Les Latinas perdent 1,2 million de dollars au cours de leur carrière alors que l’écart salarial persiste

Les femmes latines travaillant à temps plein toute l’année gagnent 57 cents pour chaque dollar payé aux hommes blancs non hispaniques, selon des données recueillies par le Bureau du recensement des États-Unis et Bureau of Labor Statistics. Le Latina Equal Pay Day, qui tombe en 2023 le 5 octobre, marque les jours supplémentaires dans la nouvelle année pendant lesquels les Latinas doivent travailler pour gagner autant que le salaire annuel typique des travailleurs masculins blancs non hispaniques. Cet écart salarial se traduit par une perte de 1 218 000 $ sur une carrière de 40 ans. Si l’on décompose davantage ce chiffre, les Latinas perdent 30 450 $ de salaire par an, soit 2 538 $ par mois, par rapport à la cohorte dominante. Ce montant annuel perdu pourrait payer neuf mois de garde d’enfants, six mois de loyer et 14 mois d’épicerie familiale, selon les calculs du Centre national du droit des femmes. L’écart se creuse encore davantage pour atteindre 52 cents pour chaque dollar lorsque les travailleurs à temps partiel et pendant une partie de l’année sont inclus dans les données. « Au cours d’une carrière, une femme latine ne pourra jamais rattraper son retard », a déclaré Gaylynn Burroughs, directrice de l’égalité au travail et avocate principale du NWLC. « Une Latina travaillant à temps plein toute l’année devrait travailler jusqu’à l’âge de 90 ans, soit six ans au-delà de son espérance de vie, pour être payée comme un homme blanc non hispanique à 60 ans. »

Certaines Latinas frappent plus fort que d’autres

L’écart salarial varie considérablement dans certaines communautés latino-américaines et est encore plus extrême pour certaines communautés aux États-Unis. Les femmes honduriennes, guatémaltèques et salvadoriennes gagnent le plus petit pourcentage de ce que gagnent leurs collègues masculins blancs non hispaniques, gagnant respectivement 45 cents, 48 ​​cents et 49 cents. À l’opposé, les femmes argentines et espagnoles gagnent respectivement 82 cents et 81 cents pour chaque dollar de salaire de cette cohorte dominante. « Ces pertes à vie privent les Latinas d’investissements dans l’éducation, l’accession à la propriété et la retraite, affectant non seulement leur capacité à joindre les deux bouts, mais frustrant également leur capacité à créer une richesse générationnelle », note la NWLC dans le rapport. Tous les Latinos, quel que soit leur pays d’origine, sont également généralement moins payés que leurs homologues latinos aux États-Unis, soit en moyenne environ 82 cents de leur salaire, selon les données.

Qu’est-ce qui contribue à la perte de salaire ?

La participation au marché du travail des Latinas a régulièrement augmenté, atteignant 61,8 % en août, selon le Bureau des statistiques du travail. Cependant, les Latinas sont également représentées de manière disproportionnée dans la main-d’œuvre faiblement rémunérée (15,9 %), soit près du double de leur part globale de la main-d’œuvre (8 %). Près de 2 Latinas sur 5 (39,1 %) étaient employées à temps plein dans l’une des 10 professions faiblement rémunérées selon les données du recensement américain – notamment en tant que femmes de ménage, cuisinières, infirmières et enseignantes. Dans les 10 professions, les Latinas travaillant à temps plein étaient moins bien payés que les hommes blancs non hispaniques. Les Latinos travaillant à plein temps comme caissières et vendeuses au détail – la deuxième profession la plus courante pour les femmes latines – n’étaient payées que 56 cents pour chaque dollar payé aux hommes blancs non hispaniques travaillant à plein temps dans l’industrie. Parmi les Latinos travaillant à temps plein dans des emplois mal rémunérés, près de 4 sur 10 (38,9 %) vivaient dans ou près de la pauvreté et parmi ceux travaillant à temps partiel, près de la moitié (48,1 %) vivaient dans ou près de la pauvreté en 2021, selon les calculs de la NWLC. La poursuite des études peut être un avantage en termes de revenus potentiels, mais les données suggèrent qu’une éducation plus poussée ne protège pas les Latinas de l’écart salarial. « Vous ne pouvez pas éduquer pour sortir d’un écart salarial », a déclaré Burroughs. Elle a noté que si les Latinas qui obtiennent des diplômes professionnels gagnent plus d’argent que les Latinas sans études supérieures, les hommes blancs non hispaniques titulaires de diplômes professionnels gagnent plus de 62 000 $ de plus par an que les Latinas titulaires de tels diplômes. Les Latinas titulaires d’un diplôme professionnel risquent de perdre plus du double de leurs homologues féminines, soit près de 2,5 millions de dollars sur une carrière de 40 ans, selon la NWLC.. « Un diplôme aide à augmenter vos revenus si vous êtes Latina, mais un diplôme augmente beaucoup plus les revenus des hommes blancs non hispaniques », a déclaré Burroughs.

Réduire l’écart