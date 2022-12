Les Latinas perdent 1,2 million de dollars au cours de leur carrière en raison de l’écart de rémunération

Cette année, Latina Equal Pay Day tombe le 8 décembre, marquant la date symbolique à laquelle les Latinas doivent travailler – près de deux ans – pour rattraper ce que leurs collègues masculins blancs ont gagné en 2021 seulement. L’écart de rémunération est criant. En 2021, les Latinas travaillant à temps plein recevaient environ 0,57 $ pour chaque dollar gagné par des hommes blancs non hispaniques, le Centre national du droit des femmes rapports – lorsque les travailleurs à temps partiel sont inclus dans la comparaison, les Latinas ne gagnaient que 54 cents pour chaque dollar payé aux hommes blancs non hispaniques en 2021. Cet écart salarial se traduit par une perte stupéfiante de près de 1,2 million de dollars sur une carrière de 40 ans. Une Latina devrait travailler jusqu’à l’âge de près de 90 ans – six ans au-delà de son espérance de vie – pour être payée ce qu’un homme blanc non hispanique a gagné à l’âge de 60 ans, rapporte la NWLC. Cela équivaut à près de 30 000 $ de salaire perdu par an, ce qui pourrait payer 10 mois de garde d’enfants, près d’un an de nourriture et sept mois de loyer.

Au-delà des salaires

Les travailleurs latinos ont été confrontés à certains des effets économiques les plus dommageables de la pandémie de Covid-19, connaissant une baisse de l’emploi plus forte pendant la récession induite par le coronavirus que tout autre groupe de femmes ou d’hommes, selon le Pew Research Center. L’une des raisons est que les Latinos sont surreprésentés parmi les emplois mal rémunérés et au salaire minimum dans les industries qui manquent de protections importantes pour les travailleurs ou offrent des opportunités d’avancement professionnel, a déclaré Jasmine Tucker, directrice de la recherche à la NWLC. CNBC Faites-le. Les Latinos avec les écarts de rémunération les plus importants travaillent souvent comme femmes de ménage, puéricultrices et caissières, entre autres professions critiques et sous-évaluées, le Centre pour le progrès américain rapports. L’écart salarial est également plus large pour les femmes de certaines communautés latines. Les femmes honduriennes, par exemple, ne gagnent que 44 cents, les femmes guatémaltèques 47 cents et les femmes salvadoriennes 49 cents pour chaque dollar payé à des hommes blancs non hispaniques, rapporte la NWLC. Bien que les principales causes expliquées de l’écart de rémunération incluent la ségrégation des Latinas dans les professions les moins bien rémunérées et une histoire de discrimination et de partialité dans les décisions d’embauche et de salaire, une partie importante de l’écart de rémunération ne peut pas être expliquée par ces facteurs. Bon nombre des problèmes qui empêchent les Latinas d’avancer dans leur carrière et de gagner un salaire juste et équitable commencent par l’accès, soulignent les experts en carrière et les chefs d’entreprise. Accroître la transparence des salaires, fournir aux Latinos un accès à l’information, des tactiques de négociation et les mettre en contact avec des alliés sur le lieu de travail peut aider les Latinas dans la lutte pour l’égalité de rémunération.

“Il y a beaucoup de peur”

Anyelis Cordero, coach de carrière Latina de première génération, a aidé des dizaines de Latinas à négocier leurs salaires. Cependant, de nombreuses femmes avec lesquelles elle travaille ont peur de demander plus d’argent car elles craignent des représailles, dit-elle. “C’est vraiment inconfortable pour certaines Latinas d’avoir ces conversations, il y a beaucoup de peur”, dit-elle. “Il est difficile de s’exprimer si vous sentez que vous êtes sous-payé parce que culturellement, on nous apprend à être humbles et reconnaissants, que si on nous donne accès à l’enseignement supérieur et aux emplois en entreprise, cela devrait suffire.” Elle poursuit: “Surtout dans les espaces où il n’y a pas beaucoup de gens qui nous ressemblent, c’est écrasant et risqué de secouer le bateau.” Les Latinos sont toujours sous-représentés dans les entreprises américaines, représentant moins de 2 % des vice-présidents et moins de 4 % des directeurs d’entreprises aux États-Unis, selon recherche récente de Lean In et McKinsey & Co. De plus, un “échelon brisé” lors de la première étape critique vers le poste de manager empêche toujours les Latinas de gagner plus d’argent – pour 100 hommes promus au poste de manager, seuls 75 Latinas sont promus, contre 82 femmes de couleur et 87 femmes au total. , Lean In et McKinsey & Co. trouvé.

“Un dialogue ouvert sur les salaires peut faire une énorme différence”