenant l’équipe latino-américaine lorsque l’Argentine affrontait les Pays-Bas en quarts de finale. Il s’est trompé. Lorsque l’Argentine a marqué son premier but, il était le seul dans le bar de Mexico à sauter de son siège et à applaudir. Tous les autres soutenaient les Pays-Bas.

Lorsque le match est allé aux tirs au but, un ami l’a attrapé: “Sortons d’ici.”

“Si ce n’était pas pour lui”, a déclaré Budasoff, “je pense que j’aurais pu me faire battre.”

Budasoff a tenté toute la semaine de convertir ses collègues de son bureau de Mexico en supporters argentins, avec un succès mitigé. Carolina Mejia, photographe et monteuse vidéo de 27 ans, s’enracine pour la France. L’équipe d’Argentine est « arrogante », a-t-elle déclaré. “Ils jouent de cette manière très individualiste.”

L’Argentine, en proie à des malheurs intérieurs, voit le salut au Qatar

Pourtant, pour de nombreux Latino-Américains, le dimanche concerne un seul individu.

“Combien pour votre maillot Messi?” a demandé un homme dans un magasin de maillots du centre-ville de Bogotá.

Le commerçant John Fernández, 35 ans, vend des maillots de football dans la capitale colombienne depuis 13 ans. il est jamais vu autant d’intérêt pour les chemises argentines à rayures bleues et blanches avec le nom de Messi dans le dos.

Bien sûr, il s’enracine pour la Colombie lorsque le pays se qualifiera pour la Coupe du monde. Sinon, il soutient le Brésil, car Les Brésiliens lui rappellent les Colombiens : « Ils sont gais, comme nous.

Mais il a senti qu’il devait reculer Argentine cette année. Une victoire de Messi serait bonne pour affaires pendant une semaine de pointe pour les achats de Noël. Ses maillots s’envoleraient des étagères.

Mais cela signifierait également une victoire argentine.

« Qui va pouvoir les supporter alors ? a déclaré Becerra, le chauffeur Uber.

Il secoua la tête et rit.

“Oh non,” dit-il. “Je pourrais regretter d’avoir encouragé l’Argentine.”

Coupe du monde au Qatar Le dernier: La Coupe du monde s’est rapprochée de la fin samedi, la Croatie s’emparant de la troisième place du tournoi en battant le Maroc 2-1. La France et l’Argentine joueront pour le championnat du monde dimanche à 10h00 heure de l’Est. Probablement la dernière Coupe du monde de Messi : Pour Lionel Messi, la Coupe du monde représente une dernière chance de sortir de l’ombre de Maradona. Pour les Argentins, un répit face aux mauvaises nouvelles incessantes. La vision du monde d’aujourd’hui : Dans l’esprit de nombreux critiques, notamment en Occident, la Coupe du monde du Qatar restera toujours un tournoi entouré de controverses. Mais le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, veut que les gens adoptent un autre point de vue. La perspective: “L’Amérique n’est pas la risée du football masculin en ce moment. C’est sur quelque chose, et c’est plus en phase avec ce qui fonctionne pour le reste du monde plutôt que de forcer obstinément une culture sportive américaine – sans le bénéfice des meilleurs talents – dans la compétition internationale. Lisez Jerry Brewer sur l’avenir de l’équipe nationale masculine des États-Unis.